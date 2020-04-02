Ресторатор из Москвы мог заразить врача коронавирусом, скрыв поездку во Францию. Что ему грозит?

Основатель известного в Москве Duran Bar Илья Эстеров заразил приехавшего к нему по вызову врача Викторию Савченкову коронавирусом. Он скрыл, что недавно вернулся из заграничной поездки. Сейчас Эстеров находится в реанимации в Коммунарке, а зараженный им медик — в институте имени Склифосовского.

Пациент из Куршевеля

О госпитализации Ильи Эстерова сайт kp.ru сообщил 22 марта. По информации издания, жена ресторатора Яна рассказала на своей странице в Instagram (сейчас ее профиль закрыт), что муж попал в реанимацию больницы Коммунарки с диагнозом «двусторонняя пневмония».

«Его состояние оценивается как среднетяжелое. Врачи борются за его жизнь. Мой папа сейчас в Склифе с ОРВИ (COVID-19 пока не подтвержден). Я с детьми самоизолировалась дома, чувствуем себя хорошо, без симптомов, молимся всей семьей, чтобы им поскорей стало лучше и мы смогли вернуться к прежней жизни», — написала она.

По сообщению издания, за несколько дней до этого пара отдыхала на горнолыжном курорте Куршевель в Альпах, где могла заразиться опасной инфекцией.

Опасная профессия

То, что у ресторатора оказался коронавирус, подтверждает рассказ врача, которого он заразил, солгав о своей поездке. Медик Виктория Савченкова на своей странице в Instagram рассказала о том, как она пришла по вызову к «известному ресторатору».

Источник фото: Facebook

«Я поставила ему пневмонию и отправила его на скорой в больницу», — рассказала врач.

Только через несколько дней через страницу в Instagram «медийной личности» она узнала, что вместе с женой тот вернулся из Франции 10 марта. При этом на ее вопрос о том, был ли он в последнее время за границей, мужчина ответил отрицательно.

О том, что речь идет именно об Илье Эстерове, Виктория подтвердила в беседе с «360».

Источник фото: телеканал «360»

Эту же информацию на своей странице в Facebook подтвердил журналист Владислав Шурыгин.

«Через три дня после его посещения я заболела. У него подтвержден коронавирус, и он лежит в реанимации в Коммунарке. <…> Если бы не было интернета, я никогда бы не узнала, что этот человек был за границей», — написала Виктория.

Подробности о состоянии заболевшего врача рассказал у себя в Instagram сын Виктории. Он пояснил, что про поездку в Европу его маме не стала рассказывать и жена ресторатора.

«Эти люди скрыли от медицинского работника свое пребывание за границей, и если бы моя мать не проверила через соцсеть предоставленную ей ложную информацию, то сейчас бы этот человек мог заразить большое количество людей», — возмутился мужчина. Он пояснил, что в больницу Склифосовского врача увезли только после того, как у ее пациента подтвердился коронавирус.

Первый тест, который провели Виктории, результата не показал. Однако три дня назад диагноз «коронавирусная инфекция» у врача подтвердился.

«По результатам анализов у моей матери выявили COVID-19. В скором времени ей должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь. Она лежит в палате и никуда не выходит», — написал ее сын.



«360» пытался связаться с Яной Эстеровой, женой ресторатора. Но на момент публикации материала комментарий получить не удалось.

Закон без обратной силы

Максимальное наказание за заражение врача — только штраф 80 тысяч рублей. Это при условии, что заведут уголовное дело. По административной ответственности регламентированных наказаний по таким делам нет. Об этом «360» рассказал адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Матушкин.

Он пояснил, что для привлечения к уголовной ответственности нужно будет доказать, что приехавший из-за границы скрыл эту информацию, а также, возможно, знал, что его заболевание может привести к массовому заражению.

«Тогда ему грозит именно уголовная ответственность, предусмотренная за это статья 236 Уголовного кодекса „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“», — заявил адвокат.

При этом из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Административный и Уголовный кодексы внесли поправки, чтобы ужесточить наказания за заражение других людей.

«Но здесь закон не имеет обратной силы, то есть на нашего героя новые поправки не распространяются», — пояснил юрист.

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличил штрафы и сроки нарушителям карантина. Если зараженный человек, который может стать распространителем болезни, выходит из изоляции, то ему грозит штраф до 700 тысяч рублей или срок до двух лет.

Если носитель возбудителя заразил другого человека и тот умер, штраф вырастает до двух миллионов рублей, а срок — до пяти лет. Если из-за заражения умерли два и более человека, то носителя заразы отправят за решетку на семь лет.