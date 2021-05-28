Рестораны в Чикаго сгоняют непривитых в зоны изгоев. Их обвинили в «медицинском фашизме», но это не первый случай в мире

В Чикаго (США) разгорается скандал: новое руководство города хочет, чтобы в ресторанах появились зоны для непривитых от коронавируса. Это сравнили с прошлыми историями про то, когда темнокожим людям приходилось сидеть в задней части автобуса и пить из отдельных фонтанчиков. Новую программу уже окрестили «медицинским фашизмом», ведь отношение к невакцинированным может оказаться хуже, чем к привитым. COVID-паспорта еще недавно казались фантастикой, но сейчас в некоторых странах не просто рассматривают возможность их введения, но и придумывают привилегии для привитых.

США

Программа находится на начальной стадии, но руководство Чикаго уже требует, чтобы рестораны открывались только в том случае, если у них есть специальные зоны, предназначенные только для невакцинированных людей, отметил Health.news.

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В этих зонах столы будут стоять на удаленном расстоянии, а от другого зала их будет отделять перегородка. Привитые люди, напротив, не будут иметь никаких ограничений в ресторане.

Владелец Moe’s Cantina Сэм Санчес уже заявил о том, что в его заведении с вакцинированными гостями будут обращаться как с членами королевской семьи.

Санчес будет выдавать специальные «VIP» браслеты, которые предоставят привитым посетителям его заведения эксклюзивный доступ к наиболее желанным зонам ресторана.

Чтобы получить неоновый браслет, посетителям надо предъявить доказательство полной вакцинации. Затем им будет позволено расслабиться и насладиться обычным ужином.

Санчес признал, что многие другие местные рестораны сбиты с толку новым приказом.

Чтобы помочь людям лучше понять новый стандарт, в городе будут проводиться вебинары для владельцев бизнеса. На них объяснят, как владельцам заведений следует обращаться с непривитыми людьми.

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Еще серьезнее обстоят дела с барами и ночными клубами в Чикаго. Эти заведения смогут работать только в том случае, если все гости будут привиты от коронавируса. При этом, секции для непривитых не допускаются.

Противники программы отмечают, что вакцинация не гарантирует абсолютной защиты от заражения коронавирусом. Такие правили уже окрестили «медицинским фашизмом». Утверждения в духе «мое тело, мой выбор» вылетели в трубу, отмечено в материале.

Владельцам других предприятий в Чикаго «настоятельно рекомендуется» проверять статус вакцинации, прежде чем разрешать клиентам или сотрудникам снимать маску. Но сейчас это требование не выполняется, отметило издание.

Израиль

В марте в Израиле открылись бары, рестораны, музеи и театры, но попасть могут не все, а только владельцы так называемых «зеленых паспортов» — этот документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса, уточнила «Би-Би-Си» Русская служба новостей.

Сегодня привитый израильтянин может вернуться к социальной и культурной жизни. Он не обязан сидеть в карантине по возвращении из-за границы, и ему не надо изолироваться, если он попал в круг общения человека, у которого выявили COVID-19.

Человек без «зеленого паспорта» может отдыхать только на открытых террасах. Власти Израиля считают, что такое разделение оберегает привитых и от новых штаммов.

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Если хозяин заведения пропустил непривитого человека внутрь, то он может попасть на штраф в размере 5000-10000 шекелей (1,5-3 тысячи долларов). А вот если человек решит подделать «зеленый паспорт», то он может угодить за это в тюрьму.

На деле в некоторых ресторанах проверки выполняются полностью, а где-то их вовсе нет.

Документ также требуется при посещении отелей, бассейнов, тренажерных залов и спортивных мероприятий.

И такое положение привело в бешенство израильских противников прививок. Дело даже дошло до Международного уголовного суда. Организация «Аншей Эмэт», выступающая против вакцинации, подала иск против властей Израиля.

По их мнению, правительство вынуждает людей прививаться, и тем самым совершает преступление против человечности. Они припомнили нацистских преступников, которых судили за проведение медицинских экспериментов над живыми людьми.

Сомневающаяся Европа

Сейчас в мире всерьез идет дискуссия о том, поможет ли COVID-паспорт открыть границы. Многие выступают за введение такого документа, но противники этого заявляют о возможном нарушении прав человека.

Многие считают, что COVID-паспорта помогут возродить туризм — одну из самых пострадавших из-за пандемии отраслей. Например, в Греции предложили ЕС всерьез рассмотреть идею такого документа.

По словам премьера страны, это «будет положительным стимулом для поощрения граждан к вакцинации, которая является единственным способом гарантировать возвращение к нормальной жизни», уточнила «Би-Би-Си» Русская служба новостей. В конце января в Греции уже начали выдавать цифровые сертификаты прошедшим вакцинацию.

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Многие зависящие от туристов европейские страны поддерживают Грецию. За COVID-паспорта в той или иной мере выступают Италия, Кипр, Португалия, Чехия, Испания, Эстония, Словакия и Венгрия. Но к единому мнению Европа пока не пришла.

С сомнением относятся к инициативе в Германии и Франции. В этих странах опасаются, привитые будут получать особые привилегии. Ведь тогда в проигрыше останется молодежь. По действующей в странах схеме вакцинации, эта группа населения получит прививку в последнюю очередь.