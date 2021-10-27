Рестораны, магазины и МФЦ. Как до 7 ноября работают социальные учреждения в Подмосковье

Нерабочий период начнется в Подмосковье с 28 октября. В течение недели нельзя будет посидеть в кафе, поплавать в бассейне или прийти за госуслугой в МФЦ. Как будут работать учреждения во время антиковидных каникул — в материале «360».

Нерабочие дни продлятся в Московской области с 28 октября по 7 ноября. Губернатор региона Андрей Воробьев пояснил, что каникулы помогут разорвать эпидемиологическую цепочку и позволят снизить заболеваемость ковидом.

Магазины, ТЦ и фитнес-клубы

В течение недели будут закрыты торгово-развлекательные центры и розничные магазины. Продолжат работать только аптеки, продуктовые магазины и объекты дистанционной торговли. Изменения затронут и кафе с ресторанами, которые смогут продавать еду только навынос или через сервисы доставки.

На время антиковидных каникул закроются фитнес-клубы, бассейны, бани и сауны. Свои услуги не смогут предоставлять салоны красоты, солярии, массажные и СПА-салоны. Стоматологиям разрешили оказывать пациентам только экстренную помощь.

Кинотеатры и массовые мероприятия

Подмосковные кинотеатры тоже перестанут проводить сеансы на нерабочей неделе. Будут закрыты цирки, концертные площадки и зоопарки. Посмотреть на животных можно будет только на открытых территориях. Под ограничительные меры попадают развлекательные центры и детские игровые комнаты.

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Все массовые, физкультурные, спортивные, культурные, выставочные, рекламные и зрелищные мероприятия проводиться не будут. Устраивать подобные мероприятия можно будет с 8 ноября, но только с ограничениями. Если у части присутствующих не будет QR-кодов, а мероприятие проходит в помещении, то будет работать лимит в 50 человек. На открытом воздухе допускается присутствие 500 человек. Если у всех гостей есть QR-коды, то ограничения снимаются.

Театры и музеи

Учреждения культуры смогут продолжить работать во время антиковидных каникул. При этом залы могут быть заполнены лишь на 50%, а у всех зрителей должны быть QR-коды. Также все посетители должны использовать средства индивидуальной защиты и выполнять другие санитарные требования.

МФЦ

Все подмосковные многофункциональные центры на неделю приостановят очный прием и выдачу документов. В МФЦ можно будет прийти только, если понадобится оформить свидетельство о смерти. Услуга «Государственная регистрация смерти» будет оказываться в 55 офисах.

Источник фото: РИА «Новости»

Жители региона смогут оформить большинство региональных и муниципальных услуг дистанционно. Сейчас на областном сайте uslugi.mosreg.ru доступно 213 услуг, а на едином российском портале gosuslugi.ru — более 400 госуслуг.

Информацию о порядке оказания услуг можно уточнить, позвонив на горячую линию по номеру 122.

ЗАГСы

Органы ЗАГС с 28 октября по 7 ноября будут проводить только регистрацию смерти, расторжения или заключения брака по уже принятым заявлениям.

Церемонии бракосочетания будут проводить без присутствия гостей. Если молодожены не согласны на такой формат, то они смогут перенести дату торжества.

Регистрация рождения будет проходить в роддоме. При предоставлении государственных услуг необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Школы

Плановые каникулы в подмосковных школах должны были пройти с 15 по 21 ноября. Их перенесли на период с 28 октября по 7 ноября.

Источник фото: РИА «Новости»

Как заявила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, после 7 ноября учеников не планируют переводить на дистанционное обучение. При этом она отметила, что все будет зависеть от эпидемической обстановки. В организациях дошкольного образования будут работать дежурные группы.

Транспорт

Во время нерабочих дней автобусы областных перевозчиков будут курсировать по расписанию воскресенья. Железнодорожный транспорт будет работать без изменений. Ношение масок будут проверять у всех пассажиров без исключения. Для этого дополнительно привлекут более 500 сотрудников транспортных компаний. Использовать средства индивидуальной защиты необходимо не только в автобусах и электричках, но также в такси, на станциях и вокзалах.

С 8 ноября в регионе приостановят действие социальных транспортных карт жителей старше 60 лет. Ограничение кинется и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Если человек привился от коронавируса или переболел ковидом в течение последнего полугода, то его карту не заблокируют.