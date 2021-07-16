Рестораны без QR-кода и ночные вечеринки. Москва и Подмосковье ослабили ограничения, но многие еще действуют

Москва и Подмосковье с 19 июля отменят QR-коды для посещения ресторанов и кафе, а также некоторые другие запреты. Эта новость уже вызвала бурную реакцию среди рестораторов и жителей. Однако другие ограничения для борьбы с коронавирусом в регионе сохранятся.

Власти Москвы и Подмосковья начали постепенно смягчать ограничения, которые ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Такое ограничение связали с большим количеством вакцинировавшихся жителей: в столице хотя бы первую прививку получили более 3,8 миллиона человек, а в области — свыше 2,4 миллиона. Это более половины от 60% жителей, которых надо привить для появления коллективного иммунитета к вирусу.

«Спасибо нашим жителям — соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привиты больше 2,4 миллиона человек — это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ресторан без QR-кода

Мера введения QR-кодов для ресторанов свою задачу оправдала, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что отменять ограничения надо также оперативно и своевременно, как и вводить. Поэтому с 19 июля в столице отменяют систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

Это решение приняли в том числе по многочисленным просьбам бизнеса — многие рестораны оказались на грани закрытия из-за резкого падения выручки. Особенно плохо дела обстояли у заведений без летней веранды, куда посетители могли приходить даже без QR-кода.

За время действия этого ограничения они потеряли порядка 60–85% выручки. Однако власти уверены: после отмены QR-кодов для посещения обороты с первого же дня не просто восстановятся, а вырастут по сравнению с теми, что были до введения этой меры. При этом уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов уверен, что восстанавливаться после понесенных потерь общепит будет несколько месяцев.

Рестораторы уже успели порадоваться долгожданной новости.

«Друзья, это случилось! Москва отменила QR-коды для ресторанов. Только что об этом сообщил Сергей Собянин. Мы смогли договориться! Еще раз убеждаюсь, что всего можно добиться разумным, аргументированным диалогом, когда стороны готовы идти друг другу навстречу, слышать, принимать доводы и относиться друг к другу со взаимным уважением», — поздравил всех Миронов в Facebook.

«Ну что, всех поздравляю. Коды отменены с понедельника! Уфффф», — написала основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

Источник фото: Facebook.

«Мы очень рады, что так произошло. Тем более наши сотрудники в принципе осознанно подошли к вакцинации, и мы со спокойной душой можем работать и дарить гостям качественный и безопасный сервис», — отметили в ГК «Шоколадница».

К решению властей Москвы и Подмосковья положительно отнеслись и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что они действовали эффективно и гибко, когда реализовали особые полномочия во время пандемии.

Какие еще ограничения отменили?

В Москве и Московской области 19 июля откроют фуд-корты для всех посетителей — ранее туда пускали только по QR-коду, как в кафе или рестораны. Коды отменили и для детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, а также ночных клубов и дискотек. Он больше не нужен и для использования инфраструктуры в городских парках культуры и отдыха.

Для театров, кинотеатров и концертных залов отменили рекомендацию подключиться к системе QR-кодов.

Также сняли запрет на работу по ночам заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры. Кроме того, при условии соблюдения таких требований разрешили проводить мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке с 23:00 до 06:00.

В Московской области также сняли ограничения на число зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования. До этого в помещении могли находиться за раз не более 50 человек.

В Москве также решили вернуть к нормальной работе более шести тысяч коек, которые до этого перепрофилировали под ковидные.

Какие ограничения до сих пор есть?

Несмотря на отмену QR-кодов для кафе и ресторанов, заведения обязаны соблюдать другие меры для снижения угрозы распространения коронавируса. Это значит, они продолжат регулировать число посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Сохранится и соблюдение социальной дистанции между столиками, а также масочный режим.

При этом по желанию кафе или ресторан может продолжить пускать гостей только по QR-кодам — тогда посетители смогут не носить маски в залах. Однако масочный режим до сих пор сохраняется в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Концертные, зрелищные, спортивные, развлекательные мероприятия могут посещать не более 500 человек одновременно, если у посетителей нет QR-кодов. Если он есть — число гостей неограниченно.

Московские больницы оказывают плановую помощь только тем пациентам, которые привились от коронавируса или доказали, что не могут вакцинироваться из-за противопоказаний — временных или постоянных. Это ограничение не касается онкобольных или людей с заболеваниями крови. Экстренную помощь будут оказывать независимо от QR-кода.

Работодатели до сих пор должны отправлять часть сотрудников на удаленный режим работы, чтобы снизить риск распространения вируса.

Сохраняется и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Предприятия сферы обслуживания должны обеспечить, чтобы прививки от коронавируса сделали не менее 60% сотрудников.