Сервис доставки «Яндекс.Еда» задолго до объявления нерабочих дней ввел новый сбор с клиентов. В Москве он составляет 29 рублей вне зависимости от стоимости заказа. В сервисе объяснили введение дополнительного сбора желанием сохранить качество услуг при быстром увеличении количества заказов. Кроме того, средства пойдут на развитие сервиса.

Готовность № 1

Уведомление о дополнительной оплате появилось на сайте заказа и доставки «Яндекс.Еда» 8 октября. Представитель сервиса объяснил, что увеличение числа заказов означает кратный рост нагрузки на инфраструктуру и службы. Чтобы сохранить качество и не допустить ухудшения услуг и условий сотрудничества с партнерами, пришлось ввести дополнительный сбор.

«Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону», — сообщили в сервисе.

Сбор в размере 19 рублей в мае ввел еще один пищевой агрегатор — Delivery Club. Его появление сервис также объяснил желанием поддержать и улучшить работу.

Крупнейшие российские пищевые агрегаторы Delivery Club и «Яндекс.Еда» занимают 27,7% всего рынка. Во втором квартале текущего года выручка Delivery Club увеличилась на 42% до 3,6 миллиардов рублей. Оборот (GMV) «Яндекс.Еды» в этот же период времени вырос на 53% до 11,1 миллиарда рублей.

Кроме сервисного сбора агрегаторы получают от ресторанов комиссию в размере 10-30% от стоимости заказа. Им же за доставку платят пользователи.

Источник фото: Pixabay.

С 22 октября и до конца ноября 2021 года сервис «Яндекс.Еда» намерен вложить в поддержку ресторанного бизнеса более 150 миллионов рублей. Будут проведены разовые выплаты в размере шести тысяч рублей заведениям за сотрудников, которые займутся доставкой заказов. Сервис также отменит комиссии за заказы навынос по QR-меню. Их будут наклеивать у входа в заведения.

«Яндекс.Еда» планирует дополнительно поддержать курьеров. Для них уже предусмотрена юридическая помощь и страховка до двух миллионов рублей от несчастных случаев. Теперь сервис будет компенсировать курьерам-партнерам обеды в популярных ресторанных сетях и доплатит за доставку во время высокого спроса. На это пойдут средства, вырученные от временного увеличения стоимости доставки для пользователей. Всю разницу получат курьеры-партнеры. Помимо этого, клиенты смогут оставлять им с помощью сервиса чаевые.

Вырос спрос на онлайн-продажу промтоваров

Ритейлеры также подготовились к повышенному интересу, ожидаемому во время грядущей нерабочей недели. Многие готовы вывести дополнительный персонал для сборки и доставки заказов. В некоторых регионах, где власти уже ввели систему QR-кодов, отмечается рост спроса на доставку или самовывоз. В частности, интерес на услуги «Ленты.Онлайн» вырос уже на 30%.

Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» заявили о полной готовности к росту нагрузки. Магазины будут работать в обычном режиме. Но были также увеличены мощности курьерской доставки и экспресс-доставки на такси.

В пиковые выходные сервис доставки «Сбермаркет» ежедневно доставляет 100-110 тысяч заказов. Это в несколько раз больше, чем во время предыдущих ограничений. В преддверии нерабочих дней число партнеров будет увеличено. Сейчас оно составляет 27 тысяч.

Источник фото: Pixabay.

Онлайн-ритейлер «Утконос» в ближайшие дни нарастит количество курьеров на 20%. В Wildberries сообщили, что в текущем году уже увеличили на 350 тысяч квадратных метров складские площади. Скорость доставки будет увеличена и за счет продаж товаров со складов продавцов.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что спрос на доставку продолжает планомерно расти в течение этого года.

«В текущей ситуации ритейлеры продолжают наращивать запас логистических мощностей и стремятся обеспечить растущий спрос на онлайн-покупки и доставку на дом», — объяснил он.

Потери ждут всех

Несмотря на полученный во время предыдущих, более продолжительных, ограничений опыт работы, представители ресторанного бизнеса признают, что их ждет нелегкий период.

Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов сообщил «360», что пять заведений сети закроются. Три — продолжат работу, и на доставку в том числе.

«Будем пользоваться услугами собственных курьеров и сотрудников „Яндекс. Еды“. Они есть на рынке, поэтому выбрали их. Курьеров не хватает, на собственных — нет средств», — сообщил ресторатор.

Он пояснил, что работа через курьеров более убыточна для предприятий, чем через сервисы. По мнению Миронова, больше всех от объявленных выходных выиграет доставка.

По словам управляющей ресторана Mamma Italia Анжела Моголивец, ее заведение продолжит выполнять заказы.

«Мы будем работать на доставку, но не через „Яндекс“. Сами будем доставлять. Работать через сервисы доставки убыточно. Приходится платить 30% за каждый заказ. Еще дополнительные расходы на фотографию пищи. Думаю, от нерабочих дней все отрасли пострадают. Победивших не будет», — предположила она.

Источник фото: Pixabay.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов допустил, что сервисы доставки смогут хорошо заработать на новых ограничительных мерах. Для этого нет никаких препятствий нет. Гибкое ценообразование позволяет увеличивать цены.

Адамидов пояснил, что рестораны и кафе не смогут самостоятельно развозить еду и составить конкуренцию крупным сервисам.

«Доставку можно организовать только по району. Я не думаю, что возможно это сделать даже в рамках небольшого города. Тем более, Москвы. Должно произойти что-то очень серьезное, чтобы рестораны и кафе на это пошли», — уточнил эксперт.

Нажиться на нерабочих днях сумеют только досуговые высокомаржинальные предприятия. Если говорить в мировом масштабе, то Netflix.

«Рестораны и кафе, конечно, потеряют деньги. Я не думаю, что будет принципиально другая картина, отличающаяся от первого локдауна», — резюмировал экономист.