Тканевые маски не защищают от «омикрон»-штамма. Какие респираторы лучше покупать?

За время пандемии не раз звучали призывы пользоваться именно медицинскими, а не тканевыми масками. Однако последние до сих пор пользуются популярностью. Между тем, медики и ученые всего мира бьют тревогу: новый штамм «омикрон» просачивается через тканевые маски быстрее остальных. Специалисты назвали респираторы, которые смогут максимально эффективно защитить от вируса как взрослых, так и детей.

Тканевые маски не спасают от «омикрона»

Тканевая маска не защищает от «омикрона». В этом уверены работники здравоохранения, отметила первая общенациональная ежедневная газета в США USA Today. В материале издания подчеркнули, что, как правило, маски для лица из ткани не предотвращают попадание крошечных частиц вируса в нос или рот. Также они не эффективны против нового штамма. Об этом в разговоре с National Public Radio заявил эксперт по вирусам Технологического института Вирджинии Линси Марр.

«Тканевые маски не борются с „омикроном“», — отметил Марр.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Стивена Гордона, тканевые маски помогают предотвратить выдох частиц, но не предотвращают их вдыхания, что и является большой проблемой в распространении «омикрона».

Какие маски защищают от «омикрона»?

Эксперты в области здравоохранения призывают выбирать трехслойные хирургические маски, респираторы KN95 или N95, которые предлагают большую защиту от штамма, который успел прославиться своей заразностью. Ведь «омикрон» гораздо более заразен, чем другие варианты коронавируса, которые были до него. Он распространяется как минимум в три раза быстрее, чем «дельта». Согласно данным из других стран, один человек заражает в среднем не менее трех человек одновременно.

Респираторы N95, KN95 и KF94 изготовлены из материала с электростатическим зарядом. Он фактически втягивает эти частицы, когда они витают в воздухе, и предотвращает их попадание в организм человека. Об этом рассказал врач-инфекционист из Стэнфордского университета Абраар Каран.

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний призывают резервировать маски N95 для работников здравоохранения. Однако уже в первые несколько месяцев пандемии больницы на себе испытали дефицит этих респираторов.

Тем временем врач неотложной помощи Лина Вэнь в разговоре с СNN отметила эффективность хирургических масок, которые более доступны, чем аналоги.

«Нам нужно носить хотя бы трехслойную хирургическую маску. Поверх этого можно носить тканевую маску, но носить одну лишь тканевую маску нельзя», — отметила Вэнь.

Лучшие маски для защиты детей

Детская исследовательская больница Святого Иуды рекомендует детям носить белые маски N95, напоминающие по форме утиный рот. У них есть два размера: маленький и обычный. Дизайн создали специально для обеспечения большей воздухопроницаемости.

Правда, не стоит забывать, что в пандемию появилось и большое количество подделок. Именно поэтому, покупая респираторы, стоит проверять их марку, номер модели и эффективность фильтрации. Такие сайты, как Fakespot, помогают потребителям отсеивать подлинную продукцию от подделок, включая настоящие и поддельные маски N95.

При покупке через Amazon, например, стоит насторожиться, если в комментариях пишут, что получили маску бесплатно, предупреждает The New York Times. Ведь это могло сподвигнуть оставить положительный отзыв. Издание также рекомендует приобретать маски через проверенных производителей. Некоторые производители оставляют на изделиях штрих-код, с помощью которого клиенты могут убедиться, что покупают оригинальный продукт.