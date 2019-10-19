Репутация дороже Rоlех. Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» не мог сдать матч Лиги чемпионов
О том, что авторитетный тренер сэр Алекс Фергюсон однажды организовал договорной матч рассказал футбольный агент Джузеппе Пальяра. Такое признание он позволил себе в рамках судебного заседания. Пальяра наряду с еще одним агентом Даксом Прайсом и экс-ассистентом главного тренера английского «Барнсли» Томми Райтом является фигурантом дела о коррупции.
По словам Джузеппе Пальяры, Фергюсон смошенничал не в рядовом матче, а в игре Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Агент рассказал, как перед игрой передал наставнику «Манчестер Юнайтед» золотые часы Rolex. Цена нужного результата — около 35 тысяч евро. О каком именно матче говорил Пальяра неизвестно. Но в годы, которые Фергюсон провел у руля МЮ, команда восемь раз играла с туринцами в Лиге чемпионов. Четыре раза побеждал «Манчестер Юнайтед», трижды — «Ювентус», а один раз была ничья.
Также, утверждают британские СМИ, футбольный агент рассказал о том, как Фергюсон зарабатывал на трансферах. Он якобы вступал в сговор с агентами футболистов и зарабатывал на переходах игроков из одной команды в другую.
Репутация стоит дороже
Обвинения в адрес экс-тренера «Манчестер Юнайтед» вызывают серьезные вопросы. Престиж такого большого клуба и репутацию столь авторитетного тренера нельзя купить за 35 тысяч евро, считает советский футболист и тренер Анатолий Бышовец. Об этом он рассказал в разговоре с «360».
Мне кажется, что репутация клубов и «Манчестера», и «Баварии», «[Манчестер] Сити», «Челси» и «Ювентуса» — она настолько высока, что 35 тысяч евро за Rolex — это смешно. Когда у человека контракт на миллионы фунтов. Я с трудом себе это представляю. Тем более, когда имеешь такую репутациюАнатолий Бышовецсоветский футболист и тренер
Он также отметил, что общался с Алексом Фергюсоном лично. И на этой встрече шотландский специалист произвел впечатление, которое не сочетается с обвинениями в организации договорных матчей.
«Я должен сказать, у меня осталось очень хорошее впечатление от этой встречи. <…> Я думаю, что его профессиональные и человеческие качества, они, мне кажется, совершенно не совместимы с тем, о чем мы сегодня пытаемся говорить. <…> Мне кажется, это совершенно надуманная тема и надуманная ситуация», — подчеркнул Бышовец.
Собеседник «360» в целом отметил менталитет шотландцев, который не позволил бы организовать договорной матч. Бышовец вспомнил опыт работы в футбольном клубе «Хартс» из Шотландии. Там работники клубы и игроки демонстрировали глубокое уважение к себе, болельщикам и клубу.
При этом Анатолий Бышовец не рискнул предположить, мог ли Фергюсон быть в сговоре с агентами ради дополнительного заработка на трансферах. «Я не могу обсуждать этот вопрос, потому что в одном лице быть менеджером команды и быть главным тренером — здесь очень много искушений. Я знаю, что один из прецедентов был связан с одним из наших агентов. Но я должен сказать, что Фергюсон вел себя исключительно как джентльмен», — подчеркнул собеседник «360».
«Зачем им нужна такая грязь?»
Со мнением Анатолия Бышовца согласился футбольный агент Владимир Абрамов. По его словам, шотландский специалист не стал бы сдавать матч ради золотых часов.
«Моя 25-летняя практика говорит о том, что ни один приличный высокооплачиваемый тренер не возьмет золотые часы Rolex даже просто в подарок. Российский тренер не возьмет, а уж про английских тренеров, особенно Фергюсоне [что говорить]. Люди получают очень большие деньги, давно уже мультимиллионеры. Зачем им нужна такая грязь?» — отметил Владимир Абрамов в разговоре с «360».
Он подчеркнул, что Алекс Фергюсон мог бы принять такой подарок, например, на день рождения, в качестве любезности. Или же как благодарность от агента, с которым они работали 10 лет и ни разу не подводили друг друга.
Если на вопрос о подкупе за Rolex собеседник «360» ответил однозначно, то про сговор с агентами ради прибыли на трансферах Абрамов допустил, что такое могло происходить. Но репутация, как для тренера, так и для агента, в такой ситуации все равно слишком ценна.
«Мы все люди. И в трансферном бизнесе вращаются огромные деньги. В Англии главный тренер решает все: кого брать, за сколько, когда брать, от него все зависит. И с его мнением обычно считаются в клубе, если они ему доверяют, то они с ним работают», — сказал Владимир Абрамов.