Репутация дороже Rоlех. Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» не мог сдать матч Лиги чемпионов

Легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча и сговоре с агентами ради прибыли. Шотландский специалист уже несколько лет не работает, но по-прежнему пользуется большим уважением коллег. Почему в обвинения верить не стоит — в материале «360».

О том, что авторитетный тренер сэр Алекс Фергюсон однажды организовал договорной матч рассказал футбольный агент Джузеппе Пальяра. Такое признание он позволил себе в рамках судебного заседания. Пальяра наряду с еще одним агентом Даксом Прайсом и экс-ассистентом главного тренера английского «Барнсли» Томми Райтом является фигурантом дела о коррупции.

По словам Джузеппе Пальяры, Фергюсон смошенничал не в рядовом матче, а в игре Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Агент рассказал, как перед игрой передал наставнику «Манчестер Юнайтед» золотые часы Rolex. Цена нужного результата — около 35 тысяч евро. О каком именно матче говорил Пальяра неизвестно. Но в годы, которые Фергюсон провел у руля МЮ, команда восемь раз играла с туринцами в Лиге чемпионов. Четыре раза побеждал «Манчестер Юнайтед», трижды — «Ювентус», а один раз была ничья.

«Олд Траффорд» — домашний стадион команды «Манчестер Юнайтед». Второй по размерам в Великобритании. Источник фото: Pixabay

Также, утверждают британские СМИ, футбольный агент рассказал о том, как Фергюсон зарабатывал на трансферах. Он якобы вступал в сговор с агентами футболистов и зарабатывал на переходах игроков из одной команды в другую.

Репутация стоит дороже

Обвинения в адрес экс-тренера «Манчестер Юнайтед» вызывают серьезные вопросы. Престиж такого большого клуба и репутацию столь авторитетного тренера нельзя купить за 35 тысяч евро, считает советский футболист и тренер Анатолий Бышовец. Об этом он рассказал в разговоре с «360».

Мне кажется, что репутация клубов и «Манчестера», и «Баварии», «[Манчестер] Сити», «Челси» и «Ювентуса» — она настолько высока, что 35 тысяч евро за Rolex — это смешно. Когда у человека контракт на миллионы фунтов. Я с трудом себе это представляю. Тем более, когда имеешь такую репутацию Анатолий Бышовец советский футболист и тренер

Он также отметил, что общался с Алексом Фергюсоном лично. И на этой встрече шотландский специалист произвел впечатление, которое не сочетается с обвинениями в организации договорных матчей.

«Я должен сказать, у меня осталось очень хорошее впечатление от этой встречи. <…> Я думаю, что его профессиональные и человеческие качества, они, мне кажется, совершенно не совместимы с тем, о чем мы сегодня пытаемся говорить. <…> Мне кажется, это совершенно надуманная тема и надуманная ситуация», — подчеркнул Бышовец.

Собеседник «360» в целом отметил менталитет шотландцев, который не позволил бы организовать договорной матч. Бышовец вспомнил опыт работы в футбольном клубе «Хартс» из Шотландии. Там работники клубы и игроки демонстрировали глубокое уважение к себе, болельщикам и клубу.

При этом Анатолий Бышовец не рискнул предположить, мог ли Фергюсон быть в сговоре с агентами ради дополнительного заработка на трансферах. «Я не могу обсуждать этот вопрос, потому что в одном лице быть менеджером команды и быть главным тренером — здесь очень много искушений. Я знаю, что один из прецедентов был связан с одним из наших агентов. Но я должен сказать, что Фергюсон вел себя исключительно как джентльмен», — подчеркнул собеседник «360».

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«Зачем им нужна такая грязь?»

Со мнением Анатолия Бышовца согласился футбольный агент Владимир Абрамов. По его словам, шотландский специалист не стал бы сдавать матч ради золотых часов.

«Моя 25-летняя практика говорит о том, что ни один приличный высокооплачиваемый тренер не возьмет золотые часы Rolex даже просто в подарок. Российский тренер не возьмет, а уж про английских тренеров, особенно Фергюсоне [что говорить]. Люди получают очень большие деньги, давно уже мультимиллионеры. Зачем им нужна такая грязь?» — отметил Владимир Абрамов в разговоре с «360».

Он подчеркнул, что Алекс Фергюсон мог бы принять такой подарок, например, на день рождения, в качестве любезности. Или же как благодарность от агента, с которым они работали 10 лет и ни разу не подводили друг друга.

Если на вопрос о подкупе за Rolex собеседник «360» ответил однозначно, то про сговор с агентами ради прибыли на трансферах Абрамов допустил, что такое могло происходить. Но репутация, как для тренера, так и для агента, в такой ситуации все равно слишком ценна.

«Мы все люди. И в трансферном бизнесе вращаются огромные деньги. В Англии главный тренер решает все: кого брать, за сколько, когда брать, от него все зависит. И с его мнением обычно считаются в клубе, если они ему доверяют, то они с ним работают», — сказал Владимир Абрамов.