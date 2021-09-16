Рэперы хирургически украшают головы драгоценностями. Вот что их толкает на это

Звезды стремятся украшать себя и придумывают экстремальные способы выделиться. Кому-то нужен камень во лбу, кто-то меняет волосы на цепи, а есть те, кто ограничивается проколотыми ушами и небольшим тату. Самыми оригинальными остаются рэперы, стремящиеся доказать свою независимость и смелость.

Сегодня никого не удивить пирсингом в любой части тела. В метро можно встретить девушку с сережкой в носу и небольшими дьявольскими рожками, торчащими изо лба, а по улице гуляют парни с тоннелями в ушах и проколотыми гантелями бровями. Но у богатых свои причуды — нередко знаменитости увлекаются необычными и очень дорогими вставками.

Например, 23-летний мексиканский рэпер Dan Sur перенес операцию по вживлению себе в кожу головы золотых цепочек вместо волос. Парень решил стать первым в мире человеком с такой оригинальной прической. Для этого молодому человеку в голову вставили большое количество крючков. К ним прикрепили золото.

Американский коллега парня этой зимой отличился имплантом подороже. Теперь у рэпера Lil Uzi Vert во лбу горит бриллиант в 10 каратов. Правда, уже летом исполнитель избавился от камня и надевал его лишь на некоторых концертах. Недавно во время одного из них рэпер прыгнул со сцены в толпу — и поклонники быстро отколупнули бриллиант от кумира.

Камень на шее уже не новость

Большинство знаменитостей не спешат подхватывать такие тренды, ограничиваясь лишь тату и обычным пирсингом. Разнообразными татуировками и проколотыми ушами щеголяет тот же Джонни Депп, есть пирсинг у Эммы Уотсон, у Рианны проколоты нос и соски. Наколки есть у Владимира Винокура, и даже Иосиф Кобзон в юности набил орла на предплечье, рассказал «Домашний очаг».

Рэперы, а именно они пока самые активные экспериментаторы, чаще своего могут похвастать только наколками на лице. Вставлять же себе камни или драгметаллы пока почти никто не решается. Возможно, дело в деньгах: тот же Lil Uzi Vert копил на свой розовый бриллиант с 2017 года, плюс расходы на операцию и последующую реабилитацию. Но само по себе вживление камней под кожу стало модным еще пару лет назад.

Технология установки микродермалов (так называют подобный пирсинг для внутрикожного введения специалисты) проста: под кожу вводят маленькую пластину из гипоаллергенных титана или золота, на ней закрепляют ювелирную вставку. Обычно камни вживляют в шею, лоб, ключицы или живот. Но жить с такими украшениями довольно хлопотно.

Выделиться в своей субкультуре

Психолог Екатерина Трофимова напомнила «360» слова Карла Юнга: «быть собой, ежедневно и беспрепятственно самовыражаться — это психологическая потребность каждого человека». Конечно, украшения — это иногда желание что-то сказать миру, иногда желание что-то скрыть, но в любом случае это то, что человек так или иначе говорит о себе.

«Татуировки, пирсинг, яркие украшения, одежда играют роль маски, которая и защищает, и отпугивает, и привлекает. Это не совсем то, что представляет собой человек, а лишь то, что он готов открыть о себе. Такой человек часто эмоционален, иногда склонен к драматизации своих чувств и событий в его жизни», — пояснила Екатерина Трофимова.

Она также добавила, что в характере таких людей возможны нотки некоторой истеричности. Нередко могут случаться и яркие эмоциональные вспышки гнева, раздражения, радости или восхищения. Кроме того, такие «встроенные» украшения или татуировки могут указывать на принадлежность к определенной социальной группе, тусовке, у которой есть определенные ценности и образ жизни, о которых он заявляет.

«Таким образом человек пытается выделиться. Рэперское сообщество всегда было ярким в одежде, татуировках, аксессуарах. Сегодня, когда уже все тело покрыто пирсингом и наколками, волосы и ногти покрашены, тату перебрались на лицо, новая волна — это инкрустация», — сказала психолог.

Пирсинг не показатель больной психики

Каждый человек хочет каким-то образом быть первооткрывателем и привнести в этот мир что-то новое. Но это очень сложно, отметила Екатерина Трофимова. И ради новаторства, ради того, чтобы быть первым, заявить о себе как о каком-то уникуме, который переступил черту, за которую не осмеливались перейти его единомышленники, люди идут на жертвы.

«В данном случае о каких-либо психических нарушениях речи идти не может. И человек с чистой кожей, и человек, который весь с головы до ног покрыт татуировками, пирсингом и драгоценностями, в равной степени может может обладать или не обладать какими-то нарушениями психического здоровья», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, такие украшения лишь подчеркивают, что это человек яркий и смелый, он хочет эпатировать, обладает очень эмоциональным характером и подвержен перепадам настроений. Но если речь идет о, скажем, офисном клерке, такие украшения говорили бы о попытке привлечь к себе внимание и низкой самооценке.

Екатерина Трофимова рассказала, что иногда экстравагантные украшения могут отвлекать внимание. Например, всех привлечет яркая одежда, а не лишний вес ее обладателя, а невероятный цвет волос отвлечет внимание от кривых ног. Но такими хитростями пользуются люди, которые не относятся к каким-либо субкультурам.