Американский рэпер Lil Uzi Vert купил бриллиант весом 10 каратов и стоимостью почти два миллиарда рублей. Однако музыкант не хочет просто любоваться покупкой. Он планирует имплантировать драгоценный камень себе в лоб. Правда, это может быть небезопасно, считают хирурги.

О покупке звезда рассказала в Тwittеr. По словам самого рэпера, он начал копить на бриллиант еще в 2017 году. Тогда он впервые увидел настоящий алмаз такого цвета.

При этом купленный драгоценный камень стоит дороже, чем все имущество Lil Uzi Vert, включая его дом и автомобили, среди которых есть даже Bugatti. Имплантировать бриллиант в лоб звезды будет известный ювелир Эллиот Эллианте, который работал со многими знаменитостями.

Придется сверлить и раскошеливаться

Задуманное музыкантом осуществить вполне реально. Об этом в разговоре с «360» рассказал пластический хирург, специалист по эстетической хирургии лица и тела Теймур Кулиев. Правда, сделать это будет не так просто.

Перфорируется кожа, сверлится, но не до мозга, не до твердых оболочек, а именно в толще кости. Дальше туда загоняется специальный саморез с лапками. Коронка должна быть под этот камень Теймур Кулиев пластический хирург.

По словам Кулиева, он уже видел нечто подобное в Японии, в районе Дотонбори. Там, отметил хирург, собираются фрики.

«Я видел у них во лбу даже имитацию рожек, что-то такое. Это возможно. Я этим не занимаюсь, я людей не уродую. Я противник всего этого, но технически это все возможно», — пояснил собеседник «360».

В том, что это возможно, не сомневается и коллега Кулиева Владимир Плахотин. Правда, для этого рэперу придется дополнительно заплатить за золотую основу для своего бриллианта.

Да, это возможно, если он будет в золоте. Золото — единственный материал, который нормально относится к нашим тканям. Иначе края алмаза будут резать ему кожу. Мы лбом шевелим, будут порезы постоянные. А в принципе, имплантировать вполне возможно. Будет красиво, наверное Владимир Плахотин пластический хирург.

При этом, по словам собеседника «360», лобная кость достаточно толстая. Это позволит спокойно разместить там камень и не переживать, что он, например, выпадет.

«В этой кости камень будет совершенно спокойно держаться, а куда денется. Никуда не денется», — пояснил Плахотин.

«Мыть голову надо будет очень аккуратно»

Оба специалиста предупредили, что у подобной операции есть свои риски и побочные эффекты. Плахотин отметил, что даже мыть голову музыканту с алмазом во лбу надо будет крайне аккуратно.

«Мыть голову, волосы надо будет очень аккуратно. И всегда надо будет подмазывать либо спиртиком, либо еще чем-то. Будет классно. Единственное, придется пользоваться услугами пластического хирурга, так как нужно будет делать аккуратно разрез, убрать кожу, мышцы надо будет подобрать аккуратненько», — пояснил собеседник «360».

Плахотин считает, что максимальный побочный эффект, который грозит звезде, — это нагноение, которое врачи легко уберут. Кулиев же настроен более скептически.

«Могут быть любые побочные эффекты, ведь хирургия всегда идет параллельно с какими-то осложнениями. Это не совсем безопасно. Без особой надобности делать это не нужно. В случае, если это устанавливает не врач, он может, например, пройти через кость. Все что угодно может быть. Я не советую это делать», — заключил хирург.