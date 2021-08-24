Рэпер Птаха стал фигурантом дела о мошенничестве в Белоруссии. Пока как свидетель, но все может измениться

Рэпера Птаху (Давида Нуриева) вызвали на допрос по делу о хищении и выводе денег со счетов в Белоруссии. Во время пресс-конференции музыкант рассказал, что не понимает, о чем идет речь. Пока он проходит по делу как свидетель, но заранее готов к тому, что ситуация может измениться и он превратится в подозреваемого.

«Меня вызвали на допрос по какой-то истории, связанной с Белоруссией и выводом денег с других карт на QIWI-кошелек. Я не очень понимаю, потому что у меня даже QIWI-кошелька нет. И я никогда не занимался такими вещами», — рассказал Птаха «360».

По словам рэпера, вчера к нему домой приехал следователь. Птаха подчеркнул, что не ожидал визита — он «сидел на диване и никого не трогал, когда приключения сами его нашли». Следователь заявил, что рэпер должен прийти на допрос по международному поручению в следственное управление Управления внутренних дел в Москве как свидетель.

«Из Белоруссии пришло какое-то поручение о том, что надо меня допросить. У кого-то там с карты уводили деньги и закидывали на QIWI-кошелек, который был зарегистрирован на мой паспорт. Какая сумма — я не знаю. Мне просто вкратце описали <…>. Там миллион каких-то мобильных телефонов подвязан. Слава богу, ни одного из моих не было. Там даже нет номеров, которые когда-то были у меня. Поэтому надеюсь, все это пройдет мимо меня», — отметил он.

Рэпер уточнил, что не знает, кто именно пострадал. Единственная информация, которую он знает, — потерпевшие находятся в Белоруссии. При этом он уже давно не был в Минске — последний раз приезжал туда около пяти лет назад с концертом.

«В тюрьмах меня знают»

Птаха подчеркнул, что в современной России не проблема найти паспортные данные любого человека. Всю информацию можно достать за 15 минут.

«Люди, которые занимаются такими вещами, обычно находятся в тюрьмах. А в тюрьмах меня знают, в принципе. Поэтому странно, что кто-то решил на мой паспорт (зарегистрировать QIWI-кошелек — прим. ред.). Может, просто у меня там появились хейтеры, наконец», — пошутил рэпер.

При этом он совсем не удивится, если ситуация изменится и из свидетеля он превратится подозреваемым.

Если завтра скажут, что я посадил на Красной площади инопланетную тарелку и меня будут обвинять в этом, дойдет до суда и какого-то срока — я не удивлюсь Птаха.

Птаха отметил, что пришел на слушание со своим адвокатом, чтобы перестраховаться.

«Я не удивлюсь, если мне сейчас подписку о невыезде дадут. Я надеюсь на адекватность следователя, он вроде нормальный. Он пришел ко мне и только потом понял, что я — это я. И когда он понял, я по его глазам прочитал, что кто-то это дело ему слил. И тогда он поднапрягся. Поэтому я думаю, что может быть все что угодно <…>. На этапе проверки я могу быть свидетелем, но после первого допроса меня могут перевести в подозреваемого легко», — подчеркнул Птаха.

Адвокат Алим Бишенов отметил, что пока не знает подробности дела. При этом он не совсем понимает, почему его клиент там фигурирует.

«Кто-то украл паспортные данные Давида. Мы сейчас будем разбираться в этом. Кто-то, оперируя паспортными данными, совершил операции денежные, и тень подозрений упала на Птаху. Будем разбираться детально, что произошло», — рассказал он «360».

Однако и он рассматривает возможность, что против его клиента могут ввести ограничения, вплоть до домашнего ареста. О том, что Птаху могут взять под стражу, речи не идет — это слишком жесткая мера пресечения.

Из-за того, что дело международное, оно находится под особым контролем. Собеседник не смог однозначно сказать, хорошо это или плохо. Он подчеркнул, что сперва надо поработать над этим вопросом, тогда все станет ясно.

«Обычно это работает следующим образом: берется один эпизод, он отрабатывается сотрудниками оперативных и следственных органов максимально мощно. На его основании возбуждается дело, и все остальное потом туда добавляется. Именно поэтому мы на данной стадии не можем понять, сколько лиц во всем замечено, сколько денег в качестве ущерба фигурирует. Надо восстанавливать хронологию», — подчеркнул адвокат.

При этом сотрудничать со следствием рэпер не собирается и не поедет в Минск, если это понадобится для расследования.

«Ни на сколько я не готов (сотрудничать со следствием — прим. ред.), я никуда не поеду. Я не считаю себя виноватым, я вообще не в теме этой истории. Пусть они едут в Минск, разбираются, кто это делал. Насколько я понимаю, кто-то оттуда увел деньги сюда — пусть они ищут и разбираются. Я не буду свое время тратить на всякую ерунду», — отметил Птаха.