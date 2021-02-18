Рэпер оказался популярнее короля. Тысячи испанцев вышли на улицы из-за ареста музыканта

Задержание рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в терроризме и оскорблении монархии, спровоцировало протесты по всей Каталонии. В Барселоне, Лериде, Реусе, Жироне, Вике произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. Пострадали порядка 30 человек. Так народ решил защитить любимого музыканта.

«Свободу Пабло Аселю»

В центре Каталонии собрались две тысячи человек. Участники акции строили баррикады, закидывали полицейских петардами, камнями и бутылками, а также жгли мусорные контейнеры. Митингующие разгромили несколько магазинов и банк, сообщила газета Vanguardia. При этом толпа скандировала: «Свободу Пабло Аселю» и «Смерть испанскому режиму».

«В Барселоне группа людей ворвалась в отель на проспекте Пасео-де-Грасия, повредила камеры безопасности и нанесла иной ущерб», — заявили местные правоохранительные органы.

Полиции пришлось применить резиновые пули, чтобы разогнать толпу. Остальных жителей власти попросили обходить стороной районы с демонстрантами.

Задержание рэпера

Причиной беспорядков стал арест рэпера Пабло Аселя. Для заключения музыканта под стражу правоохранителям понадобилось штурмовать помещение в университете каталонского города Льейда. Там забаррикадировалась 32-летняя знаменитость. Причем рэпер там был не один, он находился в компании более 50 студентов. Они почти 24 часа препятствовали задержанию Аселя — настолько в стране сильна любовь к творчеству артиста.

Испанский суд приговорил музыканта, полное имя которого Пабло Ривадулла Дуро, к девяти месяцам тюрьмы. По мнению судей, тот оскорбил монаршую семью и восхвалял терроризм в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в социальных сетях в период с 2014 по 2016 год. Рэпер же уверен, что власти нарушили его право на свободу.

В Мадриде действительно решили пересмотреть законодательство, чтобы в подобных делах, где не совершали противоправных действий с насилием, нельзя было приговорить человека к лишению свободы. Правда, вынесенный Аселю приговор пересмотреть уже нельзя. Музыкант должен был сам прийти в тюрьму еще 12 февраля. Теперь несколько дней он проведет в отделении, пока ему не назначат место отбывания наказания.

В Национальной судебной палате отметили, что музыканта ранее арестовывали за неповиновение властям, а также за ограбление. Поэтому рассчитывать на приостановление исполнения приговора ему не приходится, «это было дискриминационным по отношению к другим преступникам».

Случай рэпера в Испании не первый, когда жителей страны лишали свободы за оскорбление монархии. В феврале стало известно о победе на выборах в региональный парламент Каталонии сторонников независимости. Лидеры партий «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию», которые получили возможность создать правящую коалицию, не баллотировались. Речь идет об Ориоле Жункерасе и Карлесе Пучдемоне. Первый сейчас отбывает тюремное наказание за попытку провозгласить суверенитет Каталонии в 2017 году. Второго обвиняют по той же статье. Однако он успел сбежать за границу.