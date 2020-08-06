Рэп, крики и порно не помешали судье. Пранкеры устроили «зумбомбинг» во время слушаний по делу о взломах Twitter звезд

Пранкеры сорвали онлайн-слушания по делу 17-летнего Грэма Кларка, которого обвиняют во взломе аккаунтов звезд в Twitter. Вмешавшиеся в процесс защитники хакера кричали во время эфира, а также включали рэп и порно. Как им это удалось?

Слушания проходили 5 августа в сервисе для видеоконференций Zoom. Речь шла об уменьшении залога за юного хакера. Об этом Кларк попросил после того, как не признал свою вину. Между тем сумма, которая позволит парню выйти из-за решетки, немаленькая — 750 тысяч долларов.

Похоже, конференция проходила в открытом режиме, то есть к ней мог подключиться фактически любой человек и ему не потребовался бы для этого пароль. Этим и воспользовались защитники обвиняемого. Они присоединились к связи под видом журналистов CNN и «Би-би-си».

Пранкеры начали кричать, транслировать порно и включать рэп — долго заседание не продлилось. Судье пришлось остановить слушания. Однако когда их возобновляли, возмутители спокойствия продолжали мешать. Правда, решение по делу вынести все же удалось — залог не уменьшили, как пишет «Би-би-си».

Эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что атака на конференцию в Zoom была предсказуема.

«Как судья, ответственный за рассмотрение дела, не подумал включить настройки, которые не позволили бы людям захватить экран, я не понимаю. Предполагаю, что он не знал, что может это сделать», — написал Кребс. Наличие обычного пароля для присоединения к слушанию могло бы устранить возникшие проблемы с пранкерами.

С этим согласен и доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ, кандидат технических наук Александр Шарамок.

«В Zoom есть такой механизм: устанавливается пароль на конференцию. В принципе, пока идет конференция, чтобы войти в нее, необходимо знать этот пароль. Организатор должен быть онлайн и отслеживать, кто и что кому демонстрирует. На мой взгляд, элементарных механизмов, которые там есть, вполне достаточно. Это больше вопрос организационный», — заметил специалист.

Несмотря на, казалось бы, простые правила, ставшую популярной в период пандемии платформу активно взламывают вот уже полгода. Например, в Сингапуре онлайн-урок географии в местной школе прервался порнографическими картинками, пишет The Guardian. Дама из США, в свою очередь, рассказала CBS, как во время урока «Спросите раввина» на ее дочь и одноклассниц девочки совершили антисемитскую атаку: мальчики в течение конференции говорили непристойности, а один даже разделся догола. Взломы Zoom стали настолько частым явлением, что в Сети появился новый термин — «зумбомбинг». Это взлом чатов хакерами и онлайн-троллями.

За что судят?

15 июля хакеры получили контроль над 45 аккаунтами в Twitter. Большинство из них принадлежали известным людям: Илону Маску, Бараку Обаме, Биллу Гейтсу, Канье Уэсту. Взломщики от лица звезд попросили переводить им биткоины. До удаления злополучных твитов — всего за несколько часов — предприимчивые молодые люди собрали криптовалюту на 110 тысяч долларов.

Организатором взлома, по версии следствия, был 17-летний Грэм Кларк. Юношу задержали во Флориде 1 августа. Ему уже предъявили обвинения по 30 пунктам. Судить подростка будут как совершеннолетнего. Свою вину парень не признал. Его сообщниками следствие считает 22-летнего Ниму Фазелли из Флориды и 19-летнего Мэйсона Шеппарда из Великобритании.