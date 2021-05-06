Реновация в Московской области: этап подготовки. Что известно о программе?

В Московской области начнется реновация — людей переселят из ветхих домов. Новую жилплощадь получат более миллиона человек. Первые конкурсы и аукционы пройдут уже в 2021 году. Сейчас же стартует этап подготовки, когда составляют график, выбирают дома, советуются с жителями. «360» рассказывает, что известно о программе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям отметил, что примерно миллион человек ютится в старых малоэтажных домах, которые больше похожи на бараки. Чтобы решить эту проблему, в области запускают программу реновации ветхого жилья.

«Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе, <…> в результате которой огромное количество людей будут жить в других — современных и комфортных — условиях», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Когда начнется реновация?

Основные работы придутся на 2023 год. Однако программа уже стартовала, отметил губернатор. Власти не исключают, что пилотный проект начнут разрабатывать в середине лета этого года: определят конкретные места застройки, вынесут их на аукцион и устроят конкурс для застройщиков.

Программе мы дали старт. Первые конкурсы, аукционы пройдут уже в этом году. И мы этот процесс сдвинем с мертвой точки Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас нужно разработать систему получения собственниками нового жилья, а также рассказать жителям о положительных сторонах переселения.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что проект начнется с голосований и обсуждений вопросов с жителями. Список городов пока не составлен.

Источник фото: телеканал «360»

Кто получит новое жилье?

Для начала реновации нужно определить критерии расселения домов. Жители не должны проживать в бараках, старых хрущевках и малоэтажках, построенных в годы войны.

«Огромное количество людей будут жить в современных, комфортных условиях. В таких ветхих домах жить в XXI веке непозволительно. Программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное», — отметил Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье около двух тысяч бараков, 3,4 тысячи хрущевок и 22 тысячи малоэтажных домов, которые построили в годы войны. В общей сложности в них проживают порядка 1,3 миллиона человек.

Источник фото: телеканал «360»

Как изменятся жилищные условия?

Многие старые дома, в которых продолжают жить люди, проще снести, чем отремонтировать до нормального состояния. Находиться в них может быть небезопасно — новые ЖК решат эту проблему.

Кроме того, все многоквартирные дома в Московской области начнут строить по новым правилам. В них не будет мусоропровода и ступеней на входе — это позволит избавиться от неприятного запаха в подъезде, а также сделает вход доступным для маломобильных групп граждан.

«Нужны не „человейники“, а комфортные экосистемы. Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

При этом уютные кварталы не исчезнут: власти региона будут тщательно контролировать застройку. Кроме того, Подмосковье разработает большой пакет документов с планами, в которых опишут устройство новых домов.

«Будет описано все до мельчайших подробностей, начиная с того, с каким фасадом будет дом и какие внутри будут коридоры, кухни. Кроме того, должны же быть и социальные объекты. Это не просто строительство нового жилья и переселение туда, а еще и социальная инфраструктура», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Андрей Воробьев гарантировал, что при реновации условия жилья не станут хуже. Он подчеркнул, что главная задача региона — обеспечить жителям перемены к лучшему. Никто не собирается обманывать людей и делать «что-то там под столом».

«Подмосковье ждут огромные, значимые, востребованные перемены, которые лягут в основу дальнейшего экономического и социального прогресса Подмосковья», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Можно отказаться от реновации?

Без желания собственников дома сносить не будут.

При выборе зданий на расселение власти будут учитывать мнение хозяев квартир — устроят голосование и собрание жильцов.

Как изменится рынок жилья?

Эксперты уверены, что реновация сделает покупку и аренду квартиры в Подмосковье доступнее. Эксперт по недвижимости Олег Бендриков отметил, что стоимость жилья в регионе снизится за счет появления новых квартир.

«Будет больше жилых квадратных метров, соответственно, стоимость квадратного метра будет ниже, так как предложений будет больше. Это плюс — большинство людей смогут купить ту квартиру, которую хотят», — пояснил он.

Кроме того, новостройки помогут решить проблему дольщиков — планируется, что все получат свои ключи в течение двух лет.

Андрей Воробьев напомнил, что несколько лет назад в Подмосковье было порядка 107 тысяч человек, которые не могли получить свои квартиры из-за обмана застройщиков. До конца 2021 года эта цифра сократится до 20 тысяч. Остальные 87 тысяч уже получили ключи от своих квартир или соизмеримые выплаты.