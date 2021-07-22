Реновация в Московской области позволит окончательно решить проблему аварийного жилья. Это необходимо с точки зрения безопасности и создания комфортных условий жизни. Об этом заявили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и депутаты Госдумы.

Жилье XXI века

Начавшаяся программа реновации поможет решить проблемы с аварийным жильем в отдаленных от центра городских округах Московской области, считает руководитель Ассоциации председателей совета многоквартирных домов Подмосковья и глава регионального исполкома ОНФ Юлия Белехова.

«Реновация нужна нашему региону, особенно в отдаленных от центра муниципалитетах. Сами органы местного самоуправления с этой задачей не справятся — все упирается в финансовое обеспечение», — заявила Белехова.

Эксперт отметила, что при реализации проекта важно рассказывать жителям, какие дома попадут в программу, какие правила предоставления новой жилплощади. Особенно это актуально для тех, кто живет по договору социального найма.

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что реновация позволит жителям Подмосковья первыми в России перейти на стандарты современной городской жизни. Обновление жилищного фонда изменит облик городов, как это происходило на всех исторических отрезках.

На смену домам прошлого должно прийти жилье XXI века Павел Склянчук.

Склянчук пояснил, что реновация предусматривает волновой способ переселения, когда стоящие рядом дома одинакового периода постройки и состояния сносят одновременно. Это эффективнее, чем ждать, пока каждое отдельное здание признают опасным для проживания.

«Обновление жилищного фонда будет происходить быстрее, а значит, жителям меньше придется прозябать в старых трущобах, ожидая, когда те превратятся в аварийно опасные, и они смогут быстрее переехать в новостройки», — пояснил он.

Работа на опережение

Павел Склянчук напомнил, что президент поставил перед регионами задачу провести переселение опережающими темпами. Только реновация позволит сделать это эффективно. Сегодня дома приходят в негодность быстрее, чем успевают построить новые.

С такой позицией согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Одной программы ликвидации аварийного фонда недостаточно, тем более что она решает лишь самые острые проблемы, которые совсем не могут ждать. Реновация — это отчасти работа на опережение, это недопущение появления аварийного фонда», — заявил он.

Депутат отметил, что когда реновацию запустили в Москве, стало понятно, что со временем эту практику придется распространить на всю страну.

«Я очень рад, что Московская область одной из первых переняла опыт столицы и запустила свою программу», — признался Пахомов.

Губернатор Московской области и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о поддержке инвесторов-застройщиков, которые будут возводить новые дома в рамках реновации. На эти цели фонд направит 1,6 миллиарда рублей.

На первом этапе реновации в новые благоустроенные дома переселят около 2,5 тысячи жителей Балашихи, Пушкино, Королева и Раменского. Андрей Воробьев подчеркнул, что речь идет не просто о комфортных квартирах, а о полностью укомплектованных районах, где будут парковки, школы, детские сады и площадки для отдыха.