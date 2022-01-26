Известный фотограф погиб из-за черствости парижан. Рене Робер замерз ночью на улице

Французский фотограф Рене Робер насмерть замерз на людной парижской улице. Друзья мастера уверены, что во всем виновато равнодушие людей, которые проходили мимо упавшего старика.

Рене Робер вечером 18 января вышел из дома на прогулку. На улице Турбиго, в одном из самых оживленных кварталов Парижа, 84-летнему мужчине стало плохо, он упал и сильно ударился головой о тротуар.

Журналист Мишель Момпонте, друг фотографа, рассказал, что Робер пролежал на земле по меньшей мере 5-6 часов и никто из прохожих даже не попытался узнать, что случилось с пожилым человеком. Лишь рано утром проходивший мимо бездомный заметил пожилого мужчину и наконец вызвал скорую помощь.

Прибывшая в 05:30 бригада медиков констатировала, что у Рене Робера сильная травма головы и переохлаждение. Однако спасти фотографа врачи не смогли, и уже в больнице он умер.

Парижан попросили быть человечнее

Одна из бездомных, живущих недалеко от места гибели фотографа, сказала журналистам, что не слишком удивлена равнодушному поведению парижских прохожих. Женщина заявила корреспонденту RTF, что даже в случае открытого нападения никто не придет на помощь пострадавшему.

Мишель Момпонте признал, что не уверен на 100% в том, что и сам бы бросился на помощь к лежащему на земле незнакомцу. Журналист призвал общественность не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи. Друг Робера также объявил, что хочет найти бездомного, который вызвал скорую помощь для фотографа, и его отблагодарить.

«Когда вы видите кого-то, кто лежит без чувств, постарайтесь притормозить и убедиться, дышит ли он. Эти несколько секунд могут спасти жизнь человека», — обратился к людям Момпонте.

Художник красоты фламенко

Рене Робер часто называли фотографом фламенко, которое художник искренне любил и которому посвятил более полувека своего творческого пути. Роберу удавалось почти невозможное: передать на черно-белом снимке южно-испанскую музыку, ее эмоции, экспрессию исполнителей и танцоров, написал сайт Musique Alhambra.

Хотя Рене Робер увлекался фотографией с детства, широкую известность он получил лишь в 1993 году, когда опубликовал свою книгу «Фламенко, ярость или грация». В ней были представлены 250 лучших фотографий мастера. Еще одна книга с неизданными ранее снимками Рене Робера была выпущена в 2001 году и получила название «Ярость и благодать».

Источник фото: letelegramme.fr

Работы фотографа хранятся в Национальном архиве Франции, многие снимки украшали книги и фестивали, посвященные фламенко. Робера очень высоко ценили многие метры, в том числе Энрике Моренте и Пако де Лусия. Фотограф часто бывал за кулисами театров и был знаком со многими музыкантами, следил за их карьерой.

Последняя крупная выставка снимков Рене Робера состоялась в январе 2016 года в Château de la Doucette в пригороде Парижа. Фотограф выставил 150 работ, на которых были запечатлены выступления мастера фламенко в разное время. Через несколько лет эти работы также отправились в Национальный архив.