США скупили мировые запасы препарата от коронавируса. Как лечиться другим странам?

США скупили 90% мирового запаса «Ремдесивира». Это единственное лекарство, которое официально используют для лечения COVID-19 в США, Евросоюзе, Японии и Южной Корее. Применяется он и в России. Проблема в том, что из-за патентных прав его не может выпускать ни одна фармацевтическая компания, кроме американской Gilead.

Минздрав США объявил о закупке 500 миллионов курсов лечения препарата «Ремдесивир» для американских больниц у калифорнийской фармацевтической компании Gilead Sciences. Каждый пятидневный курс лечения стоит 3,2 тысячи долларов и составляет 6,25 ампулы. В июле Минздрав США выкупил 100% произведенного предприятием объема лекарства и еще по 90% в августе и сентябре.

Ранее глава ведомства Алекс Азар заявлял, что госпитализированные с COVID-19 и поражением легких пациенты, которым назначали «Ремдесивир», выздоравливали быстрее, чем аналогичные пациенты, получавшие плацебо. В исследовании участвовали 1063 человека.

Опасения Европы

В Европе встревожены такими новостями, пишет The Guardian. Ведь из-за этой сделки Европе лекарства не достанется. А в ЕС, Южной Корее и Японии это единственный официально разрешенный для лечения коронавирусной инфекции препарат. Хотя его клиническая эффективность пока не доказана. Проблема в том, что «Ремдесивир» — созданный для лечения лихорадки Эбола патентованный препарат Gilead Sciences. Поэтому его производство в других странах запрещено.

Газета пишет, что администрация Трампа, ссылаясь на закон об оборонном производстве, блокирует экспорт некоторых медицинских товаров из США за границу. И сейчас ничто не помешает США создать мировой дефицит «Ремдесивира». Старший научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл не исключил, что так же американцы поступят с вакциной от коронавируса, которую сейчас создают в США.

«Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа? И снова мы в самом конце очереди. Представьте себе, что это была бы вакцина. Хотя, возможно, мы уже сейчас видим, с чем столкнемся», — сказал Хилл.

Ситуация в России

В России «Ремдесивир» не зарегистрирован, хотя и не запрещен Минздравом. На американское лекарство никто и не рассчитывал, подчеркнул бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. В нашей стране есть свои официально одобренные препараты с доказанной клинической эффективностью — «Авифавир» и «Арепливир». Их создали на основе японского «Фавипиравира», который с 2014 года применяют для лечения гриппа.

«„Фавипиравир“ используется японцами для лечения тяжелых гриппозных пневмоний. Он примерно такого же воздействия, [как „Ремдесивир“, ] — для подавления репликации РНК-вирусов», — добавил собеседник «360».

«Ремдесивир», «Авифавир» и «Арепливир» показывают неплохие результаты в лечении COVID-19, заметно ускоряя выздоровление. Они воздействует на фермент полимеразу, без которого невозможна репликация, то есть размножение вируса в клетке. Хотя панацеей они не являются и помогают не во всех случаях.

«У нас свои препараты. А нехватка… Я бы хотел, чтобы у нас так же относились внутри государства: сначала своим, а если есть невостребованная часть — будем лечить весь мир. У Америки сложное положение, гигантское количество людей заболевают каждый день. Я бы на их месте сделал так же, сначала — своим. Появятся излишки — они их выбросят на международный рынок», — заявил Чепурнов.

Выход для ЕС

По состоянию на 1 июля в США зафиксировали более 50 тысяч новых случаев COVID-19, общее число заболевших перевалило за 2,68 миллиона человек. Почти 800 тысяч американцев выздоровели, более 128 тысяч скончались. По мнению Чепурнова, в такой ситуации власти вполне оправданно защищают здоровье и жизни своих граждан, даже если позднее будут также скупать вакцину, которую разработают в США.

Впрочем, у Великобритании, пишет британское издание, есть способ обеспечить поставки «Ремдесивира», используя так называемую принудительную лицензию, которая переопределяет права интеллектуальной собственности компании. Это позволило бы британскому правительству покупать его в Бангладеш или Индии, где патент Gilead не признается. К тому же Россия готова к экспорту «Авифавира», который уже начали поставлять в Белоруссию.