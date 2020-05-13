РПЦ

«Бюджет во всех храмах, где есть строгий карантин, „подвис“. Прихожане переводят деньги, но их не хватает даже на зарплату сотрудникам. Явно будут проблемы со взносами храмов в епархиальные управления и Московскую патриархию. А это средства для учебных заведений, культурных, издательских и научных проектов», — заявил настоятель столичного храма мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

Он уверен, что от пандемии больше всего пострадают сельские храмы, а также те, которые находятся за границей. Большую часть последних содержат на средства из России. И зарубежные, и российские священники вместе с семьями живут на средства, пожертвованные на поддержание прихода. Для них этот заработок крайне важен.

Так, протоиерей Владимир Вигилянский подчеркнул, что в храме мученицы Татианы при МГУ, расположенном вблизи Московского Кремля, скоро будет нечем платить зарплату сотрудникам.

Ватикан

При этом РПЦ не единственная терпит убытки из-за COVID-19. Ватикан также лишился своего дохода — пожертвований католиков, которые попросту не могут прийти в храмы. Пострадал и главный источник финансов государства-города, управляемого Святым престолом. Речь идет о знаменитых музеях Ватикана, среди достопримечательностей которого — Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. Каждый год посмотреть на местные красоты и святыни приезжает порядка шести миллионов туристов.

Только в марте финансовые потери Святого престола составили около 10 миллионов евро. По данным журналистов, из-за COVID-19 казна недосчитается десятков миллионов евро. В секретариате по вопросам экономики уверяют, что доходы Ватикана могут упасть на 45%. На восстановление ситуации понадобятся годы. Теперь власти в экстренном порядке учатся экономить. Там заморозили контракты, не принимают на работу новых сотрудников и приостановили закупку необходимого оборудования.

Святыни ислама

Святыни ислама в Мекке и Медине закрыли для паломников из-за коронавируса. Такое заявление опубликовал МИД страны в Twitter. «Въезд в королевство с целью умры (малого паломничества — прим. „360“) и посещения Мечети Пророка приостановлен… Королевство возобновит работу по борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении. Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине не открылись даже в священный месяц поста Рамадан. Во время него мусульмане в этом году не смогут совершать там положенные молитвы.

Верующим вообще придется столкнуться с рядом ограничений из-за пандемии. Например, вспышка коронавируса сделала невозможным для мусульман ифтар. Это совместное вечернее разговение, кратковременное прекращение поста. На нем могут объединятся до тысячи человек. В это время собирают пожертвования для малоимущих.

Тем временем собираемые во время Рамадана средства — важный источник дохода и для мусульманских общин, существование которых теперь под угрозой. С этой проблемой столкнулась, например, Германия. «Центральный совет мусульман опасается того, что даже по окончании пандемии многие общины не смогут дальше существовать из-за отсутствия средств», — сообщают в Deutsche Welle.