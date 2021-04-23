Рекордные ливни с градом обрушились на Москву и Подмосковье. Вот как это было

Снег, ливни, град и грозы обрушились на Москву и Московскую область. К ним присоединился и сильный ветер, который уже успел устроить разрушения — повалить несколько деревьев и разгромить мусорную площадку. Собрали фото и видео непогоды в столичном регионе.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что в Химках сильный ветер смог снести металлический навес, установленный на мусорной площадке. Его задержали столб и ограждение — сразу за ним находятся пешеходный тротуар и парковка. Ветер также перевернул некоторые мусорные контейнеры и разнес отходы по территории.

На Молдавской улице в Москве сильный ветер вырвал с корнем дерево — оно упало между двух припаркованных рядом автомобилей.

Водителям из Барвихи повезло меньше: там ветер сломал березу, которая упала точно на припаркованные машины. Никто не пострадал — в тот момент внутри автомобилей и рядом с ними никого не было.

Жители столицы опубликовали в социальных сетях фото тяжелых грозовых туч, которые заволокли небо.

На другом снимке видно, как на другой район столицы плотной стеной обрушился дождь. Такого рекордного ливня не было в московском регионе с 1948 года — ожидается, что он продлится порядка 24 часов. При этом синоптики уверены, что за это время на столицу выпадет около 50% месячной нормы осадков.

Вместе с проливным дождем на Москву и Подмосковье обрушился град. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости», что это произошло, потому что высота верхней границы облачности достигла 10 тысяч метров.

«При таком развитии кучево-дождевых облаков град вполне себе уместен, несмотря на то, что температура относительно прохладная, +15...+16 градусов, при таких температурах редко возникают такие грозовые облака, да еще и с градом», — отметил он.