Рекордно высокое атмосферное давление продлится до конца недели. Врачи призвали отказаться от алкоголя и больше спать

В Москве установилось рекордно высокое атмосферное давление. Для метеочувствительных людей такая погода может закончиться головокружением и даже потерей сознания. Облегчить состояние поможет отказ от вредных привычек и высоких физических нагрузок.

В Москве установился рекорд атмосферного давления. Накануне вечером оно поднялось до 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы. До этого максимальное значение регистрировали в 2010 году — 763,2 миллиметра.

Погода пока что не ставит таких рекордов. В Москве во вторник обещали +9…+11 градусов тепла и облачность без осадков, а в Московской области — +7…+12 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что атмосферное давление достигнет пика 6–7 октября, написало РИА «Новости».

Подготовка к погодным рекордам

Резкие перепады температуры и атмосферного давления негативно скажутся на организме человека. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев напомнил «360», что прежде всего от рекордных показателей страдают метеочувствительные люди и реагируют как на повышенное давление, так и пониженное.

Реакция может быть одинаковая. Прежде всего это головная боль, головокружение, давление может повышаться и понижаться. Это зависит от сосудов человека, которые могут реагировать по-разному.<…> При таких симптомах человек может потерять равновесие и даже сознание Юрий Конев.

В такие периоды в зоне риска находятся люди старшей возрастной группы. Конев объяснил это тем, что метеочувстительность возрастает с годами. Перепады давления также повлияют на людей с нестабильным артериальным давлением, гипертоников и гипотоников, рассказала «360» терапевт Наталья Уразова.

Но к резким перепадам давления свой организм можно подготовить. По словам Конева, метеочувствительные люди могут посоветоваться с врачом и скорректировать лекарственную терапию, которую они принимают, чтобы справиться с погодными явлениями и уменьшить риск развития нежелательных событий.

«Конечно же, нужно скорректировать режим труда и отдыха: немного снизить как физической, так и эмоциональной нагрузки. Высыпаться, соблюдать водный режим», — добавил врач.

В такие периоды рекордного атмосферного давления стоит точно воздержаться от алкоголя. Это объясняется тем, что сосудистая реакция на спиртное может быть непредсказуемой. По словам Натальи Уразовой, изменить придется и другие привычки.

«В такой период нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и продуктов с солью, а также правильно питаться», — добавила терапевт.

Ждать ли улучшений?

Рекордное атмосферное давление и прохладную погоду вызвал антициклон. Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «360», что он сформировался над севером Скандинавии.

«Это не теплый азовский антициклон. Это холодный воздух, который всегда тяжелый. Именно поэтому этот антициклон развивается и пополняется порциями еще более холодного воздуха, так как идет поток с Арктики. Поэтому атмосферное давление с воскресенья удерживается на уровне рекордных значений», — рассказала Позднякова.

Как правило, в зимнем антициклоне холодный воздух формируется в нижних слоях атмосферы, а наверху он теплый. По словам Поздняковой, нынешний антициклон высокий, толща холодного воздуха превышает пять километров. Этот фактор тоже влияет на давление.

Высокое атмосферное давление будет сопровождать москвичей минимум до конца недели. После постепенно начнет уходить на восток.

«Не исключено, что один будет сменяться другим. Между ними проскочит фронт с небольшим количеством осадков, а затем сформируется следующий антициклон. Возможно, он будет тоже с высоким атмосферным давлением, но оно не рекордное», — заключила метеоролог.