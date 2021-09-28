Реклама российских проституток возмутила самих испанцев. Это намеренная дискредитация?

В Испании попытались дать проституции гражданство, поместив на социальной рекламе «меню» с русской девственницей. Креатив поднял волну возмущения, люди и организации грозят подать в суд на НКО, которая придумала рекламу. Политологи увидели в объявлении попытку дискредитировать образ россиян.

Испанская некоммерческая организация Asociación NUEVA VIDA выпустила социальную рекламу против проституции. На фотографии изображен выносной рекламный щит с меню, где «блюдом дня» за 50 евро указаны русская девственница и кокаин. Ниже шел перечень женских имен с указанием возраста, а также дополнение в виде наркотиков.

Баннеры установили на остановках транспорта во многих регионах страны. Однако посольство РФ в Испании сочло рекламу провокационной. Российские дипломаты потребовали срочно снять плакаты и не допускать подобных выходок в дальнейшем. Также россияне пообещали переговорить с попечителями НКО, указанными на ее сайте.

Последний фактор, видимо, оказался самым болезненным, ведь среди спонсоров Asociación NUEVA VIDA есть министерства, финансовые организации и другие институты. Руководство ассоциации извинилось за сложившуюся ситуацию и пояснило, что так пытались привлечь внимание общественности к проблеме проституции без привязки к национальности.

Испанская волна

После появления баннеров тысячи русских жителей Испании оставили возмущенные комментарии в соцсетях и призвали спонсоров перестать поддерживать ассоциацию.

«Вы не представляете, сколько вреда вы нанесли этой рекламой. Это травма для русских подростков, которые живут в этой стране и любят ее. Какой позор!» — отметила Мария Монге.

Реклама возмутила не только людей российского происхождения.

Я каталонец. Моя жена — мама моего сына — русская. И меня возмущает то, что я увидел. Люди, ответственные за эту кампанию, действительно необразованные и неэтичные. Это неуважение ко всем русским женщинам. А самое страшное, что его финансирует правительство Испании. Позор! Родригес Гуадро житель Испании.

«Я итальянец, и мне стыдно за вашу ассоциацию. Ксенофобная, расистская и ненавистническая реклама. Вы оскорбили практически каждую женщину великой нации», — написал Александро Риззо.

«Социальная реклама не может присвоить национальность конкретной проблеме. Российские женщины ждут публичных извинений», — высказалась Елена Герреро.

Некоторые комментаторы предположили, что логичнее было бы перечислять имена клиентов, которые, кстати, большей частью испанцы.

«Они ваши отцы и мужья! Они также виноваты, что предлагают деньги за секс», — написала Людмила Богатырева.

Многие пригрозили обратиться к юристам, сославшись на статью 510.2 Уголовного кодекса Испании. Союз организаций российских соотечественников Испании и Андорры направил открытое письмо в ассоциацию Nueva Vida. НКО призвали убрать оскорбительные плакаты и напомнили, что русскоязычные жители вносят огромный вклад в экономическое и культурное развитие страны.

Славянка — значит русская

Научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории при РАН Георгий Филатов в разговоре с «360» признал, что в Испании существует предубеждение по отношению к россиянкам. Однако стоит отметить, что для большинства жителей Западной Европы нет особой разницы между представительницами, например, Польши, Украины, Белоруссии и России.

«Да, там существует стереотип, что в проституцию вовлечены в основном жительницы Восточной Европы. Их всех называют русскими. Это осталось со времен Советского Союза, когда много национальностей жило в одной стране, при этом все они были русскоговорящими», — пояснил Георгий Филатов.

По его словам, образованные люди в Испании, скорее всего, понимают разницу. Но большинство испанцев не особенно вдаются в детали различий между Белоруссией, Украиной и Россией. Для них это все дальняя даль и проще считать любую славянку русской по умолчанию.

Хорошее отношение повлияет на НКО

Георгий Филатов отметил, что россияне в Испании — это чаще всего довольно образованные люди, купившие в стране недвижимость. Эксперт не смог точно сказать о численности русских, но для примера привел Аликанте: туда до ковида было больше рейсов из Москвы, чем в Мадрид. Это связано с тем, что в городе довольно большая русская диаспора.

«У них там недвижимость — плюс солнце, море, еда хорошая. Там же находится и большая украинская община. Но поскольку экономическое положение Украины хуже России, многие украинцы приехали на заработки. Там даже есть газеты на украинском языке, но русскоязычных изданий больше», — рассказал эксперт.

Он добавил, что Испания в рамках своей самостоятельности в Евросоюзе довольно хорошо относится к России. Они первыми просили отменить визу для россиян, российские корабли, часто передвигаясь из Балтики в Средиземное море, раньше всегда останавливались в Сеуте и Мелилье. Поэтому есть немалая вероятность, что скандальные баннеры снимут.

Подмена на социальную тему

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал «360», что русских проституток в Испании крайне мало. Сейчас большинство девушек, занимающихся таким бизнесом, — украинки, а также приехавшие на заработки жительницы Прибалтики и Молдавии.

«При этом имена, перечисленные в меню, в этих странах тоже в ходу, да и говорят девушки на русском, так что доказать, что они не русские, довольно сложно. Никаких опросов среди этих дам не проводилось. Это такая труднодоказуемая подмена на социальную тему. И мы должны тщательно объяснять таким товарищам, что если они будут так себя вести, мы будем поступать так же», — сказал Владимир Брутер.

Он добавил, что в целом отношение испанцев к русским довольно нейтральное. И такая социальная реклама как раз и предназначена для того, чтобы создать некие негативные архетипы. К России самой по себе это явление отношения не имеет. Эта НКО наверняка выполняет определенный заказ по формированию негативного образа русских.