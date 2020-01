Реклама KFC с женской грудью привела к скандалу. Пришлось извиняться

В 15-секундном рекламном ролике молодая женщина прихорашивается, глядя в окно автомобиля. При этом девушка небрежно поправляет короткие шорты и грудь в топике, не подозревая, что в машине кто-то есть. Затем окно авто опускается и оттуда на кокетку с раскрытыми ртами смотрят два мальчика, явно симпатизирующие красотке. Дама в возрасте же кинула на молодую женщину неодобрительный взгляд.

В ответ девушка улыбается и говорит: «Кто-то сказал KFC?» Эта фраза является частью серии рекламных роликов, где люди используют KFC для выхода из неловких ситуаций.

Внимание к видео привлекли члены австралийской организации Collective Shout, которая выступает против объективации женщин. По их мнению, ролик выглядит как «пьеса, основанная на старых стереотипах, в рамках которых молодые женщины подвергаются сексуальной объективации в интересах мужчин — даже молодых мальчиков, — а мужчины беспомощно замирают, когда сталкиваются с возможностью взглянуть на тело женщины».

На сайте организации отметили, что такая реклама усиливает неверную идею, что не стоит ждать от мальчиков большего.

Чтобы положить конец насилию мужчин в отношении женщин, нам необходимо бросить вызов основам насилия, включая сексистские шутки и объективацию женщин Collective Shout.

Сайт Collective Shout со ссылкой на многочисленные исследования указывает, что усиление гендерных стереотипов, в том числе в рекламе, мешает объективно воспринимать женщин. А это уже приводит к плохому обращению с ними.

«Правительство Австралии разработало Национальный план по сокращению насилия в отношении женщин и их детей на 2010–2022 годы, и эта реклама KFC является шагом назад в направлении достижения этих целей», — заявили в организации.

В KFC в итоге извинились. «Мы приносим свои извинения, если кто-то был оскорблен нашей крайней рекламой. Мы не хотели стереотипировать женщин и юношей в негативном свете», — сообщили в сети. При этом в компании не подтвердили, что прекратят показ ролика.

Такая формулировка вызвала у некоторых негодование. «Это не чертовы извинения, раз вы квалифицируете их как „если“. Sorry not sorry», — написал Milquetoast. «Извинение, где просят прощения за то, что некоторые люди, возможно, могли почувствовать, вместо того, чтобы просить прощения за задевание чувств, — это не чертово извинение», — добавил пользователь middle aged woman with emotional issues. «„Мы не собирались оскорблять“… Древний приемчик. Это несмешная рекламная кампания», — заключил Matthew Crosby.

Это не первый раз, когда реклама сети вызвала скандал. Несколько лет назад в Twitter KFC опубликовали пост с картинкой, на которой расплывшийся в улыбке мужчина сидит на диване, а девушка тянется к его промежности. Фото сопроводили текстом: «Что-то горячее и острое будет скоро…» Изображение вместе с его объяснением удалили спустя час из-за недовольства пользователей.