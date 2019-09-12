Рейв у магазина Apple

Apple презентовала 11-й iPhone и опять начала гонку. Ярых адептов яблочных новшеств с каждым годом становится все меньше, но и в этот раз они почувствовали зов. Получить новый смартфон нужно первым. И неважно, сколько денег — и времени — это займет.

Самое печальное, что уже 9 сентября предприниматели на минималках клепали объявления о продаже мест в очереди, которой вообще-то не должно быть. Ведь Apple только в ночь на 10 сентября представила три новых смартфона: iPhone XI, XI Pro и XI Pro Max. И пока одни лишь мечтают сменить две камеры на три, другие действуют — занимают очередь, чтобы одними из первых купить смартфон или за вознаграждение дать этот шанс другим.

Телефоны от Apple поднялись на 13-е место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян на Avito и по интересу пользователей обходят Xs и Xs Max в два раза. Россиянину предзаказать iPhone можно с 18 сентября, а продажи стартуют 20 сентября.

Смартфоны Apple всегда отличались завышенной ценой. Почему же путь к ним должен быть бесплатным?

На Avito появились десятки объявлений о продаже места в очереди. Слово «очередь» следует понимать буквально — люди традиционно выстроились к одному re:Store на Тверской, хотя по столице подобных точек очень много. Вот карта:

Источник фото: Google-карты

Первые объявления о продаже мест в очереди появились еще 9 сентября, в понедельник. Помним, что старт продаж — 20 числа, а предзаказ — с 18-го. К 11 сентября на Avito опубликовали 75 объявлений. В четверг их стало куда больше. «Предприниматели» разделились на две группы: одни предлагали конкретное место в очереди, а другие указывали, за сколько дней эту очередь займут.

Пользователь сервиса предложил встать в колонну за пять суток до старта продаж. Услуга, в его понимании, стоит 320 тысяч рублей. И это еще с предоплатой в размере 35 тысяч.

Самое дорогое предложение на момент написания текста на Avito стоило 350 тысяч рублей (на «Юле» — 500 тысяч). Эти ребята тщательно подошли к вопросу: «Займу вам место в очереди за новым iPhone XI (команда из трех человек с разработанным планом)». Причем они не привязывались конкретно к центральному re:Store, а предложили клиенту выбрать интересующий его магазин.

Источник фото: Avito

На доске объявлений есть и предложения менее зажравшихся яблочников. Самая низкая цена — 10 тысяч рублей. Увы, это отчасти обман — в описании «мелким шрифтом» предлагают договориться о сумме на месте. Не все так серьезно, как может показаться, ведь есть и смешные предложения: девушка уже два года «профессионально стоит в очереди».

Понять запросы продавцов сложно — не получится заработать около 300 тысяч рублей, просто постояв в очереди за телефоном. Это тот случай, когда спрос превышает предложение — очередь-то состоит из тех, кто телефон покупать не будет. А значит, с открытием магазина внутрь их не пустят.

Когда продавали iPhone XS, случилось сразу два курьеза. Первый человек из очереди порвал талон и не пошел в магазин — он-то хотел продать место за 500 тысяч рублей. Не удалось. А первым зашел мужчина под номером девять. Он сам купил место за 50 тысяч, но хотел его перепродать. В итоге спекулянт просто постоял в магазине, повеселил персонал и журналистов, а потом ушел.

Очередь за новым iPhone давно уже превратилась в нечто вроде районного рейва — собираются группами, привозят с собой фургоны, общаются, слушают музыку, закидываются кофе и спят в машинах.

Понять редких покупателей мест еще сложнее. Какое-то бессмысленное превосходство. Разве что первый обладатель телефона даст журналистам интервью да запостит пару фото в Instagram. Можно на день почувствовать себя среди элиты — правда, не в глазах большинства, которое будет крутить пальцем у виска.

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