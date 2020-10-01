«Рейсы в никуда» становятся все популярнее. Люди так соскучились по путешествиям, что симулируют их

В Сингапуре разрабатывают проект круизных путешествий «в никуда». Согласно задумке, лайнеры будут отправляться и возвращаться в город-государство, не заходя в другие порты. Так власти напоминают соскучившимся по путешествиям о жизни до COVID-19. И это не первый подобный опыт.

Круизы «в никуда»

Совет по делам туризма на прошлой неделе поручил крупной международной консалтинговой компании DNV GL разработать программу сертификации круизов, которая соответствовала бы мировым стандартам в области здравоохранения, безопасности и гигиены, пишет Straits Times.

Руководство страны пока не сообщало, когда именно можно будет прокатиться на лайнерах по маршруту «в никуда», однако уже известно, что судно будет заполнено лишь на 50% от общего числа пассажиров. Проект станет первым шагом к возобновлению полноценных туристических морских вояжей, считают власти Сингапура.

С 13 марта руководство страны запретило круизным лайнерам заходить в местные порты. Еще через 10 дней полностью закрыли границы для въезда иностранцев, у которых не было постоянного разрешения на работу или вида на жительство. Осенью запрет для туристов из Брунея и Новой Зеландии сняли. Вскоре въезжать в страну разрешат жителям Австрии и Вьетнама.

Полет без путешествия

Тайваньские авиакомпании StarLux Airlines и EVA Air тоже предложили пассажирам рейсы «в никуда». Согласно задумке, самолет пролетает над островом и соседними государствами, после чего без посадки в них возвращается к месту вылета, пишет Taiwan News.

Рейс длится три часа. Во время него воздушное судно летит ниже обычного, что позволяет пассажирам разглядеть вид на острова сверху. В полете предусмотрели обеды и подарочные наборы.

Путевки «в никуда» оказались очень популярными. У StarLux Airlines 188 билетов на один из рейсов полностью раскупили всего за пять минут. За удовольствие полетать без путешествия каждый пассажир экономкласса заплатил 160 долларов. EVA Air, в свою очередь, продала 309 билетов. Экономкласс стоит 180 долларов, а бизнес — 214 долларов. Количество рейсов планируют увеличить из-за возросшего спроса.

Обед во время «полета»

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines же отказалась от «полетов в никуда» после оценки финансового аспекта задумки и последствий для окружающей среды. Руководство организации решило, что для воспоминаний о прекрасном полете самолету необязательно подниматься в небо, и пошло другим путем.

Теперь Singapore Airlines предлагает отужинать на борту самолета, при этом находясь на земле. Для этих целей один из лайнеров Airbus A380 переоборудуют в ресторан, где посетителям предложат «фирменные блюда международной кухни», как пишут на сайте компании. Сделать это можно будет 24 и 25 октября этого года. Пока планируют, что двухэтажный ресторан будет работать лишь два дня.

Бортовое питание предложат доставить и на дом. Причем попробовать можно будет еду разных классов. Для тех же, кто все-таки хочет быть к полетам поближе, организуют экскурсии по учебным объектам компании.