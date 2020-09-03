Рехаб на цепи. Полиции Новосибирска пришлось спасать 40 «заключенных» реабилитационного центра

Полицейские освободили 40 человек из реабилитационного центра в Новосибирске. У людей отбирали телефоны, помещали в комнаты с цепями на окнах, где месяцами удерживали насильно. По некоторым данным, «лечили» пациентов опиоидами. А почти все сотрудники центра сидели за грабежи и наркотики.

Уголовное дело возбудили против сотрудников новосибирского реабилитационного центра. Как сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СКР Анастасия Кулешова, о происходящем там правоохранителям рассказал бывший пациент учреждения.

Мужчина сообщил, что в центре могут насильно удерживать людей. Он и сам несколько месяцев принудительно провел в этом учреждении. Полицейские обыскали помещения центра, освободили 40 таких же пациентов и возбудили дело о незаконном лишении людей свободы.

«По данным следствия, в указанный реабилитационный центр за помощью обращались граждане, страдающие алко- и наркозависимостью. После того как они попадали в центр, у них отбирались паспорта и ценные вещи. При этом к клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу их передвижения», — рассказала Кулешова.

Реабилитация в «чудо-центре» обходилась недешево — от 15 до 60 тысяч рублей, рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. А для «лечения» использовались в том числе и рецептурные опиоидные препараты.

Наручники и цепи

Металлические двери дома, где содержали пациентов, держали закрытыми. А в оконные проемы были вмонтированы металлические конструкции с цепями, поэтому люди не могли сбежать из центра. Дополнительную изоляцию зависимых обеспечивала надежная система охраны. Родственники пациентов ничего не знали, сотрудники убеждали их, что общение негативно скажется на реабилитации.

«Кроме того, злоумышленники, используя то обстоятельство, что лица поступали в центр в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также применяя к ним физическую силу, принуждали вновь прибывших в реабилитационный центр лиц к подписанию документов, содержанием которых являлось якобы добровольное согласие на пребывание», — добавила представитель Следственного комитета.

На сделанных сотрудниками СКР кадрах четко видно, в каких условиях «реабилитировались» пациенты.

Источник фото: СУ СКР по Новосибирской области

Сейчас потерпевшими по делу признаны уже 24 человека, которых держали взаперти, пока их не освободили полицейские.

«Одного из потерпевших в начале июля 2020 года против его воли, нанося удары по голове и конечностям, заковав в наручники, насильно посадили в автомобиль, после чего доставили в реабилитационный центр, где незаконно удерживали до момента освобождения правоохранителями», — уточнила Кулешова. Из-за этого в дело добавили статью о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

Грабежи и наркотики

Двоих сотрудников центра и 37-летнего директора уже задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям на территории области.

По неофициальным данным, почти все организаторы центра ранее отбывали сроки за грабежи, кражи или наркотики. А во время обыска полицейские нашли в доме наручники, бейсбольные биты и психотропные препараты. Одного из пациентов, 55-летнего мужчину, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подобное в России происходит не впервые. Так, жертвой аналогичного учреждения стал актер Дмитрий Марьянов. Во время лечения в центре «Феникс» артист почувствовал себя плохо и попросил вызвать скорую. Директор и медперсонал проигнорировали просьбу, скорую пришлось вызывать другим пациентам. По пути в больницу Марьянов скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены и обильной кровопотери.