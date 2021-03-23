Регионы не хотят уходить с купюр. Чего ждать от нового дизайна российских денег

Бумажные деньги в России планируют обновить к 2025 году. Центробанк собирается не только поменять дизайн банкнот, но и улучшить их защиту. Регионы, которые потеряют места на купюрах, уже протестуют, другие активно предлагают собственную кандидатуру взамен.

Грядущие изменения внешнего вида купюр экономист и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько назвал плановым процессом. В беседе с «360» он связал смену внешнего вида на двухсотрублевой и двухтысячной купюрах с «миссией этих денежных знаков».

Постоянная переменная

В России пока что не существует купюры большего номинала, чем пять тысяч рублей. С экономической точки зрения для этого просто нет оснований, заметил Гинько.

«Это сигнал о том, что регуляторы — Центральный банк и Минфин — имеют консенсус насчет того, что удастся сдержать рост цен в тех рамках, которые установлены целевым ориентиром ЦБ в районе 4%», — пояснил экономист.

По его мнению, ситуация с инфляцией в нашей стране «повторяет общемировую тенденцию». Ее всплеск в том числе наблюдается в Соединенных Штатах. Во втором квартале 2021 года, как ожидается, поднимутся цены на продукты питания, а в третьем и четвертом динамика прироста цен ослабеет. По итогам года «более сезонная» динамика в РФ сыграет стране в плюс.

«У нас больше возможностей, чем у США. Если мы посмотрим на структуру торгового баланса Соединенных Штатов и России, то поймем: мы лучше обеспечены в продовольственном плане, чем США», — сказал Владислав Гинько.

У американцев «больше тенденция к импорту продовольствия», чем к его экспорту. Поэтому у России, считает специалист, спектр возможностей, чтобы привести инфляцию по итогам года к показателю 4%, шире.

Важный сигнал экономике

Пока что речи об увеличении номинала нет. Банкноту условно в 10 тысяч выпускать не планируют — и это имеет существенное значение.

«Это важный сигнал всей экономике, всем рыночным субъектам, тем, кто инвестирует в различные промышленные предприятия, в сельское хозяйство: они могут ориентироваться на предсказуемость инфляции», — заявил Гинько. Все необходимое, чтобы не выпустить ее за установленные рамки, предпринимают ЦБ и Минфин.

Дизайн купюр изменится в том числе и с технической точки зрения. Выпускают их, подчеркнул экономист, в соответствии с последним словом техники.

Купюры должны быть надежными, удобными в использовании. Если происходят изменения, дизайн тоже может меняться — это больше вопрос эстетики и того, чтобы представить на купюрах какие-то дополнительные места, которые есть в нашей необъятной родине Владислав Гинько экономист.

Гинько указал на имеющиеся в РФ традиции при выпуске и разработке новых банкнот. С экономической точки зрения весь процесс он назвал «очень разумным».

«Дополнительных затрат я не ожидаю в связи с введением нового купюрного ряда. <…> Новые купюры, как и все, что делается для их обновления и не связано с изменением номинала, а имеет отношение к качеству, ориентированы на большую износостойкость, то есть могут потенциально дольше проработать. Эти затраты не являются чрезмерными и избыточными. Они все экономически рационально обоснованы», — заключил экономист.

Борьба за место на банкноте

По мнению Гинько, никакого дополнительного смысла нахождение города или региона на банкноте не имеет и никаких преимуществ не дает. Тем не менее города, которые планируют убрать с купюр, оказались недовольны. Например, ярославские власти планируют отстаивать право на присутствие на банкноте номиналом тысяча рублей.

Глава департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко заявил изданию «Подъем», что намерен узнать, по какому принципу Ярославль решили заменить на Нижний Новгород. Он также выразил надежду на то, что регулятор даст возможность провести дискуссию или хотя бы общественное обсуждение, в ходе которого у властей и жителей региона будет возможность высказаться.

«Конечно, мы не можем радоваться. Для нас это одна из возможностей продвигать наш город. Мы будем прилагать все усилия, чтобы Ярославль остался на купюре, у нас есть полное право на это. Биться будем до конца», — подчеркнул он.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уверен, что Банк России таким образом преподносит городу подарок к 800-летию города, которое отмечают в 2021 году, написало РИА «Новости». Хотя сама купюра с изображением города появится только в 2023 году.

Свое недовольство потенциальным исчезновением города с купюры высказал и врио Хабаровского края Михаил Дегтярев, которого процитировало издание Znak. Он заявил, что убирать Хабаровск с пятитысячной купюры будет «большой ошибкой».