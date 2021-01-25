Регионы ослабили ограничения, Байден вступил в должность, незаконные акции прошли в России. Неделя в фотогалерее

Неделя подошла к концу — и пришла пора подвести ее итоги. Регионы начали смягчать ковидные ограничения на фоне снижения случаев заражения. Джо Байден вступил в должность президента США. Несанкционированные акции протеста прошли в российских городах. Срочнику Рамилю Шамсутдинову вынесли приговор. Суд в Санкт-Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти». Умер американский журналист Ларри Кинг.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 18 по 24 января, — в фотогалерее «360».

Регионы пошли на послабления

На этой неделе началась масштабная вакцинация россиян, а регионы приступили к смягчению введенных ограничений. На такой шаг власти субъектов пошли после снижения количества случаев заражения коронавирусом.

С 18 января российские школьники вернулись за парты. Для них отменили дистанционное обучение. В Москве и Московской области разблокировали проездные карты для студентов городских и региональных колледжей. Дома пока остаются только студенты государственных вузов.

Муниципалитеты Подмосковья, где эпидемическая ситуация наиболее благополучная, возобновят программу для пожилых жителей «Активное долголетие». Занятия пока будут проходить на открытом воздухе. Участникам необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

В Москве с 22 января снова открыли свои двери музеи и библиотеки. Количество зрителей в театрах и кинозалах увеличили до 50%. В Санкт-Петербурге к работе вернулись туристические фирмы и начали снова проводить экскурсии.

США сменили лидера

Избранный президент США Джо Байден принес присягу американскому народу.

Инаугурация главы государства прошла на ступенях Конгресса. В связи с пандемией и прошедшими в Вашингтоне беспорядками церемонию провели по новым правилам. Здание оградили высоким забором, а вместо зрителей вдоль Национальной аллеи выставили 200 тысяч американских флагов.

К президентской присяге Байдена привел председатель Верховного суда Джон Робертс. Ее содержание, состоящее из одного предложения, неизменно с XIX века.

Президент клянется честно выполнять обязанности главы государства и делать все необходимое для поддержки, охраны и защиты Конституции Соединенных Штатов. После принесения торжественной клятвы Байден обратился к нации с речью об единстве.

Покинувшие Белый дом Дональд и Мелания Трамп по традиции оставили письма новым жильцам. По данным СМИ, бывшая первая леди оставила «короткую приветственную записку» Джилл Байден. Про письмо Трампа новый американский лидер заявил, что его содержание было великодушным, но подробностей не раскрыл. Пользователи Сети высказали несколько версий, что Трамп мог написать своему сопернику на выборах.

Незаконные акции в России

Несогласованные митинги прошли в российских городах в минувшую субботу, 23 января. Самый крупный прошел в Москве. По оценке столичного ГУ МВД, на Пушкинской площади собрались четыре тысячи человек.

Работавшие на месте сотрудники полиции предупредили собравшихся, что мероприятие несогласованное, и напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки. Правоохранители выдавали индивидуальные средства защиты тем, у кого их не было.

Полицейские задерживали участников с плакатами, а также тех, кто закрывал лицо балаклавой или шарфом. Когда правоохранители призвали собравшихся разойтись, начались стычки. Участники незаконной акции бросали в полицейских снежки и бутылки. Через некоторое время толпа прорвала оцепление и вышла на проезжую часть.



По данным столичного дептранса, участники несогласованной акции задержали движение общественного транспорта в районе Манежной и Пушкинской площадей, на Тверской улице и Страстном бульваре. Ведомству пришлось временно изменить маршруты автобусов.

Участники несанкционированной акции в Москве напали на нескольких правоохранителей. Столичное управление СК возбудило уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителей власти», «Хулиганство» и «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

В СК уточнили, что агрессивные граждане избили сотрудника Росгвардии на Сретенском бульваре, напали на сотрудника ОМОН на Пушкинской площади, а также повредили автомобиль в районе Цветного бульвара. В лицо водителю транспортного средства распылили слезоточивый газ. Сейчас следователи изучают фото и видео с мест событий, чтобы установить личности участников несанкционированной акции.

Уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти завели в Санкт-Петербурге. Участник несанкционированной акции на Сенатской площади напал на двух инспекторов ДПС, которых ударил по лицу и голове.

Организаторы не прислушались к просьбам властей и общественных организаций не допускать участия детей в несанкционированных акциях. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что по всей России полиция задержала почти 300 подростков. В Москве всех задержанных школьников передали родителям.

Снежная лавина сошла в Домбае

Снежная лавина накрыла лыжный курорт на горе Мусса-Ачитара в Домбае. Под снегом оказались несколько человек, а также пункты проката горнолыжного снаряжения. По данным МЧС, в длину сошедшая лавина была 600 метров и пять метров в глубину.

Шесть человек спаслись при помощи прибывших на место сотрудников МЧС. Тело погибшего достали только к вечеру. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноубординга «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Работы на месте продолжались два дня.

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики сообщила, что лавина появилась как следствие работ принудительного спуска снега с другой части склона.



Сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда из специальных пушек стреляли по верхней части горы, чтобы провести контролируемый спуск снега. Но это вызвало еще одну снежную волну, которая сошла на горнолыжную трассу, где находились люди.

Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

Срочнику Шамсутдинову огласили приговор

Расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова суд приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Помимо отбывания срока, молодой человек должен выплатить 10,8 миллиона рублей в качестве компенсации семьям погибших.

Представлявший интересы срочника адвокат Равиль Тугушев заявил, что намерен обжаловать приговор. Он отметил, что итоговое наказание оказалось только на шесть месяцев меньше, чем требовало обвинение.

Он подчеркнул, что его подзащитный имеет право на условно-досрочное освобождение, а также на сокращение срока при положительном поведении.

Рамиль Шамсутдинов осенью 2019 года застрелил восемь сослуживцев и ранил двоих во время стрельбы из автомата. Он признал свою вину и заявил, что во время службы над ним издевались. Позже солдат написал открытое письмо, в котором попросил прощения у родственников убитых. Защита попросила о суде присяжных. Они решили, что солдат виновен, но отметили, что он заслуживает снисхождения с учетом обстоятельств дела.

«Северный поток — 2» получил новые санкции

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Под новые ограничения попали трубоукладочное судно «Фортуна» и его владелец — компания «КВТ-Руст». Корабль завершал строительство участка газопровода в водах Германии, после чего должен был перейти в Данию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что незаконные ограничения со стороны США в отношении «Северного потока — 2» растут с каждым днем. Он подчеркнул, что Россия следит за этой ситуацией и учитывает в работе по завершению строительства газопровода.

Действия в отношении «Северного потока — 2» свидетельствуют о том, что США хотят стать основным поставщиком газа для Европы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что можно только поражаться упорству Вашингтона, который всеми силами старается помешать завершению проекта.

По последним данным, «Фортуна» находится на месте незавершенного участка газопровода. Также в немецкий порт прибыл еще один корабль-трубоукладчик — «Академик Черский».

Минск остался без ЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что матчи чемпионата мира перенесут из Минска. В качестве причин спортивная организация назвала сомнения в возможности властей Белоруссии обеспечить эпидемическую безопасность игроков, зрителей и журналистов на время соревнований. Кроме того, IIHF смутила общественно-политическая обстановка в стране.

Вместе с Минском матчей может лишиться и Рига. Столицы двух соседних республик подали совместную заявку для проведения международных соревнований.

Куда переедет белорусская часть ЧМ, пока не определено. Наиболее реальными вариантами считаются Копенгаген и Братислава. Но также не исключается, что весь турнир проведут в Латвии.

За перенос матчей IIHF выплатит Белоруссии компенсацию. Неустойка прописана в договорах. В офисе генерального секретаря федерации проведут анализ и составят отчет, который определит все издержки и последствия этого решения. Сейчас точная сумма компенсации не названа.

«Тетрадь смерти» попала под запрет

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке двух сайтов, где можно посмотреть аниме «Тетрадь смерти», «Янушики» и «Эльфийская песнь». В ходе рассмотрения дела участники просматривали моменты мультипликационных сериалов, где прокуратура увидела нарушения.

В исковом заявлении надзорного ведомства говорилось о признаках физического и психического насилия, нетрадиционных сексуальных отношениях и изображениях смерти людей. Все это несет опасность психическому здоровью несовершеннолетних зрителей. Это было только первое заседание суда. Всего в заявлении прокуратуры фигурирует 49 ссылок на различные сайты. Речь там идет не только об аниме, но и о песне Моргенштерна «Я съел деда».

По решению суда блокировкой сайтов из иска прокуратуры займется Роскомнадзор. Но пока в качестве борца с видеопиратством выступила администрация YouTube, которая заблокировала трансляцию из зала суда, так как аниме участники заседания смотрели с пиратских сайтов, о блокировке которых просила прокуратура.

Фигура Берии появится на ВДНХ

СМИ сообщили, что на ВДНХ появится статуя наркома Лаврентия Берии. Но как выяснилось позже, речь идет о выставке, посвященной советскому атомному проекту, к которому руководитель НКВД имел непосредственное отношение.

Экспозиция появится в павильоне «Атом», а Берия будет частью экспозиции, посвященной Семипалатинскому полигону, где проводили испытания первой советской ядерной бомбы.

Кроме Берии, там же появятся фигуры ученых Игоря Курчатова, Кирилла Щелкина, Юлия Харитонова, которые принимали участие в разработке нового оружия.

Историки, с которыми поговорил «360», заявили, что как бы ни оценивали с современных позиций деятелей прошлых лет, совсем вычеркивать их из памяти нельзя.

Умер Ларри Кинг

Легенда мировой журналистики Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале января телеведущий попал в больницу с коронавирусной инфекцией, но официальных данных, что стало причиной его ухода из жизни, пока нет.

Настоящее имя журналиста Лоуренс Харви Зайгер. Он родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов. После школы он отправился в Майами, где устроился уборщиком на радиостанцию WAHR. Однажды один из дикторов не смог прийти на эфир и продюсеры посадили молодого уборщика за микрофон. Программа оказалась настолько удачной, что Зайгеру предложили остаться на позиции ведущего. Тогда и появился псевдоним Ларри Кинг.

Его популярность росла год от года. После успеха Larry King Show медиамагнат Тед Тернер предложил ему перейти со своей программой на телеканал CNN. Шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса, оно выходило в течение 25 лет. Кинг всегда представал перед зрителями в очках, рубашке и с галстуком и в брюках на подтяжках. На его вопросы отвечали звезды шоу-бизнеса и мировые лидеры. Своей манерой вести беседу он мог разговорить любого человека.

Свои соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — заявил он. Песков напомнил, что Ларри Кинг неоднократно брал интервью у Путина.

Кокорин уезжает в Италию

Российский футболист Александр Кокорин покидает «Спартак» и переходит в итальянский клуб «Фиорентина». О трансфере стало известно 21 января. Московский клуб сообщил, что 29-летнему форварду предстоит пройти медосмотр на новом месте, а после подписать контракт на 3,5 года.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы», — говорится в сообщении «Спартака».

По данным итальянских СМИ, за трансфер российского футболиста «Фиорентина» заплатит пять миллионов евро. Еще два миллиона евро плюс бонусы получит Кокорин в качестве вознаграждения за игру в сезоне.

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» положительно оценили эксперты. Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что футболист должен себя попробовать в разных чемпионатах. По его словам, сейчас «Фиорентина» средняя команда, поэтому российский игрок может себя показать в основном составе.