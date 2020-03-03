Регионам добавят газа. Правительство решило вопрос газификации России

Газификацией населенных пунктов России займется единый оператор. О его создании сообщил министр энергетики Александр Новак. По словам главы федерального ведомства, это позволит подключать дома к газу по единой цене. Однако с этим мнением согласились не все. При этом все уверены, что пользы для граждан все же будет больше.

Единый оператор

Минэнерго разработало новую модель газификации населенных пунктов. Об этом во время слушаний в Совете Федерации рассказал глава ведомства Александр Новак. Теперь прокладкой труб до поселка и разведением до конечного потребителя займется единый оператор. Это позволит уравнять плату за подключение среди жителей.

«Есть льготные ставки, стандартизированные ставки, есть индивидуальный проект. Кто-то платит 36 тысяч рублей, кто-то 400 тысяч рублей, а кто-то миллион. Внутри одной деревни не должно быть разницы в цене подключения», — подчеркнул Новак.

Польза для россиян будет заключаться в том, что появится конкретный оператор, ответственный за доведение топлива от газораспределительных станций до конкретных потребителей. Об этом «360» сообщил участвовавший в слушаниях глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«В принципе, идея правильная, чтобы цепочку всю задать от добычи до потребителя, чтобы она регулировалась и работала. Предварительно я ее одобряю, но нужно еще обсуждать», — сказал сенатор.

От одного лишь создания единого оператора тарифы не уравняются, заявил «360» глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Он пояснил, что по одной цене смогут подключаться только жители одного населенного пункта. При газификации жителей другого поселка цена будет отличаться.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

«Не думаю, что платежи могут уравняться за счет создания оператора, думаю, они могут уравняться если мы предметно будем подходить к каждому населенному пункту и прислушиваться к мнению руководства региона, которое планирует каким образом и где будут развиваться те или иные населенные пункты, а главное, какая экономическая ситуация будет складываться», — отметил он.

Сенатор Кутепов отметил, что компенсировать подключение к газовой трубе должны государственный и региональный бюджеты. При этом стоимость самой газификации для населения должна быть минимальной.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что от субсидирования подключения выиграет и государство и люди.

«Чем больше государство будет вкладывать в газификацию, чем больше это будет справедливая стоимость подключения к сетям — тем лучше для всех. И граждане довольны и государство получит одобрение населения», — отметил он.

Уровень газификации

По словам Новака, ускоренные темпы газификации позволят за 10 лет повысить ее уровень с 70,1% до 83,5%. Гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов уточнил, что на 1 января 2020 уровень газификации городов составил 73%, сел — 61,8%. Он пояснил, что дом считается подключенным, если туда поступает тепло из газовой котельной.

Однако региональные власти дают другие цифры. В Удмуртии газифицированы только 52% сел, в Пермском крае — 30%, на Алтае — 10%. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сказал, что показатель колеблется от пяти до 20%. Это при включении домов с газовыми баллонами.

По словам Юшкова самая тяжелая ситуация с газификацией населенных пунктов за Уралом. При этом еще в декабре там пустили экспортный газопровод «Сила Сибири». Есть возможность использовать этот транзит, чтобы отвести от него трубы в сторону населенных пунктов. Но вряд ли кто-то это будет делать. «Населенные пункты далеко, трубу строить дорого и спрос небольшой», — отметил Игорь Юшков.

Он напомнил, что в 2012 году в Приморье запустили газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Рассчитанная на шесть миллиардов кубометров газа труба заполняется только на 30%.

«По ходу движения трубы населенные пункты не очень хорошо газифицируются. Плотность населения небольшая, плюс у регионов не хватает денег, чтобы подключиться. Труба есть, но не газифицируются», — отметил он.

Источник фото: Мособлгаз

Затраты на программу

Для ускорения темпа придется активнее строить магистральную инфраструктуру, минимизировать сроки и стоимость подключения домов к газовым сетям. По словам Новака, на это потребуется 1,9 миллиарда рублей: 634 миллиона на строительство межпоселковых газопроводов, 776 млрд рублей — на внутрипоселковые и уличные сети, остальное — на реконструкцию сетей.

Деньги на газификацию нужно привлекать не только из бюджета, но и от частников. Так считает Игорь Юшков. В качестве примера он привел компанию «Новатэк». Она работает в Костромской области и вполне может газифицировать местные населенные пункты. «Если вы зарабатываете на этом то вы тоже заинтересованы, чтобы клиентов стало больше», — пояснил он.

При этом он отметил, что трата государственных денег на межпоселковые газопроводы — это вложение в социальную инфраструктуру и ждать, что эти средства окупятся не стоит. Общую сумму, которую власти страны собираются потратить на газификацию, Юшков оценил словами: «могло быть и больше».