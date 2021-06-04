Регион для будущего. Новые соглашения на ПМЭФ поддержат таланты Подмосковья

Человеческий капитал — главный секрет успеха любой страны. Именно поэтому образование, поддержка молодежи — одно из ключевых направлений работы Московской области. Второй день на ПМЭФ принес Подмосковью соглашения о сотрудничестве, которые поддержат науку, образование, туризм и создадут новые рабочие места.

О соглашениях первого дня читайте в нашем материале «Лучшие приходят в Подмосковье. Первый день ПМЭФ принес тысячи рабочих мест и новых инвесторов».

Фермеры и сельское хозяйство

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов подписали соглашение о развитии сельского хозяйства в Подмосковье. Они договорились вместе укреплять малый и средний агробизнес, популяризировать фермерскую продукцию и продвигать сельский туризм в регионе.

Участники соглашения отдельно отметили развитие агротуризма. В Подмосковье уже приезжают попробовать знаменитый сыр. Фермеров, привлекающих туристов со всей России, станет еще больше.

«Рассчитываем, что в ближайшие годы регион будет только наращивать потенциал и станет примером успешного развития агротуризма для всех регионов нашей страны. Со своей стороны Минсельхоз готов оказывать всю возможную поддержку», — сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье действительно предлагает все больше продукции. ООО «Савенсия Сырная Долина» договорилось разместить завод по производству свежих французских сыров в Дмитровском городском округе. Проект начнут строить в 2022 году, а завершат в конце 2024-го.

«Большие планы — строить завод по производству качественного сыра. У нас очень хорошие связи и поддержка региона, чтобы производить будущий качественный сыр. Для нас Россия является крупным и стратегическим рынком», — рассказал «360» руководитель группы компаний Savencia по направлению Восточной Европы и России Борис Бурден.

Блага для жителей

Еще одно соглашение подписали с «Национальной системой платежных карт». Оплатить проезд в общественном транспорте бесконтактно можно уже сейчас, но власти Подмосковья договорились о том, что безналичных платежей станет еще больше.

Генеральный директор «Национальной системы платежных карт» Владимир Комлев рассказал, что в 2020 году при оплате проезда держатели карт «Мир» смогли сэкономить более 160 миллионов рублей.

Подмосковье продолжит сотрудничать и с Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА). Соглашение рассчитано на период до конца 2023 года. Это значит, что регион вместе с ФМБА будет и дальше проводить исследования в области здравоохранения, повышать качество медицинских услуг в Московской области.

«Наряду с рутинной работой будем расширять спектр сотрудничества в плане исследований и создания медицинских препаратов. Замыслы большие, надеемся на продуктивное сотрудничество», — рассказала «360» руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Источник фото: телеканал «360»

Вклад в будущее

Подмосковье договорилось сотрудничать с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Губернатор Воробьев и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подписали соглашение, которое поспособствует развитию социальных лифтов, личностной и профессиональной самореализации молодежи, распространению лучших практик в области выявления и развития талантов.

В ближайшее время в Подмосковье проработают дорожную карту, в которой пропишут все мероприятия, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.

«Задача, которая поставлена перед нашей платформой, — это содействие социальным лифтам, в первую очередь для молодежи. В наших проектах уже очень много жителей Подмосковья — около 240 тысяч человек. Почти тысяча из них стали победителями самых разных наших проектов. Мы хотим, чтобы еще больше ребят получили новые возможности, у нас очень хорошие взаимоотношения с руководством Московской области», — рассказал Комиссаров.

Соглашение с «Севергрупп» тоже направлено на развитие подмосковных талантов. В школах региона появятся предпринимательские классы. Компания поможет с созданием обучающих кейсов, будут организованы мероприятия для подмосковных школьников с применением цифровых решений холдинга TalentTech.

Уроки предпринимательства будут доступны для школьников 8-11 классов. Кроме непосредственных уроков, их ждут выставки, презентации бизнес-проектов, тематические семинары.

Источник фото: телеканал «360»

Больше бизнеса

Ozon уже давно работает в Московской области, ведь отсюда очень удобно совершать доставку и по столичному региону, и в другие субъекты России. Компания планирует к 2023 году увеличить складскую площадь втрое. Сейчас в регионе работает более 900 пунктов выдачи заказов, общая площадь складов составляет около 100 тысяч квадратных метров.

«В перспективе пары лет мы планируем утроить логистические площади Ozon в регионе. Это создаст дополнительные рабочие места, повысит скорость доставки заказов для жителей Московской области, а также даст дополнительные возможности местным предпринимателям еще удобнее отгружать свои товары в логистические хабы Ozon, чтобы продавать их по всей России», — отметил гендиректор ООО «Интернет решения» Александр Шульгин.