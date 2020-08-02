Недавно 60-летний юбилей отметил заслуженный тренер России Николай Неруш — человек, без которого невозможно представить современное российское регби. В беседе с «360» он рассказал много интересного — о собственной карьере, современном спорте и его будущем.

Рассказывает Николай Неруш

О начале карьеры

В этом виде спорта я с 15 лет. Дело в том, что я родился в Монине, а это регбийная Мекка России. У нас есть команда в Военно-воздушной авиационной академии имени Гагарина, она была создана в 1967 году. Естественно, мы, мальчишки, ходили на их матчи, все пытались подражать, стремились в эту команду. Вот туда я и пришел в 15 лет, чтобы быть похожим на тех крепких, сильных ребят. Наша команда много раз становилась чемпионом СССР, поэтому, конечно, все хотели туда. Тем более много людей приходили, болели, это был настоящий фурор.

Я пришел в юношескую команду. Мы, естественно, участвовали в первенстве России, завоевывали призовые места в свое время. Были и областные турниры, и всероссийские. А уже по результатам всероссийских турниров команды отбирались на чемпионат СССР. Сейчас таких масштабных соревнований не проводится — все-таки в Союзе и республик было больше, и практически все участвовали.

Кто стоял у истоков клуба в Монине? Это шло от студенчества. Такие вузы, как МАИ, МВТУ (ныне — МГТУ имени Баумана), уже имели свои команды, но у них были какие-то проблемы. Поэтому решили из лучших игроков собрать команду Вооруженных сил. Возглавил ее Антонов Евгений Иванович — сначала сам игроком был, потом стал тренером. Первые шаги команда ВВА имени Гагарина делала именно с этим человеком.

Регби как арена политической борьбы

Через три года мы будем отмечать столетие советского и российского регби. Потому что в 1923 году прошел первый регбийный матч в СССР. Но по-настоящему популярным этот вид спорта начал становиться, пожалуй, с фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, когда приезжали команды и собирали огромный стадион в «Лужниках». Сохранились даже первые фотографии, когда у нас можно было увидеть под завязку заполненный стадион на матче регби. И уже в 1966-м было сформировано первенство СССР. Конечно, политическая подоплека существовала — в первую очередь потому, что регби похоже на американский футбол. И вот это противостояние зацепило наше развитие. Хотя сборная СССР тогда набирала обороты и, наверное, входила в 15–20 лучших сборных мира, на первый Кубок мира нас приглашали без отбора, но мы туда не попали именно по политическим мотивам: там участвовала сборная ЮАР, и мы, как борцы с апартеидом, туда не поехали.

Были даже моменты, когда наш вид спорта требовалось отстаивать в министерстве. Это делали такие люди, как летчик-испытатель Илюшин, который в свое время был президентом Федерации регби СССР. Доказывали, что регби нужно, что это интересный вид спорта, который имеет хорошие перспективы и в отношении молодого поколения.

Сталкивались ли мы напрямую с американцами и англичанами? Здесь все-таки немного другой уровень развития. И в Америке регби не является спортом № 1, а у нас тем более. Но товарищеские матчи проводили регулярно. И сборная США приезжала в СССР, мы их здесь обыгрывали, и мы туда ездили — бывало, и мы проигрывали, конечно. Борьба была очень упорной. Расклад сил всегда был 50 на 50. Но все-таки вид спорта не самый популярный, поэтому такого противостояния с политическим подтекстом, как в хоккее, не было.

О тренерской работе и эмоциях

У меня все просто было. Сначала пришел в юношескую команду ВВА, потом в молодежную, в основной состав уже не попадал, но тем не менее я был чуть ли не единственным воспитанником монинского регби — все-таки команда формировалась в основном из призыва, со всего Советского Союза. Но потом перед федерацией поставили задачу обязательно готовить юношескую команду, и меня позвали эту команду создавать и тренировать. И вот с 1980 года, то есть уже 40 лет, я занимаюсь этим делом.

Конечно, были и очень тяжелые времена. Все-таки регби — это не футбол, и мы никогда не были обласканы большими возможностями. Ни спонсорских денег таких никогда не было, ни огромных зарплат, да их и сейчас нет. Мы в свое время ездили со своими кастрюлями. Но все равно участвовали в турнирах, стремились к победам. Зато у нас больше энтузиастов: регби развивается исключительно благодаря людям, который искренне любят этот вид спорта и отдают ему все силы. Не из-за денег и возможностей, а из-за любви к спорту. Вплоть до конца 1980-х регби вообще в мире не являлся профессиональным спортом.

Если говорить о первых тренерских шагах, то последний Кубок СССР мы, сборная Московской области, выиграли в 1991 году на «Кайрате». Потом еще в Красноярске выиграли кубок, на последних секундах, очень драматичный был матч.

Конечно, часто приходится искать средства, чтобы заставить игроков эмоционально «взорваться» и выиграть матч. К сожалению, в этих случаях не выбираешь выражений. Наши золотые годы — это 2000-е, когда мы постоянно становились чемпионами страны. У нас тогда собрался состав, с которым мы впервые в истории попали на Кубок мира. И именно наша подмосковная команда была базовой для сборной страны. В 2011 году мы были на Кубке мира в Новой Зеландии, и 18 игроков сборной были нашими воспитанниками. Конечно, много разных эмоций было. И за 40 лет от них совсем не устаешь, все равно стремишься к победам, которые продолжают тебя укреплять.

Первые серьезные успехи в сборной

Начнем с того, что сборная страны — это общественная должность. При этом я продолжал работать и в сборной Московской области, и в ВВА имени Гагарина. В 2008 году я по предложению федерации возглавил сборную России.

Существует сборная команда по регби-7, это олимпийский вид спорта. Эту сборную я возглавлял около 15 лет, мы два раза попали на Кубок мира — участвовали в турнирах в Аргентине и Гонконге. В этом виде у нас много успехов, наша областная команда многократно становилась чемпионом страны, причем и девушки, и ребята. Наши областные девушки — и чемпионки, и обладатели Кубка страны. Мужская команда в прошлом году выиграла Кубок европейских чемпионов.

Ну а когда я в 2008 году возглавил главную команду, федерация основной задачей поставила выйти на Кубок мира. Этого никогда в истории не было — ни в советское время, ни в России. Кубок мира по регби по формату ничем не отличается от чемпионата мира по футболу, там такая же отборочная система. Только в регби еще сложнее попасть в финальную стадию, потому что отбирается всего 20 команд, а не 32.

Почему согласился возглавить? Как раз потому, что базовой командой стала наша, областная. Что не менее важно, это были именно воспитанники подмосковного регби. И мы с ребятами договорились, что вместе сделаем все для того, чтобы попасть на этот Кубок мира. И с этими ребятами мы пришли в сборную и в 2010 году благополучно прошли на финальный турнир. Это был первый наш Кубок мира в истории, и это первое наше серьезное достижение.

К сожалению, после этого был спад, и только в 2019 году сборная снова участвовала в Кубке мира в Японии. В принципе, уровень регби в стране определяется именно участием сборной в этих соревнованиях. Это как попадание в когорту элитных сборных. Тогда и у мирового сообщества совершенно другое отношение.

Характер настоящего регбиста

Думаю, что регби — это идеальный вид спорта для подготовки молодого человека как защитника Отечества. Во-первых, это очень командный вид спорта. Кроме того, он способствует комплексному развитию.

Самое важное, конечно, психология: нужно постоянно преодолевать себя. Это контактный вид спорта, здесь постоянная борьба, столкновения. И при этом нельзя подводить своего товарища по команде, нужно прикрывать друг друга — в общем, это тот вид спорта, который делает человека лучше.

В отличие от футбола, вы никогда не увидите регбиста просто так валяющимся на поле и кричащим от боли. Если уж упал и лежит, значит, действительно что-то серьезное. Но на самом деле, чисто по статистике, регби никогда не являлся самым травмоопасным видом спорта. По-моему, даже уступает футболу в этом компоненте. Тут люди подготовленные, их учат контактной работе, они знают, как правильно падать. Технически это сложный вид спорта, очень много надо делать на скорости.

Подмосковная школа регби

Официально сейчас в детские школы берут с 9 лет. Но есть школы, где можно с 7 лет заниматься на подготовительном уровне — там в основном игры, подводящие к регби, не травмоопасные. Например, мы даже проводим турниры среди школ по тэг-регби (бесконтактная разновидность детского регби), очень много ребят участвует. Дальше, естественно, ребенок переходит уже к более серьезному спорту, и областные сборные команды формируются уже с 16 лет. Есть команды и свои детско-юношеские школы в Монине, в Щелкове, в Одинцове, в Долгопрудном, в Люберцах и еще много где.

Что касается финансовых затрат, то регби — это примерно одна сотая тех денег, которые тратятся на футбол. У нас даже зарплаты совершенно другие. Зарплата регбиста — это по большому счету среднестатистическая зарплата обычного российского гражданина. Поэтому и детская школа стоит недорого. Экипировка у нас — футболка, регбийка, бутсы. Секции у нас практически все бесплатные — мы идем по принципу максимального вовлечения детей. Мы сами арендуем помещения и проводим с ними занятия.

То есть у нас открытые детско-юношеские школы, которым оказывает поддержку Федерация регби Московской области и Министерство спорта. Команда «ВВА-Подмосковье» финансируется напрямую правительством Московской области, региональным школам помогают муниципалитеты, Министерство образования вкладывается.

К сожалению, сейчас нас уже обгоняет сибирский регион — две профессиональные команды есть в Красноярске, и там отношение к регби очень серьезное, в Москве есть команды.

Различие между школами стирается

Конечно, и в мире есть конкуренция, свои школы. Например, у действующих чемпионов мира, южноафриканцев, свое направление. Есть новозеландцы, английская школа, французская, более игровая.

Вообще игра сейчас серьезно ускорилась и имеет атлетическое, силовое направление, и техника к нему пристраивается. Поэтому можно наблюдать процесс усреднения стилей. Раньше, когда регби было медленней, можно было четко увидеть разницу между англичанами и французами, а сейчас все на скорости. Но, конечно, мы всегда смотрим на тех, кто идет впереди, — сейчас это ЮАР.

Много лет до этого чемпионом мира была Новая Зеландия. Там, кстати, к регби очень серьезное отношение: игрок сборной не может даже в самой маленькой деревне пройти по улице так, чтобы у него никто не взял интервью и не попросил автограф. Есть еще много добротных команд — Ирландия, Аргентина, Англия.

Российское регби развивается

Мы уже достигли того, что 80 регионов нашей страны культивируют регби — это много. Кроме того, если раньше сборная России играла, можно сказать, где-то на задворках, то сейчас, в последний чемпионат Европы, мы играли на «Фиште», до этого — на центральном футбольном стадионе в Калининграде. В последние годы отношение к этому виду спорта действительно поменялось. А популяризация идет через телевидение. Но если мы и дальше продолжим в том же духе, то, думаю, люди оценят наши старания по достоинству.

Наша первоочередная задача — привлечь в регби больше людей, чтобы в первенстве Московской области участвовало как можно больше детских и юношеских команд. И уж из них мы всегда выберем людей, которые будут представлять нашу сборную. И так по всей стране — нужна популяризация, нужно говорить об этом и показывать по телевидению, играть на хороших стадионах. Сейчас мы видим положительное движение.

Лично мне интереснее работать с молодежью, смотреть, кто дальше придет на смену действующим мастерам, что это будут за ребята, с какими нравственными основами.