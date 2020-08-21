Реформа теплоснабжения поможет россиянам меньше платить в отопительный сезон. Но радоваться рано

Союз потребителей России (СПРФ) предложил сократить расходы россиян на отопление на 15%. Это можно сделать за счет реформы теплоснабжения: установить в старых домах новое оборудование, которое будет равномерно распределять тепло по этажам и позволит регулировать температуру нагрева. Однако новые расходы на улучшение условий проживания хотят возложить на жильцов.

Союз потребителей предложил Министерству строительства РФ создать и утвердить типовые проекты модернизации систем теплоснабжения старого жилищного фонда. По словам председателя СПРФ Петра Шелища, появление единого стандарта автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов для многоквартирных домов существенно облегчит горожанам жизнь.

«Это избавит жителей от необходимости заказывать разработку проектов, от многих месяцев согласования с разными инстанциями и госэкспертизами, от утверждения у городских властей. А это все деньги и время», — рассказал он «360».

С тем, что реформа теплоснабжения России необходима, согласен первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

«Нам, безусловно, нужно улучшать качество жизни в многоквартирных домах, должна быть качественная горячая вода. Для этого требуется установка циркуляции горячего водоснабжения, для качественного тепла — установка автоматических регуляторов, в зависимости от температуры на улице», — заявил он.

По словам Пахомова, доля тепловых и паровых сетей, подлежащих замене, составила 30% на 2018 год — такой информацией располагает Федеральная служба государственной статистики.

Если Минстрой сможет создать типовые проекты в России, уверен Шелищ, вопрос будет стоять только за решением самих жильцов — нужна им такая модернизация или нет.

Кто должен платить?

Однако расходы на установку подобных систем Союз потребителей предлагает возложить на самих жильцов многоквартирных домов. По расчетам СПРФ и Шелища, покупка и установка циркуляционных насосов, которые будут равномерно распределять тепло по этажам, обойдется в 400 тысяч для стоквартирного дома.

Жители домов (где уже провели установку подобных насосов, — прим.ред.) продемонстрировали, что можно избавиться от недотопов и перетопов, когда в одном и том же подъезде на верхних этажах холодно, а на нижних жарко или наоборот. Можно экономить на платежах 15% Петр Шелищ председатель СПРФ.

При этом 400 тысяч, по мнению Шелища, для стоквартирного дома — не такие большие деньги: по четыре тысячи на квартиру. Но такая сумма выходит только при условии создания типовых проектов, за разработку которых россиянам платить не придется.

«Если вспомнить, что плата за тепло у нас теперь может составлять 40% и больше от общей суммы коммунальных платежей, то 15% экономии — это не так мало. А сами затраты на установку не такие большие, их могут взять на себя сами жители», — уверен Шелищ.

При этом ждать милости от государства, по мнению председателя союза потребителей, не приходится. Вопрос улучшения жилищных условий и дальнейшей экономии должны взять на себя сами жильцы.

«Только за свой счет можно решить проблему быстро и эффективно, а если мы будем просить бюджетные деньги, то можно десятилетиями ждать, а результата не будет.Ведь под так называемый капитальный ремонт попадает лишь малая часть домов, а подавляющее большинство может ждать десятилетиями», — заявил он.

Как объяснил «360» член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов, в случае установки оборудования за счет жильцов, оно будет находиться в их долевой собственности. Однако вариант обновления системы теплоснабжения за счет государственных дотаций также возможен.

«Во многих случаях ремонт оборудования, входящего в состав общего имущества (например, бойлер, ИТП, котельная или иное), будет относится к капитальному ремонту, а это значит, что денежных средств, собранных на капитальный ремонт будет недостаточно. Такие программы должны формироваться по субсидиям со стороны государства», — подтвердил Пахомов.

Этот праздник не для всех

Вопрос такой установки будет актуален только для старых домов, так как новостройки проектируются уже с современными тепловыми пунктами. Союз потребителей рассчитывает на дома 1970–1980 годов постройки, то есть в основном на хрущевки и брежневки, панельные пяти- и девятиэтажки. Именно в таких зданиях система показала себя продуктивной в Санкт-Петербурге, рассказал Шелищ.

Однако Булавинов уверен, что далеко не в каждом подобном доме, где есть собственный тепловой пункт, возможно установка нового оборудования — все очень сильно зависит от состояния дома. Сергей Пахомов же уверен, что хрущевки и брежневки и вовсе не могут быть пригодными для таких инноваций.

Более того, Булавинов считает, что сами жители могут не захотеть платить за установку, так как возможности для улучшения системы теплоснабжения в домах с собственными тепловыми пунктами были и раньше.

«Это не первая такая идея, у нас даже был проект энергосбережения, в рамках которого можно было делать и подкачивающие насосы, и умные счетчики, и прочее. Но людьми это не очень хорошо было воспринято, они не доверяют, и заставлять их это делать нельзя», — рассказал он.

Вопрос модернизации системы теплоснабжения в любом случае останется за жильцами. Когда будут разработаны новые типовые системы, россияне с помощью управляющих компаний решат, хотят ли они заплатить сейчас, чтобы, возможно, сэкономить в дальнейшем.