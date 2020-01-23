«Рефлекторно ищу святыню, чтоб приложиться и свалить». Необычные факты о новом министре культуры

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова. Она уже работала в ведомстве на руководящей должности в департаменте кинематографии. Новый член правительства вызвал небывалый интерес после ухода Владимира Мединского. Пользователи нашли ее блог с записями десятилетней давности, а также ее фотографию в футболке с фразой из известного мема. «360» собрал все, что известно о прошлом Ольги Любимовой.

Православие с телевидением

Ольга Любимова закончила православную гимназию, откуда пошла на журфак МГУ и факультет театроведения ГИТИСа. После она честно признавалась, что охладела к православию. Однако после поступления в вуз она начала заниматься съемкой программ о церкви.

Все началось с того, что ее друг привел в Информационное агентство Русской Православной Церкви, где она начала свою работу. Команда, в которую попала Ольга, научила ее снимать сюжеты о священниках и вере так, как не делал до этого никто. Они показывали не купола и службы, а как священники с детьми играют в футбол, учат их делать мечи в кружке реконструкторов.

После было «Останкино», о котором Ольга Любимова вспоминала в своем блоге. Вообще телевидение — это всегда сборище дружных хулиганов. После закрытия ресторанчика «Кафемакс» на первом этаже телецентра, главного места встреч телевизионной тусовки, она написала своеобразную эпитафию в своем блоге: «Сколько карьер не состоится, сколько сделок сорвется, сколько женщин не проснется рядом с вами, дорогие останкинские одинокие мачи» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В министерство культуры Ольга Любимова пришла в 2015 году сначала советником в департамент кинематографии, а в январе 2018 года она уже возглавила этот ведомственный отдел.

На своем посту она запомнится фразой о том, что нужно разделять фестивальное и хорошее кино. Она пояснила, что показ картины на двух региональных просмотрах говорит о том, что проект не удался и прикрываться авторским замыслом не нужно.

Что такое «кропалик»?

Фотографию Ольги Любимовой в футболке со знаменитой фразой, которая заканчивается нецензурной лексикой опубликовал на своем канале в Telegram журналист Олег Кашин сопроводив надписью «Крутая!».

Источник фото: t.me/kashinguru

Сама фраза звучала в коротком отрывке исходных видео для сюжета телеканала НТВ «Ликвидация Лешего», который вышел в 2008 году. Ролик быстро разошелся по Сети, особенно после того, как блогер kolyadanik в LiveJournal заявил, что это будущий мем. Окончательно обессмертил фразу YouTube-блогер Макс +100 500. Первая находка из прошлого Ольги Любимовой многим пришлась по душе.

Чуть позже в Сети появились выдержки из блога министра культуры в LiveJournal, который она перестала вести почти 10 лет назад. Блог называется «Кропалик».

Ольга Любимова объяснила это название так: «Кропалик — это маленький кусочек гашиша. Раньше я думала, что мой ник появился вследствие этой причины. Теперь, с появлением ЖЖ, понимаю, что „Кропалик“ — это от слова „кропать“». В Сети оказался скрин поста под названием «Лист позора». Ольга написала его в декабре 2008 года. В тексте рассказала, что не смогла заставить себя пойти на концерт классической музыки, куда ее пригласила подруга.

Источник фото: kropalik.livejournal.com

«Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек», — написала Ольга и составила список вещей, которые она не переносит. Кроме классической музыки туда вошли опера, балет, музеи, выставки, вечера памяти, шествия, митинги, юбилеи. Она призналась, что не была в Лувре, не хочет видеть «Джоконду», не хочет в Швейцарию, не разбирается в артхаусном кино и плохо знает мировой кинематограф.

«В любом музее, как в церкви рефлекторно ищу святыню, чтоб приложиться и побыстрее свалить», — написала Ольга. Когда она рассказала об этом маме, то та решила, что дочь недостаточно много водили по музеям и консерваториям.

«А я думаю, что если бы водили еще больше, я бы уже вообще в тюрьме сидела», — подчеркнула она.

В Сети появились отзывы, что новый министр культуры хорошо и интересно пишет. Хоть блог и старый.

Источник фото: t.me/oversized_shirts

На момент написания материала Ольга Любимова удалила все записи из своего блога.

Люди меняются

Обращать внимание на то, что нынешний министр культуры написала 10 лет назад сегодня неправильно. Ольга Любимова работает в ведомстве уже несколько лет и получила пост министра она не просто так. Об этом «360» заявил режиссер Сарик Андреасян.

В начале разговора он честно признался, что тоже как и Ольга Любимова не разбирается в опере. «Ничего постыдного, чтобы признаться в этом нет», — подчеркнул он.

По словам режиссера, от нового руководителя министерства культуры он ждет только позитивных изменений, потому что Ольга Любимова уже зарекомендовала себя на посту главы департамента кинематографии.

«Мне кажется, что любые перемены — они к лучшему. Она несколько лет работает в министерстве культуры и плохого от нее никто никогда не слышал. И никогда ничего сомнительного с ее стороны сделано не было. Поэтому я думаю, что все будет хорошо», — сказал Сарик Андреасян.

Он особо отметил, что в ближайшее два года изменения курса в области кинематографа ожидать не стоит, так как все фильмы, которые выйдут в прокат сняли еще при прошлом министре.

«Я думаю, что о ее работе можно сделать вывод только через два-три года», — отметил он.

При этом режиссер еще раз подчеркнул, что о новом министре нельзя судить по записям в блоге, которые она сделала 10 лет назад. На государственной службе человек меняется. От него требуют более строгого поведения.

В одном Сарик Андреасян точно уверен: Ольга Любимова хорошо разбирается в кино: «Работая в департаменте, она понимала, как работают продюсеры, насколько фильм социально значим, как он пройдет в прокате. То есть она приобрела те навыки, которые свойственны министру культуры», — подытожил он.