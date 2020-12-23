Рефлекс Хатико. Почему животные годами ждут умерших хозяев

Есть много историй о том, как животные преданно и терпеливо ждут погибших хозяев. Их сравнивают с Хатико — знаменитым псом, девять лет встречавшим умершего владельца у поезда. Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, почему четвероногие так поступают и не уходят в поисках лучшей жизни.

Нижегородские Хатико

Два года кошка Муська и пес Кузя жили в подъезде города Дзержинска. Все это время они ждали хозяев, которые то ли умерли, то ли уехали. Соседи, пишет сайт kp.ru, зверей не выгоняли, а подкармливали. Но никто не забрал животных домой и те ночевали на коврике под дверью, где жили раньше

На днях трогательная история попала в соцсети — и Кузя с Мусей меньше чем за сутки нашли новых владельцев. Их забрала жительница того же города Юлия. «Ночью мы увидели это объявление, а уже утром их забрали. У нас уже живут два кота и собака, и теперь наша семья стала еще больше», — рассказала девушка.

Любовь на благах

Люди и животные по-разному относятся к жизни. Первые ищут, где лучше, а вторые держатся за то, что есть, к чему они привыкли, пояснил «360» зоопсихолог Мирослав Волков. Это особенно заметно по четвероногим, которым ампутируют лапы. После выздоровления они, как могут, бегают, прыгают, чувствуют себя счастливыми, а не горюют, что теперь они инвалиды.

«Животные, которых оставили владельцы, они не то чтобы ждут. Они просто не имеют другого понятия об ином сценарии поведения. Это набор поведенческих реакций. Собаки прикипают к людям больше, чем кошки. Но основа этой любви — получение определенного количества благ: еды, воды, игры, общения», — добавил Волков.

Потеряв хозяев, собаки страдают даже не от голода, а от одиночества — социальное взаимодействие с людьми для них важнее. Поэтому практически все Хатико отлично чувствуют себя и быстро приживаются в новых семьях. У кошек же тоска по старым хозяевам почти не встречается, поэтому на новом месте они осваиваются еще быстрее. Хотя при встречах и те и другие узнают прежних владельцев.

Осиротел в пандемию

В начале декабря счастливую концовку обрела история новосибирского пса Мишки. Его хозяевами была пожилая пара, но супруги умерли из-за коронавируса, рассказала «Вести.ru» пристраивавшая собаку Марина Подопригора. Пес остался один. Сильно похудел, тосковал и практически не слезал с куртки хозяина. Родственникам собака оказалась не нужна, его хотели усыпить, но тут вступились соседи. Кормили, гуляли, но забрать его не могли. Мишке повезло, он тоже нашел новый дом.

«Семья очень хорошая. Ребенок учится в кадетском корпусе. Родители ему Мишку подарили. Пес рад, мальчик счастлив. Сначала Мишка стеснялся и плохо ел, но уже начал осваиваться. Много, кто хотел забрать собаку. Но эта семья больше всего с ним поладила. Новосибирск — город добрых людей. Я в этом еще раз убедилась», — пояснила Подопригора.

Большой и добрый

А осенью в том же Нижнем Новгороде новых хозяев нашел здоровенный, но добродушный пес Блэк. Его владелец умер. Какое-то время он жил под дверью, по ночам выл от тоски, рассказывала жительница дома Анна Виноградова в паблике «Регион-52». Потом родственники прежних хозяев выгнали собаку на улицу. Соседи боялись крупного Блэка, но тот не отходил от входной двери. Как только она открывалась, заходил в лифт, потом находил квартиру. В итоге его забрала нижегородка Надежда.

Источник фото: паблик «Регион-52»

Не все хорошо кончается

А у этой истории концовка неизвестна. Еще в январе самарские СМИ и паблики рассказывали про пса, который год встречает поезда и ждет владельца на железнодорожном вокзале. По словам местных жителей, собака ехала с хозяином, но на остановке сорвалась с поводка и убежала за голубями. Мужчина уехал без нее.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Подмосковье черноголовский Хатико более 10 лет прожил у памятника, установленного на месте аварии, в которой погибли его хозяева. Собака тоже была в машине, но выжила в ДТП. Родственники Риммы и Максима пса с собой не взяли. Местные жители сколотили для бедолаги будку, но в 2015 году он умер. Сейчас в его жилище живет другой пес, очень похожий на старого окрасом.