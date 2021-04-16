Джо Байден хочет снизить напряжение в отношениях с Россией под давлением Европы. Однако недружественный тон президента США остается неизменным. Это показало выступлением американца в Белом доме, где не обошлось без новых конфузов политика.

Смысл речи Байдена

Речь Байдена в Белом доме была адресована европейцам, а не россиянам, считает Марков. Именно им Байден постарался показать, что хочет снизить напряженность в отношениях с Россией. Об этом «360» рассказал политолог Сергей Марков.

Это выражается в его конкретных действиях, когда он приказал вернуть назад американские эсминцы, чтобы они не шли через Босфор в Черное море. Кроме того, у нас есть все основания предполагать, что Байден отдал приказ через несколько дней Вооруженным силам Украины отвести войска и боевую технику от границ с Донбассом Сергей Марков политолог.

При этом, отметил собеседник «360», это происходит под давлением европейских стран на США. Ведь ЕС не хочет начала большой войны, полем боя которой в таком случае станет именно Европа.

«Страны Европы крайне этим озабочены. Они попросили США уменьшить эскалацию. США пошли на это, но в ответ попросили, чтобы европейские союзники тоже присоединились к американцам в антироссийских санкциях. Все это вместе он (Байден — прим. ред.) называет „мы непоколебимы в поддержке своих союзников“», — пояснил Марков.

Так идет борьба за лидерство на международной арене. Об этом «360» рассказала политолог Наталия Елисеева. По ее словам, американцы сейчас чувствуют себя отодвинутыми на второе место и пытаются вернуть себе главенствующую роль и лавры первенства.

«Просто оговорился, так бывает»

При этом в недружественной речи Джо Байден не обошлось без конфузов. Президент оговорился и неверно назвал фамилию Владимира Путина. Также Байден едва не перепутал слово «эскалация» со словом «вакцинация». Специалисты уверены, что во всем виноват почтенный возраст политика.

«Я также ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные… — сказал Байден и тут же исправил допущенную ошибку, — Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе».

Более того, за несколько минут до этой ошибки американский президент чуть было не перепутал слово «эскалация» со словом «вакцинация».

«Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци… эскалации и конфликт с Россией», — заявил политик.

Байден случайно допустил ошибку в фамилии российского президента, уверен Марков.

«Не было у него задумки допустить эту ошибку. Просто оговорился, так бывает. Я бы сказал, <…> чем выше возраст, даже если у человека нормальные интеллектуальные способности, тем больше человек оговаривается, а у Байдена есть и дополнительные проблемы», — пояснил собеседник.

По его словам, Байдену очень важно показать даже не России, а своим избирателям, что он нормальный, здоровый. Именно поэтому какие бы посылы он ни хотел донести до аудитории, специально оговариваться он бы не стал.

Это означает, что над ним будут стебаться, издеваться несколько миллионов его противников и будут сконфуженно молчать его сторонники Сергей Марков политолог.

Тем временем конфузы Байдена во время выступлений уже стали привычным явлением. Так, в марте президенту США понадобилась шпаргалка на собственной первой пресс-конференции в качестве главы государства. На опубликованных фото видно, как Байден держит в руках листочки бумаги.