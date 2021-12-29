Ребенок из многодетной семьи замерз насмерть в Дубне. Главное

В Дубне пропавшего 11-летнего мальчика нашли мертвым. Он провалился в реку и замерз. В Сети винят семью, но знакомые уверены, что мать делала для детей все, что могла.

В Дубне 27 декабря пропал 11-летний школьник. По версии следователей, мальчик поехал в школу на общественном транспорте один, но до учебного заведения не добрался. С остановки он пошел в район Левый Берег Дубны, где и пропал. По предварительным данным, он провалился в реку, смог выбраться, но замерз насмерть. Прокуратура начала проверку.

Незадолго до смерти мальчик попал на запись камер видеонаблюдения.

Пропажа ребенка и поиски

Знакомая мамы погибшего мальчика Татьяна объяснила «360», что сначала пропажу заметили в школе, когда ребенок не пришел на уроки. Уже после звонка родителям стало понятно, что он потерялся. Татьяна также подчеркнула, что ребенок просто перепутал автобусы, вышел не на той остановке и потерялся.

«Он дезориентировался на местности, не понимал, куда шел, и просто потерялся», — сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова подтвердила, что школа сообщила об отсутствии мальчика на уроках отчиму.

«Мальчик с особенностями развития перепутал автобус, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился, в связи с особенностями своего заболевания он не мог выйти на контакт, попросить о помощи», — сказала она.

Директор школы Валерия Смирнова заявила РЕН ТВ, что отчим приехал в школу, а затем отправился в полицию. Однако заявление, по словам Ксении Мишоновой, мама мальчика подала только в 17:20. Тогда к поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт».

«Представляется, что слишком поздно было обращение в полицию и было упущено драгоценное время. К сожалению, ребенок был найден уже погибшим в результате переохлаждения», — заключила детский омбудсмен.

Тело погибшего ребенка волонтеры нашли вечером 28 декабря в Южной канаве, ближе к мосту через реку.

«Он к мосту шел, в сторону дома. Он провалился, вылез, но не смог дойти», — рассказала Татьяна.

Мать мальчика, просившая неравнодушных жителей Дубны помочь в поисках пропавшего сына, назвала его домашним.

«Школа, дом. Он толком ни с кем не общается, а если общается, то только избранно. Он к себе не каждого подпустит», — сказала она.

Она также попросила не осуждать ее, потому что каждый может оказаться на ее месте.

Что известно о семье

В социальных сетях начали обвинять семью погибшего ребенка. Однако знакомые уверены, что мать делала все возможное для своих детей.

«Они постоянно вместе друг с другом ходят, мама с ними всегда. Я вижу, что мама пытается изо всех сил детей содержать, но у нее, конечно, как у многодетной, не получается это в той мере, в которой бы ей хотелось. Но кормить, одевать она их вполне может, образование им давать», — подчеркнула Татьяна.

Она добавила, что некоторые особенности у семьи все же есть, но на их отношения это не влияет. Мать, по словам знакомой семьи, очень тепло и с заботой относится ко всем пятерым детям.