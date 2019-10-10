Девятилетнего ребенка обвинили в убийстве 5 человек в США. Как его наказать, пока не решили

В США девятилетний ребенок сжег заживо пятерых, включая малышей. В этом, по крайне мере, уверено следствие. В его защиту выступила выжившая родственница жертв, мол он еще маленький, ему самому нужна помощь. Тем временем власти решают, как наказать ребенка.

По версии следствия, в апреле этого года ребенок поджег передвижной дом в трейлерном парке поселка Гудфилд, штат Иллинойс. Прокурор округа Вудфорд Грег Мингер не раскрыл прессе детали дела, включая пол подозреваемого и его отношения с убитыми, как сказано в материале Peoria Journal Star. Однако следователь Тим Рустман сообщил, что действовал подозреваемый умышленно.

При этом малыш знал, что внутри находятся люди. В результате от удушения погибли двое взрослых и трое детей в возрасте до двух лет. Избежать пожара удалось двум членам семьи: 27-летней Катрине Алвуд и ее восьмилетнему сыну. Погибли жених, племянница и бабушка Алвуд.

Девушка на своей странице в Fасеbооk попросила оставить подозреваемого в покое: «Я была бы признательна, если бы все прекратили гневные комментарии, ему всего девять, ему нужна помощь, он всего лишь ребенок, поэтому, пожалуйста, прекратите».

Генпрокуратура штата инкриминировала ребенку убийство первой степени. По словам Грега Мингера, есть взять во внимание возраст обвиняемого, испытательный срок — единственное решение.

Прокурор заявил, что обвинить ребенка в преступлении такого характера было непросто, но необходимо. «Это трагедия, и, в конце концов, обвинение очень молодого человека в одном из самых серьезных преступлений из тех, которые происходили у нас… Думаю, обвинение должно довести дело до конца», — отметил Мингер.

Если ребенка осудят, ему грозит пятилетний испытательный срок. Однако обвинению будет тяжело доказать, что подозреваемый поджег дом преднамеренно.

«Девятилетние дети даже не знают, что Санты Клауса не существует. Они не знают, что люди умирают и не возвращаются к жизни… Я затрудняюсь ответить на вопрос, могут ли девятилетние дети сформировать намерение совершить убийство», — заявил Гас Костопулос, бывший прокурор, переквалифицировавшийся в адвоката по делам несовершеннолетних в городе Чикаго.

Президент организации «Ювенальная юстиция» Бетси Кларк раскритиковала обвинителей. По ее словам, те проявили некомпетентность. «Обвинения совершенно не соответствуют действительности, учитывая все, что мы узнали… особенно о развитии мозга детей», — отметила Кларк.

Минимальный возраст уголовной ответственности в большинстве стран — 14 лет. Однако в 1890-х штат Иллинойс одним из первых мест в мире создал суд для несовершеннолетних.

Так, в прошлом месяце в Мичигане отклонили обвинение в убийстве для девятилетнего ребенка, который застрелил дома собственную мать. По закону штата Мичиган мальчик некомпетентен для суда в силу возраста.

А вот к тем, кто постарше, закон суровее. В феврале 2006 года в Орегоне 14-летний ученик Roseburg High School Винсент Уэйн Лэудоро тяжело ранил из пистолета 16-летнего Джозефа Монти. Затем парень попытался совершить самоубийство, но полицейские вовремя схватили стрелка. Его приговорили к 11 годам тюрьмы.