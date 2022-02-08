Упавший в колодец ребенок сплотил арабский мир. Судьба 5-летнего Райана оказалась важнее разрыва дипломатических связей

Широкую огласку получила история пятилетнего мальчика Райана из Марокко, который провалился в колодец глубиной 32 метра. Его спасали пять дней, однако помочь не смогли — ребенок умер. Случившееся объединило арабский мир: за попытками спасти мальчика следили мировые СМИ, на его похороны пришли сотни людей, а свои соболезнования выразили выразили официальные лица Марокко и других стран. Среди них — король страны Мухаммед VI, а также власти Израиля и Палестины.

Как Райан объединил страны арабского мира

Гибель маленького ребенка сплотила арабский мир, который в последние годы ссорится вплоть до разрывов дипломатических связей. За судьбой мальчика из Марокко следили даже в Алжире, хотя эта страна минувшим летом разорвала дипотношения с родиной Райана.

Напряженность между двумя странами нарастала все последние годы. Инициатива о разрыве связей исходила именно от алжирских дипломатов и властей. Они вспоминали даже давние события XX века, оговаривая, что несогласия между странами стали не сиюминутной проблемой, а долгосрочной и вполне осознанной со стороны Марокко деятельностью.

«Марокко никогда не прекращало враждебных, недружественных и злонамеренных действий против нашей страны с момента обретения Алжиром независимости», — категорично заявляли марокканские представители.

Однако на фоне ситуации с Райаном все ссоры между государствами отошли на задний план. Алжирские СМИ так же оперативно, как марокканские, следили за судьбой ребенка и выражали свою веру в то, что его удастся спасти. Однако этого не произошло. Ребенок скончался к тому моменту, как его удалось достать на поверхность.

Единство Израиля и Палестины

Свои соболезнования выразили не только марокканские власти. Слова скорби сказали в руководстве Израиля и Палестины. Между двумя странами долгое время идет значительные распри, однако в свете возможной гибели мальчика обе страны выражали свою поддержку родителям Райана и всем, кто за него переживал.

«После нескольких дней молитв вместе с народом Марокко я с болью выражаю свои соболезнования семье Райана», — написал министр обороны Израиля Бени Ганц в Twitter.

«Боль сжимает наши сердца, Райан погиб и оставил наши сердца в этом глубоком колодце», — заявил официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем в Facebook.

Конфликт между Израилем и Палестиной длится долгие годы. Речь идет о ссорах между арабским и еврейским населением, которые касаются принадлежности Палестины и Иерусалима. Каждая из двух спорящих сторон считает указанные земли собственной территорией, которая принадлежит им исторически. Поначалу спор был исключительно локальным, но позже к нему стали присоединяться различные страны Ближнего Востока.

Единство в Сети

За пять дней, в течение которых спасатели пытались достать Райана на поверхность, в Сети большую популярность успел набрать хештэг #SaveRayan. Люди массово писали свои посты, посвященные мальчику — они верили, что упавший в колодец ребенок все-таки сможет выжить.

На месте происшествия постоянно дежурили и сотрудники СМИ. Прямые трансляции организовали телеканал Al Jazeera и агентство Reuters.

Как все случилось

Отец Райана чинил колодец еще 1 февраля. В это время его пятилетний сын провалился в глубокий проем, который к тому моменту был высохшим. Высота падения была огромной, мальчик получил серьезную травму головы. Узнать о том, что случилось с ребенком, удалось только после того, как его смогли поднять на поверхность. Выяснилось, что позвоночник мальчика оказался сломан в нескольких местах, было множество опасных ушибов и очень сильное обезвоживание.

На спасение ребенка направили горноспасателей из Марокко. Также на месте работали полицейские и спелеологи. Возле колодца постоянно вела дежурство реанимационная бригада — она прибыла на место из столицы провинции, города Шефшауэн на севере Марокко.

Почему не удалось спасти ребенка

Спасатели сразу же сообщили, что добраться до малыша не позволяет сложная ситуация — был сильный риск возникновения оползня именно в том месте, где располагается колодец. Помимо этого, отверстие оказалось нормальным для падения маленького ребенка, но слишком узким для проникновения внутрь взрослых.

Из-за этих факторов спасатели решили срезать рядом с колодцем слои песчаного грунта, пробить внутри почвы шурф и добраться до мальчика. Это позволило бы достать его не сверху, а сбоку. Работы на месте падения ребенка проводили круглосуточно. Рядом дежурили сотни людей — они молились за жизнь маленького мальчика и выражали ему свою поддержку.

Ребенку вниз спускали кислородную маску, еду и воду. Никто не мог с точностью сказать, насколько велики шансы, что совсем еще маленький ребенок поймет, как нужно всем этим пользоваться. Поначалу с мальчиком была связь, однако спустя несколько дней малыш перестал отвечать.