СМИ сообщили о рождении первого ребенка с коронавирусом в Москве. Это возможно?

Среди заболевших коронавирусом есть не только пожилые люди, но и беременные женщины. СМИ сообщили, что одна из пациенток стала матерью, а ребенку якобы передалась инфекция. Официальных подтверждений этому пока нет. Возможна ли вообще передача коронавируса неродившемуся малышу, разбирался «360».

Многих пациентов с коронавирусом лечат московские врачи Городской клинической больницы №15 имени Филатова. Именно там одна из пациенток с положительным тестом родила ребенка, пишет Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Telegram-канал Baza уточнил, что с помощью кесарева сечения на свет появилась девочка. Медики уже сделали ей анализ на коронавирус, который якобы подтвердил наличие инфекции. Несмотря на это, врачи будут делать повторный тест, так как у детей могут быть ложные результаты.

Сейчас мать и ребенок находятся под наблюдением. Девочку положили в отдельный изолированный бокс. Состояние здоровья малышки не вызывает никаких опасений, уверяют источники канала.

Пока официально никто не подтвердил информацию о рождении ребенка, заразившегося коронавирусом. Для проведения тестов на заболевание необходимо несколько дней. В больнице №15 действительно оборудованы палаты для беременных пациенток. Главный врач Валерий Вечорко в Facebook написал, что принимают девушек с ОРВИ, пневмонией и тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. До 31 марта врачи помогли родить двум женщинам, малыши появились на свет здоровыми.

Источник фото: facebook.com/vechorko.v

Может ли коронавирус передаться ребенку?

Случай с заражением новорожденного не подтвержден, но опасения такие новости вызывают нешуточные. Оказывается, совсем не зря. Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал «360», что ребенок в утробе вполне может заразиться коронавирусом, причем не только им.

«Вирус гриппа, например, проходит через плаценту, как горячий нож сквозь талое сливочное масло. Мы это выяснили у себя в лаборатории», — пояснил профессор.

Вирус гриппа, как и коронавирус, относится к пневмотропным вирусам. Они оба поражают верхние дыхательные пути и легкие. Таким образом, если первая инфекция может попасть от матери к ребенку, то и вторая тоже.

Всемирная организация здравоохранения относит беременных к тем, кто находится в повышенной зоне риска. При этом вопрос о передаче коронавируса неродившемуся ребенку пока остается открытым.

Какие последствия?

Беременным женщинам стоит вдвойне опасаться заболевания COVID-19. Минздрав опубликовал в конце марта рекомендации, где отдельно выделил пункты о пациентках в положении. Заражение коронавирусом может привести не только к серьезным осложнениям во время беременности, но и смерти матери и ребенка. Особенно опасно прерывать беременность.

«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений: утяжеление основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода», — отмечается в рекомендациях.

При этом в определенных случаях разрешается делать кесарево сечение или рожать естественным путем. Заражение коронавирусом в утробе тоже крайне опасно для здоровья ребенка.

Это опасно для ребенка, конечно, потому что при гриппозной инфекции у беременной у ребенка может развиться медленная форма гриппозной инфекции. Она, как правило, характеризуется тяжелыми уродствами и нередко летальным исходом Виктор Зуев доктор медицинских наук, профессор.

По правилам Минздрава, выписывают женщину с ребенком только после получения двух отрицательных результатов на коронавирус. Дальнейшее состояние здоровья будет зависеть уже от индивидуальных факторов.

«Прогноз для матери и плода зависит от триместра гестации, в котором возникло заболевание, наличия преморбидного фона (курение, ожирение, фоновые заболевания органов дыхательной системы и ЛОР-органов, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция), степени тяжести инфекционного процесса», — сказано в рекомендациях.

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Как обезопаситься беременным?

По словам профессора Зуева, особых рекомендаций по профилактике коронавируса для беременных женщин нет. Им, как и всем, необходимо соблюдать общие правила. Тот же совет дал и акушер-гинеколог столичного департамента здравоохранения Антон Оленев. Он порекомендовал женщинам меньше ездить на общественном транспорте и не ходить в людные места.

«В том числе рекомендуется минимизировать обращения к своему участковому акушеру-гинекологу в женскую консультацию. Беременным женщинам не рекомендуется посещать родильные дома самостоятельно, если они не нуждаются в неотложной акушерской помощи», — рассказал Оленев агентству «Москва».

Дома беременным лучше пользоваться только своим полотенцем, посудой и другими вещами. Лучше всего изолироваться и пользоваться доставкой продуктов и необходимых товаров. Более того, акушер-гинеколог напомнил, что сейчас приостановлена практика партнерских родов, чтобы обезопасить женщин.