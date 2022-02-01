Опасности не было, но ребенок погиб. Тело пропавшей под Новгородом девочки не раскрыло тайну ее гибели

Под Новгородом нашли тело пропавшей девочки. Пока не ясно, как именно умер ребенок, — все ответы обещает дать экспертиза. Мать и ее сожитель задержаны и обвиняют друг друга. Ранее служба опеки не стала забирать девочку у матери, так как не увидела угрозы жизни и здоровью ребенка.

В Холме нашли погибшую девочку

В Новгородской области нашли тело девочки, которая пропала в Холме в ночь на 25 января. Ребенку не было и двух лет. По словам матери, она отошла в баню постирать белье и не стала закрывать дверь в дом. Когда женщина вернулась, ребенка уже не было.

На труп якобы наткнулась соседка во время уборки снега во дворе — всего в 50 метрах от дома, где жила погибшая. Ребенок лежал лицом вниз, тело было припорошено снегом, рядом было немного крови, следов насилия на теле не было. По другим данным, погибшую девочку смогли обнаружить с помощью квадрокоптера, сообщил РЕН ТВ.

Выдвигалось предположение, что ребенка могли перебросить через забор. Есть версия, что девочка могла самостоятельно встать после сна и уйти из дома на соседний участок, а там замерзнуть. Возможно, ребенок умер по другой причине и мать просто спрятала тело на соседском участке до весны. Ответ подскажет экспертиза.

Мать и отчим обвиняют друг друга

После сообщения о пропаже девочки СК РФ завел дело об убийстве — это стандартная процедура в случае, когда пропадают дети, даже если нет поводов предполагать именно такое преступление. В доме, где жил ребенок, побывали следователи — они пообщались с семьей пропавшей и соседями.

Во время осмотра в печи бани были найдены подозрительные кости. Хотя мать девочки заявила, что они принадлежат недавно умершей собаке, их все же отправили на экспертизу. Вскоре выяснилось, что костные фрагменты не являются человеческими. Тем не менее было решено задержать мать ребенка и ее сожителя.

Во время допросов женщина заявила, что в смерти ребенка виновен сожитель: по неясной причине именно во время пропажи девочки он отсутствовал около 30 минут. Мужчина же рассказал, что мать девочки якобы сама призналась ему, что задушила девочку и спрятала тело.

Семья на контроле

Эта семья уже 10 лет находится на контроле у местных органов опеки. У матери девочки есть еще семеро детей. Их забрали в отделение социального приюта после того, как в канун Нового года женщина на несколько дней уехала в Москву, оставив детей одних. При этом в доме не было ни еды, ни дров.

На исправление ситуации женщине дали месяц. Самой младшей не повезло: в приют принимают детей от трех лет — и девочку оставили с матерью. Первый заместитель главы Холмского района, начальник отдела образования администрации района Елена Рыбинкина рассказала «360», что угрозы жизни и здоровью девочки не увидели.

«Семья цыганская, многодетная, малообеспеченная. Мать и отец в семье не работают. Так как практически ежегодно рождались дети, семья была на контроле в органах профилактики», — объяснила Рыбинкина.

По данным Telegram-канала Mash, у многодетной матери есть судимость за кражу, а также несколько административных наказаний за неисполнение родительских обязанностей. Многие соседи были уверены, что женщина рожала детей только для того, чтобы получать пособия, и сейчас якобы беременна девятым ребенком.

При этом люди отмечали, что с детьми не было проблем. Соседка семьи Татьяна Максимова в разговоре с «360» отметила, что только однажды ей пришлось отругать одного из ребят за сорванные на участке тюльпаны. Больше подобных происшествий не повторялось.

Государство на стороне матерей

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Сергей Неверов в разговоре с «360» подтвердил, что государство всегда выступает на стороне матерей и родительских прав их лишают после многократных предупреждений.

«Всегда лучше, чтобы ребенок находился в своей родной семье, за исключением тех случав, когда там что-то угрожает жизни или здоровью ребенка. За этим наблюдают органы опеки, они же и обращаются в суд. Однако предпочтительнее, чтобы дети находились в семье», — сказал Сергей Неверов.