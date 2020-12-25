Ребенок как прикрытие. Десантник стал водителем у подозрительной пары, чтобы спасти их сына

Десантник из Искитима месяц возил подозрительную парочку в своем такси, чтобы спасти от них младенца. Мать оставляла мальчика в машине, пока сама находилась в магазинах. По словам таксиста, она воровала, а полиция и органы опеки знали о положении ребенка. Теперь, когда грудничка забрали из неблагополучной семьи, на его спасителя обозлились в городе.

Обычная семейная пара

Андрей Кузнецов живет с супругой в Искитиме Новосибирской области. Ветеран боевых действий, десантник, он подрабатывает в такси. Кузнецов рассказал «360», что около месяца назад к нему подошел молодой человек и предложил повозить по делам на следующий день. Андрей согласился.

«В первый же день они ко мне вышли с ребенком грудным в люлечке, такая переносная, от коляски. Я, вообще-то, за безопасность, у меня нет детского кресла, я не вожу детей в целях безопасности. И ГАИ может остановить и наказать. Они говорят: „Некому ребенка оставить, он с нами всегда“», — вспомнил Кузнецов.

Андрей Кузнецов. Источник фото: «ВКонтакте»

Сначала молодые люди, Люся и Вениамин, не вызывали подозрений — казались ему обычной семейной парой с пятимесячным ребенком и подругой. Родители Люси, как рассказал Андрей, умерли, а семья Вениамина работала, так что ребенок все время был рядом на всех их делах. Позднее водитель понял, что его пассажиры наркозависимые.

«В первый же день я привез их в город Бердск, с ними еще девушка была, тоже наркоманка. В первом же магазине их поймали», — рассказал он.

Подруга пары спешно покинула машину Кузнецова, когда поняла, что ее спутников накрыли. Она же рассказала водителю, что Люся и Вениамин воруют в магазинах еду, чтобы потом продавать ее на рынке. Ребенок во время таких «рейдов» оставался в машине с Андреем.

Ребенок не нужен

Как рассказал Андрей Кузнецов, в один из первых дней Люсю вместе с ребенком прямо от магазина забрала полиция. Но уже на следующий день женщина позвонила ему, чтобы снова поехать в Бердск.

«На протяжении месяца я возил их с какой-то периодичностью. Вошел к ним в доверие, начал расспрашивать, и они мне раскрыли такой секрет: мать этого Вени писала заявления в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим. ред.), в опеку, что они наркоманы и у них ребенок, с которым они воруют по этим магазинам», — рассказал Кузнецов.

После этого мужчина был уверен, что вот-вот правоохранители и уполномоченные органы предпримут какие-то действия, чтобы изъять ребенка из неблагополучной семьи. Однако, по словам Кузнецова, месяц прошел, а новостей не было — мальчик оставался с Люсей и Вениамином.

В начале декабря Кузнецов снова возил неблагополучную пару «по делам». Вениамин, по словам мужчины, был не в себе — на скорости 60 километров в час выпрыгнул из машины на трассе. Когда водитель остановился, Люся тоже вышла — и около полутора часов, как вспомнил Андрей, они ходили по Бердску. Ребенок все это время был на заднем сиденье такси.

Я позвонил ее старшему сыну — они звонили с моего телефона, и номер у меня остался, — спрашиваю, куда ребенка везти. Он мне говорит: «Мне этот ребенок не нужен» Андрей Кузнецов.

В очередной раз, по словам Кузнецова, на воровстве Люсю поймали 12 декабря. Спустя полтора часа Андрея попросили забрать женщину и отвезти домой вместе с сыном.

«В этот день она долго не выходила, могла уйти, пропасть, ребенок в машине находился. Я не знал, что делать. Если бы я уехал с ребенком, она могла бы написать на меня заявление, что я его украл, я бы еще виноват остался. С этого дня мы начали бить тревогу», — рассказывает он.

Спасти ребенка

По словам Кузнецова, Люсю несколько раз задерживали за воровство в магазинах.

Для нее по факту этот ребенок — прикрытие. Она на жалость в магазинах давит, что у нее маленький ребенок, ее отпускают Андрей Кузнецов.

Вениамин к началу декабря оказался в реабилитационном центре, об этом позаботилась его мать. Тогда Люся перестала ездить с Кузнецовым, но в маленьком Искитиме и соседнем Бердске таксист все равно легко мог ее найти. Его не оставляли мысли о том, что ребенок находится в опасности, так что некоторое время он ездил за Люсей и ее друзьями, записывал на видео маршруты.

«За все это время я собрал полностью всю информацию, все это сотрудникам рассказал, они мне сказали, что разберутся с этим вопросом. По итогу никто не стал ни с чем разбираться», — заявил он.

Вечером 16 декабря Кузнецов снова встретился с Люсей, хотел узнать, что с ребенком. Женщина держала сына на руках, мальчик плохо себя чувствовал.

«Я ее спрашиваю: „Что с ребенком?“ — „Не знаю, у него температура, скорее всего, это на зубки“. Я понимаю, что если так это будет продолжаться, то ребенок умрет, ему никто никакую помощь медицинскую не оказывает. У нее даже смеси не было накормить ребенка», — вспомнил собеседник.

Тогда Андрей вместе с супругой начал обзванивать опеку и другие уполномоченные инстанции — везде обещали разобраться. В итоге он обратился в Союз десантников, описал ситуацию — и его связали с администрацией города. Однако полиция и опека, по словам Кузнецова, не могли найти неблагополучную мать с ребенком — он сделал это сам.

«По итогу сотрудники приехали, забрали ребенка. Ее покатали по Искитиму, даже в отдел не доставили — высадили на остановке. Она рукой на меня махнула, спрашивает: „Зачем ты это сделал?“ Я ей в глаза прямо при сотрудниках сказал: „Я спасал твоего ребенка“. Она говорит: „С моим ребенком все хорошо“», — вспомнил Андрей.

Будущее под вопросом

Сейчас, как рассказали Андрею в органах опеки, мальчик в больнице. О дальнейшей судьбе ребенка пока ничего не известно, кроме того, что его должны изъять из семьи в соответствии с законом. При этом у ребенка есть бабушка, мать Вениамина, которая хочет взять его к себе.

Но опека говорит: «Вы ему никто, у него по документам и фамилия, и отчество мужа Люси, а не Вениамина, который биологический отец». А именно бабушка писала, била тревогу, чтобы забрали ребенка Андрей Кузнецов.

Сама же Люся, по его словам, в опеке заявила, что Вениамин никакого отношения к мальчику не имеет, якобы биологический отец ребенка — ее законный муж.

«У бабушки нет средств, чтобы установить родство, сделать тест ДНК. И юридическая ей нужна помощь, чтобы через суд это все установить, доказать, что они кровные родственники с этим ребенком. У нас мир не без добрых людей, может, все-таки кто-нибудь поможет», — надеется Кузнецов.

По словам Андрея, в городе сложилась неприятная ситуация по отношению к его семье. Он уверен, что против них с супругой ополчились не только наркоманы, с которыми «работала» Люся, но и полиция — из-за того, что пошел в администрацию и указал на недобросовестную работу правоохранителей.