Школьница из Новосибирской области родила ребенка в 14 лет, но решила не рассказывать об этом родителям. Она спрятала новорожденного в морозилке, где тот скончался. При этом сама девушка утверждает, что ничего не знала о своей беременности.

Информацию о смерти младенца утром 28 октября «360» подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области. Никаких подробностей в ведомстве раскрывать не стали, но сообщили, что следователи выясняют все обстоятельства смерти.

Позже СМИ со ссылкой на источники уточнили, что девушка живет в селе Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области. Ребенка она родила дома, а чтобы скрыть это от родителей, отнесла новорожденного в гараж и положила в морозилку. В итоге младенец скончался.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко заявила «360», что речь идет о трудном подростке. Ее мать не подозревала о беременности дочери. Школьница состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Пропускала уроки, недисциплинированна была. Сейчас уточняем, что за семья, что за такие безответственные родители, которые позволяли ребенку такой вести образ жизни. Поэтому разбираемся», — сказала уполномоченная по правам ребенка.

Она добавила, что после родов школьнице стало плохо. Скорая отвезла ее в больницу, а по дороге она призналась во всем фельдшеру. Медик и позвонил сотрудникам полиции из центральной районной больницы. «Когда девочке стало плохо во сне — стонала и говорила, что у нее болит живот, — она (мать — прим. ред.) вызвала ей скорую помощь. Думала, что у девочки аппендицит», — поделилась Болтенко.

Не знала о беременности

Сама школьница уверяет, что не знала о своей беременности. По словам информированного источника «360», девушка заявила, что ребенок родился мертвым. Засунуть младенца в морозилку она решила из-за шока. О беременности же она не подозревала, так как не видела никаких признаков. Школьница была уверена, что просто поправилась. Сейчас, отмечает источник, девушка находится в больнице, морально и физически чувствует себя нормально.

Соседи школьницы рассказали «360», что она уже давно вела половую жизнь и полтора года назад якобы выкладывала свои интимные фотографии в соцсети. Кроме того, летом знакомые видели округлившийся живот девушки, подозревая беременность. По их словам, школьница изменилась за последние два года, начав курить и употреблять спиртное.

Знакомый с ситуацией источник Telegram-канала Life Shot отметил, что во время родов родители девушки были дома. В тот момент мать школьницы мыла посуду, а отец был во дворе и занимался хозяйством. Неладное заподозрили только ночью. Предполагаемым отцом ребенка называют 16-летнего бывшего парня школьницы. Молодые люди расстались, когда молодого человека заподозрили в романе с другой.

Несмотря на все слова соседей и знакомых, мать девушки утверждает, что она в последнее время проводила дни дома. Школьница вела себя спокойно и помогала родителям. В свою очередь, детский омбудсмен отметила, что ей непонятно, как при положительных характеристиках в школе и дома можно состоять на учете.

«Поэтому сейчас мы сделали запросы в школу, в районную администрацию, в органы профилактики, в полицию. Вопрос в причинах. <…> Пока в этой ситуации много непонятного. Главное, чтобы девочка выжила. Поэтому будем разбираться, кто недосмотрел», — заявила Болтенко.

Она добавила, что врачи оценивают состояние молодой пациентки как тяжелое. Пока решается вопрос о переводе школьницы в областную больницу. Во всех обстоятельствах поступка девушки и смерти младенца разбираются правоохранители.