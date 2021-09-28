Ребенка надо учить безопасности при общении с незнакомцем. Родитель может подтолкнуть к трагедии и не заметить

Новости о пропаже детей, нападении на них или гибели периодически ужасают общественность дикими подробностями. Нередки случаи, когда ребенок сам уходит с незнакомцем — будто бы забыв о наставлениях родителей. Но такому поведению почти всегда есть объяснение. И проблему можно решить.

Недавно в Солнечногорске 38-летний мужчина напал на девятилетнюю девочку, забрал у нее мобильный телефон и несколько раз ударил по лицу. Ребенку он закрывал рот и увел за угол дома. Спугнула злоумышленника своим криком соседка. Поймали неизвестного довольно быстро. На допросе выяснилось, что он намеревался изнасиловать школьницу.

Похожий случай произошел в Домодедове: по словам очевидцев, мужчина пытался затащить за гаражи восьмилетнего ребенка. Девочку спасла семейная пара, которая пустилась за предполагаемым педофилом в погоню.

Не допускать ошибок

Психолог-консультант и семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с «360» напомнила: ребенка необходимо заранее готовить к тому, что мир не всегда добрый и понимающий и в нем бывают люди, которые способны причинить зло. И иногда родители не совсем верно выстраивают тактику общения с детьми на подобные темы.

«Часто родители говорят: „Не смей что-либо делать, не ходи с незнакомыми людьми“. Понятно, что это тоже хорошие советы. И с ребенком о таком говорить можно. Но взрослый может соблазнить ребенка какими-то приятными для него вещами», — пояснила Панфилова.

В ход идут проверенные приемы: рассказ о брошенных за теми же гаражами щенках или котятах, просьба унести одного из них домой и прочее. В такие моменты ребенок попросту забывает о наставлении родителей не ходить куда-то с незнакомцами. Чтобы подобное не произошло, взрослым следует вести себя несколько по-другому.

На самом деле начинать надо с того, что нужно делать, если к тебе подошел незнакомый человек. <...> Есть вероятность того, что ребенок эту инструкцию вспомнит Наталья Панфилова семейный психолог.

Простые сложные правила

Первым пунктом «инструкции для детей» Панфилова назвала звонок маме или папе. Если это невозможно, то ребенок должен привлечь внимание взрослого — знакомого или соседа. Это поможет не остаться один на один с незнакомцем.

«Это будет хорошей профилактикой того, чтобы ребенок не оказался в руках взрослого манипулятора, который может запросто что-то наобещать», — подчеркнула специалист.

Важно донести до детей еще одну вещь: если незнакомец что-то предлагает, то нужно сразу же обсудить это с родителем. И взрослый должен донести это до ребенка путем заключения определенных договоренностей.

Гибкость родителя помогает избежать трагедии. Родители порой сами не замечают, как подталкивают ребенка к тому, чтобы у него появлялись тайны с каким-то малознакомым человеком. И к чему они приведут? Наталья Панфилова.

«Хорошо, если человек бескорыстный. Но, к сожалению, такие случаи редки. Если к одинокому ребенку подходит мужчина, то, скорее всего, ничего хорошего этому ребенку он предлагать не собирается», — заметила семейный психолог.

В качестве второго пункта инструкции для ребенка Панфилова озвучила родительский постулат: «Если ты не дозвонился до меня, очень прошу, никуда не ходи с незнакомыми людьми». Третьим станет обращенная к ребенку просьба обязательно рассказывать близким о случаях, если к нему кто-то подходил и куда-то звал.

Иногда родители, узнав о подобном, начинают отчитывать ребенка. Просто потому, что сами находятся в шоке от случившегося. В такой ситуации дети думают, будто ошиблись и не следовали данным взрослыми советам. В следующий раз они могут ничего не рассказать.

«Очень важно, чтобы ребенок был максимально открыт и рассказывал родителям, что произошло. Важно говорить [ему]: ты все сделал правильно, даже если ребенок не выполнил и половину из вашей инструкции. Если он сделал хоть что-нибудь, в первую очередь, обратите на это внимание. Свои страхи оставьте для обсуждения с близкими, не вываливайте их на детей. Это может привести к противоположному результату — ваш ребенок перестанет с вами делиться», — заключила Наталья Панфилова.