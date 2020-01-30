Реальный срок за пустые угрозы. Что ждет «взрывную» дебоширку из самолета S7

На борту самолета, который направлялся в Москву из Симферополя, находились 195 человек. В какой-то момент одна из пассажирок начала вести себя неадекватно. Свидетили рассказали, что она поднялась со своего места и стала кричать, что взорвет самолет — якобы бомба лежит в ее сумке, и женщина готова привести ее в действие.

Из-за ее угроз сразу после приземления лайнер отбуксировали со взлетно-посадочной полосы на стоянку — туда же приехали полицейские, пожарные и врачи скорой. Сперва пассажиров не выпускали из салона, а затем — отправили проходить контроль безопасности в терминале аэропорта. Саму дебоширку задержали правоохранители — оказалось, никакой взрывчатки у нее не было, зато было опьянение. Источник «Интерфакса» сообщил, что она была в невменяемом состоянии. Теперь ей предстоит пройти токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизы.

Взрывной дебош

Родственники пассажирки уверяют, что она не могла быть пьяной — она вообще не употребляет алкоголь и не курит, одна воспитывает двоих детей. Брат дебоширки пояснил, что скандал могло спровоцировать отсутствие воды — в последнее время у нее были проблемы со здоровьем. Ей могло стать плохо из-за щитовидки или давления.

«Может, кто-то вывел ее. У нее ничего такого нет. Нет никакого оружия. Поскандалила, форма защиты, просто ляпнула», — пояснил он.

Знакомая женщины рассказала «360», что она отличается редкой недисциплинированностью и не может ничего довести до конца. Некоторое время назад она пыталась похудеть, но то и дело пропускала занятия и не выполняла задания, находя все новые и новые отговорки. По словам знакомой, дебоширка не редко вела себя как ребенок.

«Так она в принципе психологически неустойчива — ну это понятно. Она внезапно могла расплакаться, как будто там у нее внутри ребенок, все время было впечатление, что с ней как с ребенком общаешься», — пояснила она.

Пассажиры не знали об угрозе

Несмотря на угрозу взрыва, аэропорт продолжил работать в штатном режиме. В здании не было паники — многие люди даже не слышали о случившимся, остальные — узнали из СМИ. Задержки некоторых других рейсов были незначительными, остальные самолеты вылетели из аэропорта вовремя.

Не в курсе были и некоторые пассажиры того самого рейса.

«Женщина никакая не кричала, все было спокойно. В центре салона никого не было, мы не в курсе. Если только шепотом что-то кому сказала (что могла взорвать самолет — прим. «360»), — рассказала очевидица «360».

Она пояснила, что после приземления всех попросили оставаться на своих местах, но причину не назвали.

Другая пассажирка была уверена, что их не выпускают из-за какой-то технической проблемы. Она тоже не слышала никаких угроз, а о происшествии прочитала в СМИ. Обе свидетельницы сидели в хвосте самолета — судя по всему, дебоширка устроила сцену в противоположной части салона.

Реальный срок за пустые угрозы

Как только самолет приземлился, в салон зашли правоохранители. Они задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет. При осмотре никакой бомбы у дебоширки не нашли. Несмотря на это, ей может грозить реальное наказание. Действия женщины попадают под вторую часть статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Если ей предъявят такое обвинение, женщину ждет либо штраф в от 500 до 700 тысяч рублей, либо — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В ее случае это, скорее всего, часть вторая, предусматривающая наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок 3-5 лет.

Кроме того, ей могут навсегда запретить летать самолетами компании S7. С июня 2018 года в УК РФ внесли изменения, которые ужесточают наказание за хулиганство на борту, отказ выполнять команды командира, а также действия, угрожающие безопасности самолета. За эти действия авиакомпания может на законных основаниях включить пассажира в черный список.