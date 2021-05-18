В Нижнем Новгороде нашли шестилетнего ребенка, пропавшего с детской площадки. Он был в компании незнакомого мужчины. Похожий случай произошел в Красноярске в конце апреля: мужчина привел восьмилетнего мальчика в заброшенный дом и держал там сутки. По просьбе «360» психологи объяснили, почему дети слушают незнакомцев и как их уберечь от похищений.

Пропажа детей

В понедельник, 17 мая, стало известно о пропаже шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде. Он вышел из дома около 10:00 и не вернулся. Родственники ребенка обратились за помощью в полицию. К поискам мальчика подключились около 300 сотрудников полиции, СК, волонтеров и местных жителей. Ребенка нашли живым после полуночи.

Пресс-служба регионального управления Росгвардии рассказала, что впервые мальчика увидели в продуктовом магазине около его дома в районе 11:00. После этого ребенка заметили на камерах видеонаблюдения в компании неизвестного мужчины. Разослали ориентировки, и уже во вторник, в 00:40, на улице Свободы в Сормовском районе был задержан мужчина, подходящий под описание, вместе с мальчиком. Ребенок был напуган, не мог нормально разговаривать и сильно плакал.

«Он был в истерике и просился к маме. Сотрудники Росгвардии успокоили ребенка, пообещали вскоре отвезти домой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу», — рассказали в ведомстве.

При первичном осмотре у ребенка не обнаружили видимых телесных повреждений. Сейчас следствие выясняет все подробности произошедшего, а также подвергался ли мальчик каким-либо противоправным деяниями. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительным данным, мальчик весь день гулял по Нижнему Новгороду вместе с мужчиной, попавшим на камеры видеонаблюдения. Задержанный ранее был судим, а сейчас «ведет бродяжнический образ жизни», уточнили в региональном управлении СК. На допросе он заявил, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Тот захотел погулять с его собакой, поэтому на следующий день они опять встретились на площадке.

Это не первый подобный случай. В конце апреля мужчина похитил восьмилетнего мальчика в Красноярке. Ребенок ушел из дома около 15:00 и не вернулся. Его искали на протяжении ночи и в течение первой половины следующего дня. В поисках участвовали полицейские и волонтеры, а также использовались катер и квадрокоптер. Днем мальчика нашли вместе с мужчиной, похитившим его.

По версии следствия, мужчина обманул ребенка и заманил к себе, предложив заработать денег расклейкой объявлений. Мальчик последовал за незнакомцем и оказался в заброшенном доме в центре города, где и находился до момента обнаружения. Подозреваемый признал свою вину. Суд арестовал его на два месяца.

Пойти за незнакомцем

Психолог Андрей Зберовский объяснил, что обычно дети с детства имеют дело только с теми взрослыми, которые хорошо к ним относятся: мама, папа, дядя, тетя и так далее. Где-то до 10 лет ребенок, как правило, относится к взрослым с очень высокой степенью доверия. Он не имеет личного негативного опыта взаимодействия с ними. Именно поэтому он доверяет даже незнакомым взрослым и готов уйти с кем угодно, послушаться кого угодно. Даже если взрослые говорили ему делать обратное.

«У ребенка нет жизненного опыта. Он предполагает, что если дядя плохой, то он должен выглядеть соответствующим образом: ходить с гримасой на лице, топором в руках и так далее. В реальной жизни, конечно, этого не происходит. Взрослый, представляющий опасность для ребенка, как правило, выглядит обычным образом. Он не подает угрожающих признаков», — отметил Зберовский.

Психолог Екатерина Трофимова добавила, что зачастую проблема не в том, что дети не знают правила. Обычно ребенку стыдно отказать незнакомцу. Он боится его обидеть, потому что приучен думать в первую очередь о других. Ребенок не умеет отстаивать свои интересы, не перечит взрослым, жалеет всех.

Еще одна причина — дефицит внимания в семье. Тогда любой интерес к себе ребенок воспринимает с радостью. Он также может быть слишком доверчив, иметь большое количество страхов, быть стеснительным или слишком вежливым. Либо ребенок мало одобряем в семье, нуждается в похвале и покупается на лесть.

Крючок негодяев

По словам Трофимовой, именно этими крючками пользуются злоумышленники, чтобы наладить контакт с ребенком и заманить его в ловушку. Незнакомцы добры и улыбчивы, обращаются к детскому желанию защищать и помогать, поэтому или просят о помощи (пропал котенок, кому-то плохо), или давят на детскую беспомощность и невозможность себе что-то купить, предлагая подарок бесплатно (например, раздача конфет, тех же щенят и котят, предложение покататься на машине или что-то еще в этом духе).

Вопреки экранному образу негодяя, ужасному на вид, реальные злодеи прекрасно выглядят, мило общаются и создают впечатление хороших людей. Это отдельная тема, которую нужно обсудить с ребенком Екатерина Трофимова психолог.

Как рассказал Зберовский, злоумышленник может подобраться к ребенку, когда он дезориентирован и не совсем понимает, где находится и что происходит. Тогда он включает в себе напускную доброжелательность, спрашивает, где находятся родители, и предлагает помощь. Таким образом он располагает ребенка к себе.

Еще один способ — это манипуляции на «взрослости». Преступник говорит: «О, ты совсем взрослый! Ты, наверное, уже можешь сам ездить по городу, много чего посетить и потом рассказать об этом родителям». У ребенка появляется ощущение, что он может поднять свой авторитет.

Трофимова отметила, что на крючок негодяев легче попадают послушные и вежливые дети. Непоседливые грубияны защищены больше. А значит, необходимо учить своего ребенка не только доброте, но и навыкам самообороны на психологическом и физическом уровнях.

Чему учить ребенка?

Ребенка нужно приучить к тому, что с незнакомцами нельзя разговаривать. Незнакомцы — это люди, которые не были представлены родителями. Необходимо объяснить, что на все вопросы и просьбы надо отвечать «нет» или «только вместе с мамой». Отказываться от любых подарков из чужих рук. Также важно, чтобы ребенок помнил, что никто не имеет права его трогать.

«Помогать другим детям, котятам и умирающим только вместе с мамой или с полицией и скорой помощью. Даже если незнакомец говорит, что нужна помощь маме или папе, — решительное „нет“. Надо также, чтобы ребенок выучил номера телефонов родителей и спасательных служб», — подчеркнула Трофимова.

С ребенком нужно обсудить, что как только рядом появляется человек, вызывающий подозрения или даже долю сомнений в намерениях, нужно сразу звонить родителям. Именно поэтому нужно всегда иметь при себе заряженный телефон, не задерживаться допоздна и постоянно быть на связи. Стоит также установить на телефон приложение, отслеживающее местоположение.

Нужно приучить ребенка к тому, чтобы он никуда не уходил с условленного вместе с родителями места. Если заблудился, то стоять на месте. Необходимо, чтобы ребенок также знал свои ФИО и адрес. Если незнакомец подошел в магазине, то ребенку нужно обратиться за помощью к продавцу, полицейскому или охране.

«Важно объяснить ребенку, что обычным хорошим и добрым людям незачем звать ребенка куда-то. На это нет причин. Они все могут сделать сами, либо они попросят помощи у других взрослых людей», — добавила Трофимова.

Ребенок должен помнить, что люди с плохими намерениями пугливы и боятся шума в общественных местах. Если взрослый не отстает, то необходимо поднять шум. Это сразу отпугнет трусливого негодяя.

Зберовский подчеркнул: в идеале ребенка стоит приучить к тому, чтобы он вообще не шел на контакт с незнакомцами. Как только ребенок начнет разговаривать, у взрослого появится шанс его переговорить и переубедить.

«Нужно объяснить ему, что, когда незнакомец к нему обращается, нужно ускорить шаг, начать убегать. Не нужно стесняться убегать. Не нужно бояться бросать свой самокат или велосипед в случае чего. Нужно, чтобы ребенок не стеснялся обращаться за помощью и бежал в общественные места», — сказал психолог.

Правила для родителей

Трофимова также назвала несколько правил для родителей. Прежде всего, не оставлять ребенка без присмотра. Не забывайте, что, чему бы вы ни учили, все равно остается шанс, что ребенок растеряется и забудет все, о чем вы договорились. Ведь в ситуации стресса теряются даже взрослые люди.

В руки преступников попадают так называемые «жертвы». Те, кто в семье всегда уступает, — это старшие братья и сестры. Например, они часто слышат: «Ты же взрослый. Уступи малышу». Это дети, которых сильно ругают или даже бьют. Это те, кому запрещено выдавать негативные эмоции. Те, кто ждет родителей подолгу и проводит время с нянями или родственниками. Те, кто живет в семье с человеком с зависимым поведением. А также если в семье есть кто-то, кто долго или сильно болеет.

«Существует много вариантов. Скажу лишь, что если ребенок привык уступать, то он уступит снова. Лучшая защита — это профилактика. Если вы видите, что ваш ребенок почему-то не может себя защищать, не стесняйтесь обратиться к специалистам. Старайтесь формировать доверие и дружбу. Это даст ребенку уверенность и чувство защищенности. Ребенок, который чувствует себя защищенным, никогда не будет чувствовать потребность общаться с чужими», — подчеркнула Трофимова.

Психолог посоветовала для профилактики читать, обсуждать и проигрывать разные сказки. Например, «Пряничный домик», «Мальчик-с-пальчик», «Приключения Буратино» и многие другие, где положительный герой дает смелый отпор злым персонажам. Это даст ребенку разрешение быть «плохим» с незнакомыми и подозрительными людьми. А ситуации из реальной жизни стоит обсуждать и рассказывать в приемлемой форме, ориентируясь на возраст ребенка.