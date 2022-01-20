Реальная жизнь шальной императрицы. Как Ирина Аллегрова обрела счастье в одиночестве и искусстве

Ирине Аллегровой исполняется 70 лет. Артистка прошла длинный путь, чтобы стать всенародно любимой звездой. Она сотрудничала с лучшими продюсерами и коллегами по цеху, но в последние годы отказалась от выступлений, чтобы пожить для себя. Хотя интерес к ней не угас — ни у прежней, ни у более молодой публики. При этом удерживает поклонников певица именно талантом — несмотря на провокационные песни и образы, она далека от образа «шальной императрицы».

Дитя сцены

Ирина Аллегрова — дочь циркового артиста Александра Саркисова и оперной певицы Серафимы Сосновской. Родители с ранних лет начали готовить ее к сцене, детство она провела на подмостках. В их доме часто гостили такие мэтры музыки как Арам Хачатурян, Муслим Магомаев, Мстислав Растропович, Галина Вишневская и другие.

Именно родительский дом стал для Аллегровой примером идеальной семьи и идеальной любви. Но певица признавалась, что полноценная семья и карьера певицы практически несовмес­тимы.

«Мои родители — это совершенно уникальный случай. Ради семьи мама пожертвовала карьерой. Она могла стать оперной звездой, гастролировать по всему миру, а она предпочла жизнь рядом с папой — и на сцене и в семье», — рассказывала она в интервью изданию «7 дней».

Ее собственную дочь тоже воспитывал ее отец, так как сама Аллегрова была занята сценой. Артистка призналась, что тогда не могла понять ужаса того, что ее ребенок засыпал в обнимку с ее ночной рубашкой, потому что мамы почти не было рядом. Но тогда, по словам Аллегровой, другого пути она для себя не видела.

«Муж, с которым ты живешь»

Ирина Аллегрова так и не встретила того единственного идеального мужчину, с которым бы хотела провести остаток жизни. Возможно, причиной тому стала идеальная, по ее мнению, семейная жизнь ее родителей.

Тем не менее певица была замужем четыре раза. Первым ее супругом стал бакинский баскетболист Георгий Таиров, отец ее единственной дочери Лалы. За него она вышла, по ее же собственному признанию, назло своей первой любви. Брак продлился недолго и позднее певица сама называла его ошибкой.

Вторым мужем Аллегровой стал луганский композитор Владимир Блехер, он руководил музыкальной группой «Электроклуб», в составе которой выступала певица. Брак продлился девять лет. В годы этого брака Аллегрова начала приобретать популярность, но о сольной карьере речи еще не шло.

Самые лучшие отношения, по словам певицы, у нее сохранились с ее третьим мужем Владимиром Дубовицким. С ним она познакомилась еще будучи замужем за Блехером. Дубовицкий тоже играл в группе «Электроклуб», а затем стал продюсером Аллегровой. Но сольную карьеру она начала только после их развода.

«Мы остались друзь­ями, близкими людьми. При встрече це­луемся, разговариваем. Этого человека мне хочется видеть. После нашего развода мы с Володей в течение не­скольких месяцев пытались наладить отношения, понимали, что наш творче­ский альянс был очень сильным. Но не сложилось», — рассказывала она.

Четвертым и последним на сегодняшний день супругом Аллегровой стал танцор балета Игорь Капуста. С ним вместе певица прожила шесть лет, но брак тоже оказался не самым счастливым. Аллегрова говорила, что муж не выдержал испытания славой и деньгами, которые у нее к тому моменту уже были.

Разрыв артистке удавалось скрывать два года, потому что она не хотела, чтобы люди копались в их грязном белье и перемывали им кости. Когда отношения с Капустой разладились, Аллегрова даже начала пить. По ее словам, вытащить из этого состояния ее смогла дочь. И расставшись с человеком, которого она разлюбила, певица снова обрела свободу и уверенность.

«И что меня еще поразило: после разрыва с Игорем мне стало все равно, что будут обо мне говорить. Я вдруг пе­рестала обращать на это внимание. Буд­то бы прозрела: моя жизнь, жизнь моей семьи мне дороже всяких слухов, мнений и пересудов», — говорила она.

Шальная императрица

Сольная карьера Аллегровой началась с песни Игоря Николаева «Странник». Именно ее певица считает своим билетом на большую сцену. В дальнейшем сотрудничество с композитором оказалось очень продуктивным — он написал для Аллегровой такие хиты, как «Младший лейтенант», «Мой ласковый нежный зверь», «Императрица», «Фотография» и многие другие. Он же стал автором скандальной песни «Войди в меня».

Затем для певицы стал писать Виктор Чайка. Его перу принадлежит знаменитая «Угонщица», а также песни «Бабник», «Миром правит любовь», «Транзитный пассажир», «Одиночество» и другие.

Аллегрова начала давать концерты по всей стране, выступала на самых больших концертных площадках, а также гастролировала за рубежом, в том числе в странах Балтии, Европы и в США.

Продуктивным оказалось сотрудничество Ирины Аллегровой с Игорем Крутым. Вместе с ним она выпустила программу «Незаконченный роман», с которой объездила весь мир. Хитом этого дуэта стала песня «Столик на двоих». Аллегрову и Крутого даже заочно поженили поклонники, но композитор рассказывал, что романа у них никогда не было. В эфире «России 1» он признался, что их долгое время связывала любовь, но совершенно платоническая.

В 2017 году Аллегрова выступила с прощальной концертной программой «Моно» и с тех пор не гастролировала. Она говорила, что хочет пожить простой жизнью, хоть иногда и появлялась, например, на «Песне года»,

Домашний юбилей

Свое 70-летие артистка, как она призналась в интервью «Московскому комсомольцу», праздновать она не планировала. Артистка заявила, что вообще не любит «гулять» на свои праздники, а единственным подходящим способом отметить юбилей видела снова выйти на сцену, чтобы дать первый за много лет концерт. Но коронавирус смешал карты — Аллегровой пришлось отменить выступления.

«Не хочу внимания к своему юбилею. Я их никогда не гуляю, а если гуляю, то всегда программами на сцене. В этом году не получается. Раз не получается, то и бог с ним. Ни гостей, ничего», — сказала она.

Давать концерты в условиях пандемии Аллегрова для себя сочла недопустимым. Она подчеркнула, что прежде всего нужно думать не о своем кармане, а о людях, ради которых она выступает. И в нынешних условиях дать концерт значило бы подвергнуть этих людей риску.

Пандемия, по признанию артистки, дала ей возможность переосмыслить жизненные ценности. Теперь, заявила Аллегрова, смысл она находит в общении с семьей.

«Живу тем, например, что освоила за это время искусство печь хлеба. Понимаю, что это странно звучит из уст народной артистки, но как есть. Пеку семье и друзьям — пышные, сумасшедшие, полезные хлеба. И об этом, кстати, могу говорить часами», — добавила она.

При этом сейчас, как призналась Аллегрова, она счастлива, и не жалеет о тех решениях, которые принимала на протяжении своей жизни. Одиночеством она наслаждается — об этом артистка повторяет с тех самых пор, как развелась с последним супругом Игорем Капустой.