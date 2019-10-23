Реалити-шоу для «уразумления господнего». «Спас» позвал верующих пожить в TV-монастыре

В Нило-Столобенской пустыни в ноябре этого года стартует реалити-шоу под названием «Остров». Как рассказал генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, в нем примут участие десять человек.

Первое православное реалити-шоу в монастыре появится в России Подробнее

В своем интервью он сообщил, что в настоящее время ведется отбор претендентов. Расположенный на озере Селигер монастырь, в котором будут проходить съемки, мужской, но в шоу смогут принять участие и женщины. Видео-заявки с рассказом о себе, и причинах, по которым ты хочешь потрудиться в монастыре, нужно отправлять по адресу ostrov@spastv.ru.

«Мы хотим дать возможность людям оказаться в монастыре на месяц и пожить в дыхании этой монастырской жизни. Конечно, там будут послушания. Их очень много», — рассказал Корчевников.

Участники реалити-шоу будут не только работать на территории монастыря, они также смогут встречаться со «знаменитыми гостями» обители и ежедневно беседовать с наместником монастыря.

«Проживи месяц в пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят», — сказано в анонсе реалити-шоу.

Какой приз получит победитель «проекта-откровения», и будет ли он вообще отбираться, Борис Корчевников не сообщил.

Нило-Столобенская пустынь является прибежищем мощей преподобного Нила Столобенского. Монастырь был построен в 1594 году, через 49 лет после смерти аскета и пустынника. Он славен тем, что 27 лет молился на острове Столобный, не позволяя себе ни прилечь, ни присесть. Как сказано в его житии, «в случае крайнего изнеможения, стоял, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи».

Скульптура прп. Нила Столобенского. Источник фото: «ВКонтакте»

С приходом Советской власти в монастыре появилась колония для малолетних преступников. Позже в нем содержались польские военнопленные, был госпиталь, дом для престарелых и даже турбаза. Русской православной церкви (РПЦ) комплекс был передан в 1990 году.

В монастыре есть своя пасека, работают свечной, молочный и столярный цеха, коровник и конюшня. Так что желающие принять участие в реалити-шоу трудники без дела не останутся.

Вразуми, Господи!

В анонсе реалити-шоу сказано, что это первый телевизионный проект подобного рода. И это правда. Подобных шоу не было нигде в мире. Разумеется, интернациональные съемочные группы периодически снимали фильмы о жизни монахов Шао-Линя или Варанаси. Но эффекта «полного погружения» они не давали. А ведь помимо понятного интереса к путям постижения духовных ценностей обывателя терзает острый интерес — что там внутри и как все устроено?

Возможно, монастырское реалити-шоу может оказаться очень интересным. Не секрет, что небывалая популярность сериала «Молодой папа» основана на обещании показать жизнь Ватикана изнутри. Режиссер Паоло Сорентино грамотно педалировал эту тему во время рекламной кампании, и не прогадал.

Зрители с интересом наблюдали как за подковерной возней главных героев, так и за монашками, варившими варенье. Злились на плохо работающее радио города-государства, радовались, что кардиналы разделяют их маленькие слабости, вроде курения, и с интересом изучали фасоны шляп папы. Некоторая свобода нравов, отмеченная в оплоте католицизма, естественно, привнесла свою пикантность.

Источник фото: «ВКонтакте»

Аудитория телеканала «Спас» живо откликнулась на объявление о начале отбора кандидатов на шоу. Некоторые восторженно сообщили, что уже отправили заявку. Кое-кто посетовал, что проект рассчитан на месяц, и для участия в нем придется уволиться с работы. Многие завистливо вздыхали, что и рады бы поехать на чудесный остров, но обстоятельства не позволяют.

«Очень интересно будет посмотреть. Такие реалити-шоу должны показывать по ТВ, а не развлекаловки со скаканием по сцене или того хуже, развращающие шоу. Спасибо огромное за ваш канал, единственное, что можно посмотреть по современному телевидению», — написала Саша Блинова.

План монастыря в начале XIX века. Источник фото: «ВКонтакте».

Нашлись и противники проекта, которые решили, что суета съемочной группы помешает духовной жизни монастырских насельников.

«Православный канал „Спас“, что с вами происходит?! Вы не соединяете земное и небесное таким образом, а разъединяете еще больше! Я все меньше смотрю ваш канал. Не превращайте все больше и больше канал в шоу на Первом, НТВ и т.д.! Смысл реалити… Страшно слушать! Вы действительного этого не понимаете? Уразуми, Господи!» — возмутился Oks Oks.

Нашлись и скептики. Они предложили отправить в монастырь кого-то из сомневающихся, а еще лучше, атеиста. Вот это было бы интересно.