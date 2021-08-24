Развозят пиццу и пытаются сохранить крупицы культуры. Чем заняты бывшие министры Афганистана

Афганские правительственные чиновники разных рангов после захвата власти «Талибаном»* (запрещена в РФ) массово покидают страну. Они, как и обычные граждане, штурмующие международный аэропорт Кабула, не верят в посулы мусульманских радикалов. Но самым дальновидным оказался Сайед Ахмад Шах Садаат. Он был в Афганистане министром связи и уехал из страны еще в 2020 году.

Сейчас он живет в Лейпциге и работает курьером в компании Lieferando. Как сообщила газета Лейпцига Leipziger Volkszeitung, сначала он жил на сбережения. Когда деньги закончились, Садаат решил развозить еду и напитки. Он мечтает устроиться на работу по профессии — в германскую телекоммуникационную компанию Telekom. Она считается крупнейшей в Европе и третьей по величине в мире.

Он улетел, но обещал вернуться

Спасаясь от талибов*, из Афганистана сбежал президент страны Ашраф Гани. Сначала появилась информация о том, что его самолет приземлился в Таджикистане. Но затем стало известно, что Гани вместе с семьей обосновался в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Экс-президент записал видеообращение для граждан Афганистана, в котором объяснил свой побег попыткой избежать кровопролития. Гани пообещал со временем вернуться и заодно опроверг слухи о том, что вывез на самолете 169 миллионов долларов. Экс-глава государства отметил, что оставил на родине даже конфиденциальные документы и свои активы.

Этому заявлению поверили далеко не все. Например, о вывезенных из страны деньгах сообщал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. Он назвал бегство Гани «предательством государства и нации».

О набитых деньгами машинах, сопровождавших Ашрафа Гани в аэропорт Кабула, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Афганистане Никита Ищенко.

«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал дипломат.

Западная пресса утверждает, что Гани не собирается надолго задерживаться в ОАЭ, где его приняли «по гуманитарным соображениям».

Турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что он продал прошение о предоставлении ему политического убежища на Кипре. Однако министр иностранных дел острова Никос Христодулидис опроверг эту информацию. По его словам, никаких обращений от Ашрафа Гани не поступало.

Как бы там ни было, министр экономики свергнутого правительства Карима Хамид Фарьяби призвала Интерпол арестовать экс-президента Афганистана.

Уникальное образование и сокровища Бактрии

Талибы* пока явно не собираются закручивать гайки, и объявили амнистию для всех чиновников афганского правительства, в том числе, и для президента Ашрафа Гани. Вернуться в страну намерен Ханиф Атмар, глава МИД Афганистана в предыдущем правительстве.

Более того, к талибам* присоединился младший брат беглого президента Хашмат Гани. В Сети появилось видео, на котором он пожимает руки боевикам в присутствии высокопоставленного муфтия из так называемой сети Hakkani Network, афганской организации, которая сотрудничает с талибами.

Стоит отметить, что в 2014 году Хашмат был одним из кандидатов в президенты на выборах 2014 года. Тогда победил его старший брат.

Совсем другие заботы одолевают сейчас Омара Султана, который 10 лет занимал пост министра культуры Афганистана. Он прилетел в Грецию, чтобы встретиться со своей коллегой Линой Мендони. Султан обеспокоен сохранностью бактрийских сокровищ, тысяч предметов Кабульского музея, найденных греческим археологом Виктором Саригианнидисом.

Все артефакты хорошо известны профессионалам и продать их не удастся. Но можно уничтожить. Лина Мендони пообещала Омару Султани, что обратится в ЕС и ЮНЕСКО. Она признала опасность, в которой сейчас находятся бактрийские ценности. Афины уже помогали музею, выделив в 2022 году 750 тысяч евро на исследования, необходимые для сохранения и демонстрации ценной коллекции.

Вполне вероятно, что с талибами* будет работать и министр образования Афганистана Рангина Хамиди. Во всяком случае, она была первой женщиной, появившейся на фото вместе с лидерами «Талибана»*. Глава комиссии по образованию организации Абдул Хаким Хемат после этой встречи заявил, что в Афганистане будет создана уникальная система образования, не имеющую аналогов в Азии.

* — террористическая организация, запрещенная в России.