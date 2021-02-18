Разворовать дамбу. Планам Украины на воду в Крыму предсказали провал

Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Как заявил представитель президента страны в Крыму Антон Кориневич, это должно перекрыть подачу воды на полуостров. Но на пути к этому, уверены политологи, встанет непреодолимое желание воровать.

На встрече с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко он также подчеркнул, что вода на полуостров поступит только после его «деоккупации».

«Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», — сказал Кориневич.

Иллюзия борьбы с Россией

По словам доцента кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилла Коктыша, этим заявлением в Киеве пытаются показать, что Украина противостоят российской «агрессии». Здесь вопрос стоит вовсе не в том, чтобы построить дамбу, а в политическом характере такого рода строительства.

С ним согласился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН и член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Я думаю, что это заявление было сделано, чтобы взорвать информационное пространство в очередной раз и напомнить, видимо, о проблеме пресной воды в Крыму», — сказал он «360».

Он отметил, что украинские политики и чиновники часто обращаются к этой теме, чтобы показать эффективность своих действий. А именно подчеркнуть, что в составе России Крым испытывает сложности в потребностях.

При этом на самом деле никто не собирается достраивать дамбу. Данюк уверен — это инициатива в первую очередь информационная. Это некий фантом, который служит очередной страшилкой в отношении крымчан и доказательством борьбы против России.

По словам эксперта, дамба пойдет по пути «стены Трампа», то есть не будет достроена.

Попытка заработать

Коктыш допустил, что деньги на такой проект выделит правительство, а если не оно, то кто-нибудь пожертвует. Вопрос в том, куда они пойдут? Даже при наличии средств стена вряд ли будет достроена.

Он напомнил историю с «Европейским валом», когда бывший премьер Арсений Яценюк предложил сделать траншеи, рвы и специальные объекты, чтобы обозначить линии российско-украинской границы. На проект выделили четыре миллиарда гривен, и в итоге он так и не был доделан. Большую часть денег разворовали.

По словам политолога, пример Яценюка многих вдохновил, и теперь каждый пытается тоже заработать денег, как может.

Схожую мысль выразил и украинский политик Владимир Олейник. Он заявил, что деньги обязательно на это выделят, а потом часть из них украдут и разделят между собой.

Данюк, наоборот, отметил, что средств на это не выделят, потому что их нет. По его словам, Украина уже сидит на «игле международных кредитных организаций», чтобы обеспечивать существующие социальные гарантии. Лишние деньги ей брать не откуда.

«Тема строительства дамбы — это не более, чем абсолютно бравурное, безосновательное заявление, которое на практике в очередной раз выльется в ничто», — заключил эксперт.

Крым будет в порядке

Если предположить, что строительство дамбы продолжится, Крыму все равно бояться нечего. Первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс заявил ТАСС, что вопрос с обеспечением воды на полуострове поэтапно решается без участия Украины.

Кирилл Коктыш напомнил, что Украина перекрыла Северно-Крымский канал еще в 2014 году, и с тех пор полуостров самостоятельно решает свои проблемы со снабжением воды.

Именно этот канал до 2014 года обеспечивал 85% водоснабжения Крыма. Однако вода из Днепра уже достаточно давно не поступает туда, а строительство дамбы усугубить ситуацию не может. Республика уже переориентирована на внутренние запасы, бурение подземных скважин и использование воды из карстовых пещер.

«Более того, мы знаем, что с октября 2020 года запущена программа, в рамках которой Крым будет использовать целевые федеральные средства. Были выделены огромные деньги для решения этой проблемы, в том числе по опреснению воды», — добавил Данюк.

До 2024 года российское правительство планирует выделить более 48 миллиардов рублей на решение проблемы с водоснабжением в Крыму.