Развод войск возобновился в Донбассе. Но Украина опять хитрит

В Донбассе снова разводят войска. Вооруженные силы Украины и луганские ополченцы отходят от зоны разграничения в городе Золотое. Процесс крайне важен для Минских соглашений и прекращения конфликта. Однако киевская сторона хитрит: то бронетранспортер где-то спрячет, то головорезов из «Азова» в городе оставит.

Процесс разведения войск возобновился в городе Золотое в ЛНР. Об этом «Луганскинформцентру» рассказал министр иностранных дел республики Владислав Дейнего. Представители ВСУ в 13:15 запустили зеленую ракету, означающую начало отвода войск. Спустя минуту то же сделали представители Народной милиции ЛНР.

«Мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности. Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом!» — подчеркнул министр.

Рамочное решение об отводе донбасских добровольцев, украинских силовиков и их вооружения от линии разграничения в Золотом, станице Луганской и селе Петровском приняли еще в сентябре 2016 года. Документ подписали представители ЛНР, ДНР, Украины, ОБСЕ и России. 1 октября 2019 года участники Контактной группы наметили начало операции на 9 число.

Дополнительные условия

Уже к 7 октября, заявил Дейнего, луганская сторона была готова, однако украинская сначала молчала. Затем Золотой и Петровское заняли вооруженные националисты, протестующие против отвода украинских войск.

Дело дошло до того, сообщало РИА «Новости», что Донбасс посетил украинский президент Владимир Зеленский. На повышенных тонах глава государства объяснил «захватчикам», что разведение войск необходимо для окончания конфликта и проведения саммита в «нормандском формате», который может состояться в конце ноября. Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову «подготовить спецподразделение для зачистки Золотого от националистов».

Правда, до начала отвода армии Киев выкатил дополнительное условие: семидневное перемирие в Золотом и Петровском. Условие выполнили — последние выстрелы звучали в населенных пунктах 17 октября.

Украинские хитрости

По сообщению информцентра, процесс проходит не так гладко, как хотелось бы. В частности, украинские силовики мешают работе беспилотников ОБСЕ в зоне развода, чтобы скрыть часть вооружения.

«В районе населенного пункта Золотое выявлен комплекс „Буковель-АД“ из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ, предназначенный для подавления каналов управления БПЛА», — сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В Золотом продолжают оставаться вооруженные добровольцы батальонов «Азов» и запрещенного в РФ «Правого сектора». А одна из бригад киевских войск разместила вооружение прямо в луганском населенном пункте.

«Каратели из 14-й бригады ВСУ по приказу [полковника Сергея] Войченко разместили один бронетранспортер, траншеекопатель ПЗМ-2 и одну боевую машину пехоты (БМП) в населенном пункте Орехово», — добавил Филипоненко.

Сложная дорога к миру

Украинский политолог Александр Дудчак пояснил «360», что Украина своеобразно трактует понятие «разведение войск». Она заявляет, что войска отходят, но, судя по действиям, не планирует отводить отдельные подразделения Нацгвардии, полиции и так далее. По сути, это невыполнение взятой на себя Украиной части Минских соглашений.

«Как ты ни назови вооруженные подразделения, к какому бы ведомству они ни были причислены, но они останутся вооруженными частями. И если они остаются, то это нарушение. А Зеленский, получается, неспособен решать задачи как президент страны и главнокомандующий», — сказал политолог.

Дудчак подчеркнул, что разведение войск чрезвычайно важно для урегулирования конфликта в Донбассе. «Первый пункт Минских соглашений — прекращение огня. Но сколько о нем ни говорят, он до сих пор не был выполнен. Поэтому, чтобы не допустить срыва перемирия, нужно сделать так, чтобы ни у кого не было возможности его сорвать. А для этого войска нужно отводить», — заключил политолог.