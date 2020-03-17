Развод на коронавирус. Мошенники предлагают россиянам поддельные тесты и лекарства

В связи с эпидемией коронавируса многие россияне стали жертвами мошенников, предлагающих пройти тест на заражение и купить «лекарства». Какие методы они используют и как их распознать?

В связи с эпидемией коронавируса в нескольких регионах России, в том числе в Подмосковье, объявили карантин, закрывают школы, университеты, отменяют все массовые мероприятия. Людей охватила массовая паника — люди опустошают полки магазинов, скупают маски.

Ситуацией поспешили воспользоваться мошенники, которые пытаются нажиться на всеобщем страхе и неосведомленности. Поэтому теперь нужно быть вдвойне осторожным — в стремлении максимально обезопасить себя можно нехило попасть на деньги.

Письма счастья

Один из видов коронавирусного мошенничества — фейковые письма. На электронную почту приходят послания якобы от Всемирной организации здравоохранения. В письме содержится ссылка на фишинговый сайт, где от пользователя требуют ввести персональные данные, чтобы «получить рекомендации». Естественно, эти данные тут же оказываются в руках мошенников, которым уже ничто не помешает увести средства со счета наивного пользователя.

Впрочем, возможны варианты. Например, некоторым пользователям предлагается самим «пожертвовать на борьбу с коронавирусом». А иногда в попытке защититься можно подхватить другой вирус — компьютерный и не менее опасный: некоторые «письма от ВОЗ» содержат ссылки на троянские программы, которые автоматически скачиваются на устройство.

Важно помнить: ВОЗ не занимается такими рассылками. Если вам пришло подобное письмо на почту, лучше сразу его удалите и ни в коем случае не переходите на указанный сайт.

Чудо-лекарства

Еще в феврале россиянам стали предлагать пройти тест на коронавирус всего за 19 тысяч рублей. Для этого был создан поддельный сайт, на котором якобы можно приобрести «самый быстрый и точный» тест, даже без рекомендации врача.

На такие «суперпредложения» точно не стоит вестись. Важно помнить: анализ на COVID-19 можно сдать только по назначению врача и только в региональных центрах гигиены и эпидемиологии. И, кстати, он проводится бесплатно.

Также мошенники часто заманивают пользователей всевозможными «чудо-таблетками», «чудо-масками» и, конечно же, собственными тест-системами для определения наличия вируса в домашних условиях. Таких аппаратов вообще не существует в природе, однако подобные объявления все чаще встречаются на российских сервисах для купли-продажи.

Антивирус по телефону

Но развод в интернете — это в основном для продвинутой молодежи. А мошенники помнят обо всех паникерах — в том числе и таких, которые больше привыкли общаться по телефону. Поэтому в последнее время россияне стали жаловаться на звонки с незнакомых номеров и предложения пройти тест или приобрести очередное «чудо-лекарство», о котором человечество еще не знает.

О таких звонках сообщалось как в центральных регионах России, так и в отдаленных местах вроде Кемеровской области. Некоторым сотрудникам «360» тоже успели позвонить с предложением пройти тест на коронавирус как жителям Московской области. Но мы-то уже знаем, что такие предложения никак не могут быть законными, поскольку самостоятельно сдать анализы на коронавирус в принципе нельзя.

Во время эпидемии остается только быть осторожным и соблюдать элементарные правила личной гигиены. И уж точно не поддаваться панике — она страшнее любого коронавируса.