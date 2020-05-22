Древний развод на дороге заставит вас поверить, что автомобиль загорится. Его жертвой стал врач Коммунарки

Врача из коронавирусной больницы в Коммунарке развели на дороге. Мошенники спровоцировали якобы поломку автомобиля, потом предложили на месте ее устранить, но не бесплатно. И таких обманок полно.

Неприятную историю рассказала Яна Кузнецова — врач из больницы Коммунарки. 18 мая она ехала от больницы к дому, как вдруг ей просигналил водитель за рулем соседней машины BMW третьей серии (какого именно года автомобиль, Кузнецова не уточнила, однако новый стоит от 2,5 миллиона рублей). Девушка съехала на обочину и увидела, что из-под капота ее машины идет дым.

По словам Кузнецовой, почти сразу возле нее оказался «услужливый юноша кавказского вида» и предложил помощь. Девушка согласилась, молодой человек начал копаться в двигателе и вдруг закричал, что «будет пожар», если не заменить какую-то трубку.

«Он „обнаружил“, что какая-то фигня потерялась, „трубочка оторвалась“, но у него „случайно нашлась такая деталь“. Правда, она „стоит 9700, дорогая такая, ****“, но он может ее сейчас поставить. Ведь в противном случае эвакуатор, сервис, ад и пакистан!» — написала Кузнецова.

У врача не было сил заниматься ремонтом машины, поездками в сервис и ожиданием, поэтому Кузнецова отдала 9700 рублей незнакомцу, он якобы все починил.

Когда девушка приехала домой и почитала про мошенников на дороге, она поняла, что ее развели.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Схема этого обмана проста: когда автомобиль стоит на парковке (в случае Кузнецовой — около ее работы), злоумышленники впрыскивают под капот масло-отработку или другую жидкость, начинающую дымиться, когда детали накаляются. По пути к назначенному месту элементы мотора нагреваются, появляется дым, водитель в ужасе останавливается. К нему тут же подъезжают мошенники и начинают «охать и ахать» по поводу того, что все очень плохо и нужно прямо сейчас заменить одну деталь. Естественно, она у злодеев есть, вот только бесплатно ее не отдадут.

Есть много вариаций этого развода, и самый худший из них — поездка в сервис, который предлагают эти люди. В случае, если вы согласились, своим ходом вы уже не уедете оттуда — окажется, что ремонт стоит в разы дороже, чем вы предполагали.

Подозрительная инициативность

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» отметил, что разводу, который испытала на себе Кузнецова, уже не один десяток лет. В такой ситуации, по мнению специалиста, важно иметь «свой автосервис» — то есть та площадка, где водитель обслуживается регулярно. Хайцеэр посоветовал почитать самые популярные разводы на дороге, чтобы знать о том, какие сюрпризы могут преподнести злоумышленники.

Если он (незнакомец — прим. ред.) предлагает помочь и делает это чрезмерно активно, это, к сожалению, наводит на подозрения. Как правило, люди на дороге куда-либо спешат: они помогут советом, дадут телефон. А мошенники провожают на знакомый сервис, который вам может „помочь“ Ян Хайцеэр.

Источник фото: Pixabay

Самые известные авторазводы

На дороге наряду с доброжелательными и готовыми искренне помочь автомобилистами есть и недобросовестные. Их не волнует место, где работает водитель, его материальное благополучие, внешний вид. Поэтому попасть в ловушку может каждый. Вот самые популярные сценарии, по которым обманывают незнающих водителей.

Подставная авария

Водителя намеренно подрезает другой автомобиль. Оба участника аварии выходят из машин, и жертва замечает, что на ее машине небольшая царапина, а вот какая-то часть подрезавшего автомобиля разбита. Именно этот водитель начнет возмущаться и утверждать, что жертва виновата и что ремонт обойдется в стоимость чугунного моста. Мошенник предложит договориться, и если сделка совершится, то он уедет с довольным лицом, а потерпевший водитель — с пустым кошельком.

«Сбитый» пешеход

Вы едете по дороге с небольшой скоростью в зоне, где есть пешеходы или наземные переходы. Вдруг слышите удар по кузову автомобиля. Выходите и видите человека, который корчится от боли и кричит, что вы его сбили. Он тут же требует компенсации за полученные травмы. Кроме того, даже необязательно, чтобы вы ехали, ведь такая ситуация может произойти на парковке или около остановки общественного транспорта.

Мелкие повреждения

Во время поездки с низкой скоростью водитель слышит щелчок по кузову автомобиля. Но так как на дороге угадать источник звука невозможно (камень, треск катализатора и так далее), человек едет дальше. В месте, где остановился человек, например на светофоре, к нему подъезжает другая машина, и водитель говорит, что он якобы задел зеркало его автомобиля. Обычно мошенники отказываются от вызова сотрудников ГАИ и от оформления Европротокола, и жертва платит наличными на месте. Такая ситуация произошла с пожилым москвичом.